Als plötzlich alle zum Entrepreneur, Professional und Visionär wurden.

Artikel schreibe ich gerne, vor allem um zu helfen. Manchmal muss ein Artikel aber auch ganz einfach eine Aussage treffen oder eine Warnung aussprechen, so wie dieser hier.

Doch ich möchte gar nicht vorgreifen. Alles begann mit einem entspannten Surfen am Sonntag Nachmittag. Ich wollte ein paar Artikel nachholen, für die ich in der Woche selbst keine Zeit fand und stolperte plötzlich über all über Selbstvermarkter. Menschen die sich als Visionäre bezeichneten, oder aber Blogger ohne Follower, die sich in ihrer Beschreibung großmundig Professionals nannten. Selbst Instagrammerinnen nennen sich heutzutage schon Entrepreneur.

Auf Youtube wurden mir dann plötzlich Videos von zweifelhaften Gestalten empfohlen, Fitnessprogramm-Verkäufer sind jetzt schon Business-Profis und dürfen auf Messen ihre Vorträge über den Onlinemarkt halten.

Moment mal, irgendetwas stimmt da doch nicht.



Die Lüge vom großen Erfolg



Werbung

Was mich bei all den Gestalten, von denen ich hier keine beim Namen nennen möchte, am meisten stört ist, dass bei den meisten dieser Menschen nicht einmal ein Hintergrund vorhanden ist.

Der eine stellt im Kern einfach gar nichts dar, behauptet aber ganz groß zu sein. Der andere hatte mal kurz Glück oder hat ein Schneeballsystem aufgebaut, spricht jetzt aber von seinem Erfolg, als wäre er ein echter Geschäftsmann mit jahrelanger Erfahrung. Ist er aber nicht. Er hatte Glück, das richtige Produkt und irgendwie fügte sich alles zu einem Erfolg zusammen.

Nur ganz ganz wenige haben wirklich tolle Ideen gehabt, wirklich Neues ausprobiert oder etwas Weltbewegendes erreicht. Die Meisten sind einfach nur Narzissten, die sich selbst darstellen und sich mit ihrer Fake Happiness auf Instagram, Youtube und Facebook präsentieren, auf der Suche nach Followern, die es ihnen abkaufen.

Eine Kopie vom Original aus Amerika

Was sie alle am besten können ist, besonders lautstark reden und Parolen rufen. Wer viel liest kennt das aber fast alles schon, denn die angeblichen Visionäre erzählen eigentlich nur das, was die Unternehmer aus den USA bereits Monate oder Jahre zuvor gepredigt haben. Oft nicht einmal sonderlich gut angepasst, sondern einfach ganz dreist kopiert. Aus Blogs, Büchern oder Biografien. Erfolg ist heute anscheinend nur noch Selbstvermarktung und die basiert auf leeren Floskeln und Theorien anderer.

Was mir besonders Angst macht ist, dass all diese Professionals und Experten über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben. Da wird die Neurowissenschaft wild zusammengewürfelt mit Theorien über das menschliche Gehirn, das Lernen, das Wahrnehmen von Dingen. All das wird umgemünzt auf Marketing, perfekte Texte und Bloggen, aber keiner denkt darüber nach, dass die Neurowissenschaft ein hochkomplexes Thema ist, Studien in bestimmte Richtungen deuten, die Forschung hier allgemein aber noch ganz am Anfang steht und nur wenig wirklich (!) klar und eindeutig ist.

Das interessiert diese Menschen, diese angeblichen Visionäre aber nicht, alles wird als Tatsache verkauft. Junge Möchtegern-Unternehmer klären die alten Hasen über die Hirnforschung auf und erzählen ihnen, dass man nur psychologisch geschickt vorgehen muss, um alles erreichen zu können. Der Mensch ist nur noch das Versuchsobjekt der Industrie. Das komische Ding vor dem Bildschirm, welches betrogen und belogen werden muss, für den eigenen Erfolg.

Werbung

Als jemand der früher immer Psychologie studieren wollte, aber leider nie die Chance dazu bekam und dennoch stets interessiert blieb, halte ich all das für äußerst fragwürdig. Genau wie Theorien der Neurowissenschaft, die blind für Marketingzwecke missbraucht werden. Es geht dabei um etwas ganz anderes, nämlich um Floskeln und Hashtags.

