Die erste Woche, Coaching-Einblicke, Reports… Nischenseiten-Challenge 2017 Podcast #01

Die erste Woche der Nischenseiten-Challenge neigt sich dem Ende entgegen.

Die Teilnehmer sind fleißig dabei nach Nischen zu suchen und diese zu prüfen.

Im heutigen Podcast blicke ich auf die erste Woche und das Coaching der offiziellen Teilnehmer zurück.

Zudem schaue ich ein wenig auf die anstehende Wochenaufgabe voraus.

Die erste Woche, Coaching-Einblicke, Reports…

Die erste Woche ist in meinen Augen die Wichtigste in der ganzen Challenge. Während man die Technik, die Inhalte, die Vermarktung etc. später noch optimieren und verbessern kann, ist eine schlecht gewählte Nische nicht mehr wirklich zu retten.

Das musste ich teilweise auch bei meinen eigenen ersten Nischenwebsites feststellen, über die ich vor ein paar Tagen hier im Blog berichtet habe.

Deshalb lege ich mittlerweile sehr viel Wert auf die Nischenfindung und -prüfung und habe dazu auch noch mehr in meinem E-Book geschrieben.

Doch auf der anderen Seite sollte man auch nicht ewig nach einer Nische suchen, sondern dann auch zeitnah loslegen. Und genau darum geht es in der kommenden Woche, in der sich die Teilnehmer vor allem um die Technik der eigenen Nischenwebsite kümmern werden.

Ich blicke im Podcast schon ein wenig auf die kommende Woche voraus. Mehr Infos und Tipps zur Technik der Nischenwebsite gibt es dann am kommenden Montag in meiner Wochenvorschau hier im Blog.

Viel Spaß beim Hören:

http://blogprojekt.podspot.de/files/NSC2017-Podcast-1.mp3

(10:34 Minuten | 21,2 MB | MP3-Download)

Shownotes

Teilnehmer-Reports

Coaching-Report 1. Woche und Hosting-Gutschein

Eure Fragen

Wenn ihr Fragen zur Nischenseiten-Challenge oder konkret zum Aufbau von Nischenwebsites habt, dann schreibt diese einfach in die Kommentare.

Ich werde diese dann in einem meiner Podcasts beantworten.

