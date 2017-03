Selbstständigkeit und Hobbys – Warum Hobbys wichtig sind und wie ich die Zeit dafür finde!

Werbung

Zum Thema „Selbstständigkeit und Hobbys“ haben sich schon einige Leser Gedanken gemacht und einen Beitrag zu meiner Blogparade beigesteuert.

Heute möchte ich nun selber über meine Erfahrungen mit Hobbys berichten und wie sich mein Umgang damit in den 11 Jahren meiner Selbstständigkeit verändert hat.





Selbstständigkeit und Hobbys

Ich hatte schon immer viele Hobbys. Ich bin einfach jemand, der sich gern beschäftigt und nicht einfach so rumsitzen kann und in den Fernseher schaut (außer natürlich ich schaue eine gute Serie oder einen guten Film).

Auf jeden Fall hatte ich schon immer viele Interessen und konnte mich leicht für neue Dinge begeistert. Das hat dazu geführt, dass ich viele Hobbys hatte und die Zeit dafür schon während meiner Zeit als Angestellter nicht wirklich ausgereicht hat.

Als ich mich dann selbstständig gemacht habe, verändert sich die Situation dramatisch. Ich habe eigentlich fast nur noch gearbeitet und geschlafen. Ein wenig Familie musste natürlich auch sein, aber für Hobbys bleibt einfach keine Zeit.

Und so habe ich mich in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit kaum noch mit meinen Hobbys beschäftigt. Das war zu Anfang okay, da ich mir ja was aufbauen wollte und musste und mir die Arbeit auch sehr viel Spaß gemacht hat. Doch auf Dauer merkte ich, dass mir meine Freizeit und meine Hobbys gefehlt haben.

Warum Hobbys wichtig sind

Dieselbe Erfahrung haben sicher auch viele andere gemacht. Man taucht ins Online-Business ein und hat viel Spaß dabei, an den eigenen Websites und Projekten zu arbeiten. Hobbys rücken da oft in den Hintergrund, da man viel Zeit in den Aufbau der eigenen Selbstständigkeit stecken muss.

Doch auf Dauer ist das ein Fehler, wie ich selbst feststellen musste. So viel Spaß die Arbeit im Netz macht, man braucht einfach Erholungsphasen.

Eines meiner größten Probleme in der Anfangszeit war, dass ich nur sehr schlecht abschalten konnte. Es gab einfach noch so viel zu tun und deshalb dachte ich ständig an die Arbeit und hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht gearbeitet habe.

Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass meine Gesundheit darunter leidet und auch ein sich langsam anschleichender Burnout hat mich zum Umdenken bewegt.

Also habe ich mich gezwungen wirklich Feierabend zu machen und wieder mehr Freizeit zu haben. Und in dieser Freizeit habe ich mich unter anderem wieder mit meinen Hobbys beschäftigt. Das hat mir sehr gut getan. Endlich mal auf andere Gedanken zu kommen war wichtig, um die eigenen Batterien aufzuladen und den Kopf frei zu bekommen. Einfach mal für ein paar Stunden nicht an die Arbeit zu denken, war sehr erholsam.

Zudem habe ich bemerkt, dass ich wieder kreativer wurde und neue Ideen entstanden sind. Ich konnte mich auf Arbeit wieder besser konzentrieren. Einfach die Tatsache, durch meine Hobbys mal völlig von der Arbeit abzuschalten, war sehr hilfreich.

Heute habe ich meine Arbeitszeit auf ein normales Maß zurückgefahren und genieße meine Freizeit, in der ich mich unter anderem ausgiebig meinen Hobbys widme.

Sollte man das eigene Hobby zum Beruf machen?

Viele Selbständige machen ihr Hobby zum Beruf und zu Beginn klingt das perfekt. Sich den ganzen Tag mit etwas zu beschäftigen, was man gern macht, ist doch ideal, oder?

Allerdings ist es etwas ganz anderes, ein Hobby wirklich in der Freizeit zu betreiben oder Geld damit verdienen zu müssen. Die Sicht auf das Hobby verändert sich und nicht wenige haben den Spaß an ihrem Hobby dadurch verloren.

Deshalb sollte man sich gut überlegen, ob man das eigene Hobby wirklich zum Beruf machen will. Und wenn ja, dann sollte man sich ein neues Hobby zulegen, welches nur zur Erholung dient.

Meine Hobbys

Seit einigen Jahren bin ich wieder sehr stark mit diversen Hobbys beschäftigt und dazu gehören unter anderem die Folgenden:

Computer- und Videospiele sind eines meiner ältesten Hobbys. Seit meinem Commodore Plus 4 habe ich durchgehend einen Computer und später dann auch immer mindestens eine Spielkonsole. Es macht mir viel Spaß in die digitalen Welten abzutauchen. Gerade bin ich dem Meisterwerk „Horizon Zero Dawn“ verfallen, welches mich so stark gepackt hat, wie schon lange kein Videospiel mehr.

Allerdings habe ich seit ein paar Jahren das Bedürfnis, mich in meiner Freizeit auch mal mit etwas anderem als dem Computer zu beschäftigen, an dem ich schon auf Arbeit den ganzen Tag sitze. Und so habe ich vor ein paar Jahren Brettspiele für mich entdeckt. Nicht die langweiligen Klassiker, sondern moderne Brettspiele, die aktuell noch immer einen großen Boom erleben. Hier kann ich mit Freunden und meiner Familie einfach eine schöne Zeit verbringen. Mittlerweile habe ich sogar einen eigenen Blog dazu gestartet, den ich aber wirklich nur als Hobby betreibe.

Sport ist ein weiteres Hobby von mir. So habe ich zusammen mit Freunden einen Volleyball-Verein gegründet und jede Woche spielen wir ein paar Stunden. Zudem mache ich zu Hause viel Sport, da ich merke, wie gut mir das tut. Auch eine Sache, die ich in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit vernachlässigt habe und die meinem Körper nicht gut getan hat.

Weitere Hobbys sind z.B. der Motorsport und amerikanische Sportarten, vor allem American Football. Aber ich lese auch gerne Romane, Fachzeitschriften und Sachbücher (abseits von Businessthemen). Und natürlich mag ich sehr gern Musik und schaue mit meiner Frau Serien und Filme. Leider fehlt die Zeit häufiger ins Kino zu gehen.

Ach ja, ich koche auch sehr gern, was wohl ein Grund war, warum meine Frau mich geheiratet hat. ;-)

Wenn ich so darüber nachdenke muss ich sagen, dass das Kochen eines der wenigen Hobbys war, die nicht unter meiner Selbstständigkeit gelittten haben. Schließlich musste die Familie auch damals versorgt werden.

Wie finde ich Zeit für meine Hobbys?

Zum einen mache ich oft pünktlich Feierabend, egal, ob noch etwas auf meiner ToDo-Liste steht. Gerade so ein fester Feierabend sorgt bei mir dafür, dass ich sehr konzentriert meine Aufgaben abarbeite.

Zum anderen habe ich seit vielen Jahren meinen Fernsehkonsum extrem eingeschränkt. Außer vielleicht noch hin und wieder Sport, schaue ich eigentlich gar kein Fernsehen mehr. Serien und Filmen kommen von DVD, Blueray oder von Netflix und Co..

Beides zusammen hat dafür gesorgt, dass ich wieder genug Freizeit habe.

Wie sieht es bei euch aus?

Nach dem Einblick in meine Erfahrungen mit Hobbys und der Selbstständigkeit, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen von euch zu erfahren, welche Erfahrungen ihre damit gemacht habt.

