Viel Leidenschaft, aber wenig Recherche – Einblicke in eine (noch) nicht so erfolgreiche Nischenwebsite

Es ist sehr gut, wenn man Interesse und Leidenschaft für das Thema der eigenen Nischenwebsite mitbringt.

Aber darüber hinaus ist es eben auch wichtig die Nische genau zu analysieren und die Zahlen zu bewerten, genau wie ich es in meinem Nischenseiten-Aufbau E-Book erklärt habe.

Nur dann kann man sich sicher sein, das die Nische wirklich lukrativ ist.

Im folgenden Interview spreche ich mit einem Nischenwebsite-Betreiber, der die Recherche der Nische etwas unterschätzt hat.

Er berichtet über den Aufbau der Nischenseite, die Entwicklung seit dem Start und schildert die Probleme, die es damit gibt.

Viel Spaß beim Lesen.



Bitte stell dich meinen Lesern kurz vor.

Mein Name ist Chris und ich bin 37 Jahre alt.

Ich lebe mit meiner Frau und meinem Sohn den Großteil des Jahres in Thailand und in diesem Zusammenhang betreiben wir auch den Blog Nesting Nomads.

Wie kamst du auf die Idee für deine Nische?

Es ist vielleicht nicht der beste Grund, aber ich bin seit Jahren selbst überzeugter Träger von Barfußschuhen aller Art, nur Zehenschuhe sind nicht so meins.

Ich habe an mir selbst den gesundheitlichen Nutzen festgestellt und wollte meine dadurch gewonnenen Erkenntnisse nutzen für eine Nischenseite zum Thema.

Hast du die Nische vorher analysiert? Wenn ja, wie?

Ich habe Suchvolumen und Konkurrenz untersucht, mit den üblichen Tools wie LongtailPro und dem Keyword Planer. Allerdings hätte ich dabei mehr Sorgfalt walten lassen sollen. In gewisser Weise habe ich mich zu sehr von meiner Begeisterung für das Thema leiten lassen und weniger von den Zahlen.

Letztlich ist das Suchvolumen nicht wirklich groß und vor allem habe ich den Eindruck, dass gerade gesundheitsbewusste Schuhkäufer lieber im Laden vor Ort kaufen. Das erklärt in meinen Augen die recht mäßige Conversionrate, sprich das Verhältnis von Besuchern meiner Seite zu Käufern bei Amazon.

Wie sah die Planung deiner Nischenwebsite aus?

Ich habe barfussschuhe-ratgeber.de nach der bereits beschrieben Keyword Recherche in rund einer Woche umgesetzt.

Mit welcher Technik hast du deine Nischensite barfussschuhe-ratgeber.de umgesetzt? Welche Plugins sind dir am wichtigsten?

Die Seite basiert auf WordPress und als Theme kommt Divi zum Einsatz, ein Theme Framework, das ich seit Jahre nutze, sowohl für eigene, als auch für Kundenprojekte. Ein wichtiger Bestandteil des Divi Gesamtpakets ist das Bloom-Plugin für die Einbindung von Email Optin Formularen, vergleichbar mit Optinmonster.

Was sonstige Plugins anbelangt, war die Seite mein erster Test hinsichtlich der Nutzung von Woocommerce für eine Nischenseite, davor hatte ich Woocommerce nur bei richtigen Shops genutzt. Gerade die Filtermöglichkeiten im Frontend sind da ein Gewinn gegenüber Post-basierten Produktvorstellungen.

Für das Caching und die Minifizierung nutze ich wie bei allen meinen Seiten WP-Rocket, das in meinen Augen jeden Cent wert ist. Vom gleichen Entwickler stammt auch Imagify, vergleichbar mit tinypng, zur Bildkomprimierung.

Eines meiner Lieblingsplugins ist CLEF, eine recht innovative 2-Faktoren Authorisierung. um den Login abzusichern. Aber leider kam vor ein paar Tagen die Email, dass Clef eingestellt wird. Sehr bedauerlich in meinen Augen.