Von Floskeln und Hashtags

Was diese Menschen in Wahrheit machen, ist die Erschaffung einer Illusion. Sie stellen sich auf eine Bühne und sprechen davon, wie sie viel Geld verdienen. Ihr eigentliches Geld verdienen sie aber meist mit genau solchen Floskeln und indem sie darüber sprechen oder anderen ihre teuren Kurse und Bootcamps verkaufen.

eBooks über angebliche Wunderformeln, Vorträge über perfekte Strategien und selbst haben sie oft nur wenig umgesetzt oder sind daran gescheitert. Diese angeblichen Visionäre und Professionals suchen sich starke Aussagen und entfremden diese anschließend. Zitate im falschen Kontext, um prägnante Sätze zu bilden, die wirken, weil sie groß klingen, aber in Wahrheit nur Hohlkörper sind. Daraus werden dann Sprüche und Hashtags geformt, um die einfachsten Impulse anzusprechen.

Ich möchte keine dieser Personen nennen, weil ich ihnen in keinster Weise eine Bühne geben möchte. Ihr wisst aber genau welche Personen ich meine und von welchen Bereichen ich hier spreche.

Die Moral von der Geschicht

Am Ende wird den Leuten immer wieder eingebläut, dass man seine Kunden, Leser und Abonnenten nur psychologisch geschickt betrügen muss. Die zweifelhafte Kernaussage vieler Vorträge, eBooks oder Caoches ist, dass die Mitmenschen manipuliert und getäuscht werden müssen, damit sie glauben was ihr sagt.

Ich sage: Schwachsinn! Denkt lieber langfristig, bindet Nutzer an euch, stellt sie dauerhaft zufrieden. Dann sind diese nicht nur einmalige Kunden, Konsumenten oder Leser, sondern verbinden sich mit euch, kommen wieder, kaufen erneut, folgen euren Blogs und lernen mit und von euch.

Erfolg ist langfristig zu sehen, als etwas Dauerhaftes. Erfolg kann über Nacht kommen, doch nur gerechtfertigter Erfolg bleibt auch über Nacht. Mit Täuschungen schnell ein paar Euro verdienen, ist menschlich gesehen das Letzte und wird euch langfristig keinen Millimeter voranbringen.

Viel lohnenswerter ist es heutzutage, besonders transparent aufzutreten. Frei über Entscheidungen oder eigene Produkte zu sprechen, auch mal selbstkritisch und ehrlich sein. Ihr seid nichts Besseres als eure Leser oder Kunden, braucht euch also auch nicht zu erhöhen. Bleibt menschlich und zeigt das. Versteht eure Zielgruppe, weil ihr euch selbst dazuzählt und sie nicht nur schnell und einfach abzocken wollt.

Doch für solche Erkenntnisse braucht ihr keinen Coach. Ihr braucht keinen Vortrag, der euch etwas über Neurowissenschaften erzählt, weil die Fakten im Beitrag sowieso meist totaler quatsch sind.

Oder braucht es der moderne Mensch etwa doch? Braucht er Personen, die er kopieren, deren Floskeln er glauben und annehmen kann?

Nein! Er lässt sich nur gerne und schnell von unwichtigen Dingen blenden, statt an den langfristigen Erfolg zu denken oder daran den Menschen wirklich zu helfen. Doch all die ach so erfolgreichen Professionals sind vor allem deshalb so erfolgreich, weil sie mit Floskeln um sich werfen, die wie am Stammtisch für Begeisterung sorgen. Weil diese selbsternannten Entrepreneur nichts als leere Versprechungen machen, mehr noch als jeder Politiker. Und weil sie versuchen all das mit pseudo wissenschaftlichen, aus dem Zusammenhang gerissenen Anlehnungen zu untermauern, von denen sie nicht die geringste Ahnung haben.

Haltet euch fern von so etwas und folgt denen, die auch übers Scheitern sprechen, über Risiken und Probleme, vor allem aber hört auf diejenigen, die nicht nicht nur mit Hashtags und Schlagwärtern um sich werfen. Die sich selbst nicht in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen, sondern im Hintergrund bleiben, wie jeder wirklich großartige Unternehmer oder erfolgreiche Selbstständige.

Gesunden Menschenverstand, das braucht die Menschheit wieder. Denn wo sind wir angekommen, wenn die Leute sich von Floskeln, Fake Happiness und Illusionen blenden lassen. Kommt mal alle wieder zur Vernunft und denkt nach, dann haben solche Blender auch nicht immer wieder ihre zweifelhaften Erfolge.