Wie ist das Layout deiner Nischenwebsite entstanden?

Wie schon beschrieben, arbeite ich viel mit dem Divi Framework, in dem auch ein hervorragender Pagebuilder enthalten ist.

Generell widme ich der grafischen Gestaltung bei Nischenseiten nicht so viel Aufmerksamkeit und lege primär wert auf ein aufgeräumtes Erscheinungsbild und gute mobile Darstellung – beides kommt mit Divi aber quasi von Haus aus mit.

Wie einfach fällt dir das Schreiben von Artikeln und wie gehst du das an?

Das Schreiben an sich fällt mir nicht schwer und wenn mir das Thema zusagt, geht das schon leicht von der Hand.

Was ich aber gerne etwas vernachlässige ist eine detaillierte Keywordrecherche für jeden Artikel oder Post, daran sollte ich definitiv mehr arbeiten – oder diesen Arbeitsschritt outsourcen.

Welche Inhalte hast du erstellt und warum?

Neben den Produktvorstellungen habe ich einige Seiten angelegt mit allgemeinen Informationen zu Schuhen und Barfußschuhen im Speziellen. Dazu kommen noch ein paar Beiträge über den Alltag mit Barfußschuhen.

Ausserdem habe ich eine Art Punktesystem angelegt, um die Schuhe beurteilen zu können. Ich habe das „Die 5 goldenen Regeln für gesunde Schuhe“ genannt und darauf basierend bewerte ich auch die vorgestellten Schuhe.

Auf welche Probleme bist du gestoßen und welche Erfahrungen konntest du sammeln?

Wie schon erwähnt war die wichtigste Erfahrung, dass man sich weniger vom eigenen Interesse und einer gewissen Euphorie leiten lassen sollte, sondern den Zahlen mehr Bedeutung zugestehen sollte.

Ein anderes schwieriges Thema war, dass in diesem recht speziellen Markt die Herstellershops nicht immer sehr kooperationswillig waren. Ein Hersteller hat zwar ein Partnerprogramm und die Zusammenarbeit ist sehr angenehm, viele andere waren nicht gerade offen was eine Kooperation anbelangt.

Glücklicherweise hat aber Amazon viele Modelle im Sortiment, was dieses Problem weitestgehend abfängt.

Welche Vermarktungsmaßnahmen hast du durchgeführt und wie wichtig war die Suchmaschinenoptimierung?

Die einzige Besonderheit, die ich bei der Seite vorweisen kann, besteht in dem 10% Gutschein für einen Onlineshop, den ich in Zusammenarbeit mit dem Betreiber anbiete.

Das ist natürlich eine recht wirkungsvolle Maßnahme.

Wie bist du an deine ersten Backlinks herangekommen?

Kurz gesagt: so gut wie gar nicht, da ich für diese Seite nahezu keine Arbeit in den Backlinkaufbau gesteckt habe.

Fällt dann wohl auch unter Fehler in der Umsetzung, aber bis die Seite bereit für Backlinks war, setzte schon die erste Ernüchterung ein.

Wie hat sich deine Nischenseite seitdem entwickelt?

Schleppend trifft es wohl ganz gut, inzwischen hat sich die Seite nach knapp 1,5 Jahren bei ein paar Sales pro Monat eingependelt, die aber dank den relativ teuren Schuhen (oft über 100 €) und den 10% Provision von Amazon ein paar € pro Monat einbringen.

Saisonbedingt ist der Winter wesentlich ruhiger als der Rest des Jahres, obwohl es inzwischen einige Barfußschuhmodelle speziell für die kalte Jahreszeit gibt.

Aktuell bin ich am Abwägen, ob ich noch einmal verstärkt Arbeit investieren sollte (speziell was Backlinks und Werbung anbelangt) oder ob ich die Seite einfach so weiterlaufen lassen sollte. Um die Entscheidung dieses Mal nicht so sehr aus dem Bauch heraus zu treffen, werde ich auf alle Fälle eine umfangreichere Analyse durchführen als beim Start.

Danke für das Interview