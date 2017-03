Meine ersten Einnahmen im Internet – Google AdSense, Affiliate Marketing, Werbung und mehr

Werbung

Meine ersten Einnahmen im Internet liegen schon lange zurück und natürlich habe auch ich am Anfang sehr kleine Brötchen gebacken.

Deshalb habe ich mal in meinen Unterlagen und Statistiken gewühlt und auf die Anfänge meiner verschiedenen Einnahmequellen geschaut.

Im Folgenden analysiere ich meine ersten Einnahmen mit Google AdSense, Affiliate Marketing, Werbung und mehr.



Meine ersten Einnahmen im Internet

Ich habe zwar schon vor selbstaendig-im-netz.de Websites und Blogs erstellt, aber mit keinem habe ich versucht Geld zu verdienen.

Und auch selbstaendig-im-netz.de war zu Beginn eigentlich gar nicht wirlich dazu gedacht ein zweites Standbein für Einnahmen zu sein. Stattdessen wollte ich über meine Erfahrungen als Gründer und Selstständiger bloggen und ein paar Online-Marketing-Maßnahmen ausprobieren, die mir in meinem Webdesign-Business nützlich sein könnten. Dazu gehörte unter anderem auch der Test von Einnahmequellen.

Im Folgenden gehe ich meine verschiedenen Einnahmequellen von damals durch und präsentiere euch meine ersten Einnahmen damit.

Google AdSense

Glorreiche 14 Cent habe ich im Februar 2007 mit Google AdSense eingenommen. Ich habe damals also anscheinend gleich zum Start AdSense in meinen Blog eingebaut.

Ich hatte im Februar 2007, meinem ersten Monat, laut Semmelstatz genau 100 Besucher. Dabei handelt es sich um das Statistik-Plugin, welches ich damals für ein paar Monate im Einsatz hatte, bevor ich im Juni 2007 auf Google Analytics umgestiegen bin.

Im Nachhinein betrachtet haben mich die 14 Cent sicher nicht vom Hocker geschmissen, aber immerhin waren es überhaupt erste Einnahmen.

Und in den folgenden Monaten stiegen die Einnahmen mit Google AdSense nach und nach an. Im Juli 2007 waren es schon 58,49 Euro bei 5.230 Seitenaufrufen.

Affiliate Marketing

Die positive Entwicklung der AdSense-Einnahmen hat mich wahrscheinlich dazu veranlasst auch andere Einnahmenquellen zu nutzen.

So habe ich im Bereich Affiliate Marketing damals das Amazon PartnerNet erstmals eingesetzt und im Juli 2007 1,01 Euro eingenommen. Auch hier also sehr, sehr kleine Brötchen am Anfang. Dennoch war auch das ein erster kleiner Schritt.

Und es war cool zu wissen, dass Nutzer auf meine Empfehlung hin ein Produkt gekauft haben und ich dafür eine Provsion bekomme.

Ein Highlight im Affiliate Marketing war dann noch der Oktober 2007, in dem ich 178,- Euro eigenommen habe. Hierfür war das damals noch existierende AdSense-Partnerprogramm verantwortlich. Kurz danach wurde es leider eingestellt.

Linkvermietung

Naiv, wie ich damals war, habe ich ab Juli 2007 Backlinks gegen Geld vermietet. Dafür habe ich damals teliad.de (heute seedingup.de) genutzt.

60,- Euro kamen darüber immerhin rein und es war damals wirklich eine sehr lukrative und damit verlockende Einnahmequelle. Das ist sie heute noch.

Aber auf selbststaendig-im-netz.de habe ich die Linkvermietung nur relativ kurz eingesetzt, um keinen Ärger mit Google zu bekommen.

Bezahlte Artikel

Die bezahlten Artikel, die ich damals über Trigami (gibt es nicht mehr) vermittelt bekommen habe, waren wirklich noch bezahlte Artikel.

Darin ging es nicht um einen Backlink, sondern um die Vorstellung eines Produktes oder eines Services.

44,- Euro habe ich im August 2007 damit verdient und es waren die ersten Einnahmen mit dieser Einnahmequelle. Immerhin habe ich im August 2007 des erste mal die Grenzen von 10.000 Seitenaufrufe überstiegen (10.883) und das war für diese Einnahmequelle ganz gut.

Über die nächsten Jahre wurden die Einnahmen mit bezahlten Artikeln es immer wieder mal dreitstellig, aber diese Einnahmequelle war auch sehr schwankend. Deshalb veröffentliche ich nun schon länger keine bezahlten Artikel mehr, zumal es heute dabei ja vor allem um Backlinks geht und das auch wieder Konfliktpotential mit Google bietet.

Werbung

Im Januar 2008 habe ich begonnen Werbeplätze auf selbstaendig-im-netz.de direkt an Kunden zu vermieten. Das brachte in jenem Monat Einnahmen von ganzen 30,- Euro.

Die Zahl der Seitenaufrufe lag im Januar 2008 bei 29.403, was schon recht ordentlich ist, gut ein Jahr nach dem Start des Blogs.

Seitdem ist diese Einnahmequelle langsam aber stetig gewachsen und damit ein wichtiges Standbein für mich geworden.

Im Laufe des Jahres 2008 stiegen die Werbeeinnahmen auf mittlere dreistellige Beträge und im Jahr 2010 dann erstmals auf vierstellige Beträge an.

Eigene Produkte

Die letzte Einnahmequelle, die ich auf selbststaendig-im-netz.de eingeführt habe, war ein eigenes Produkt. Es handelte sich um mein Nischenseiten-Aufbau E-Book, welches ich im März 2015 veröffentlicht habe.

Und es kam sehr gut an, bekam ich doch schon bei der ersten Auszahlung 5.672,14 Euro von Digistore24. Allerdings hatte ich im März 2015 mit 390.025 Seitenaufrufen auf selbststaendig-im-netz.de natürlich auch eine ganz andere Reichweite.

Die Einnahmen mit dem E-Book gingen nach dem Start natürlich wieder runter, haben sich aber in einem niedrigen vierstelligen Bereich pro Monat stabilisiert. Da kann man nicht meckern.

Mein Fazit und eure ersten Einnahmen

Es war sehr interessant so weit in die Vergangenheit zurückzublicken und die Anfänge meiner Einnahmequellen „auszugraben“. Nach so langer Zeit vergisst man doch recht leicht, wie es damals war und dass man sich auch über kleine Erfolge gefreut hat.

Aber diese Einblicke zeigen auch, dass jeder klein anfängt und es nicht darum geht über Nacht reich zu werden. Es dauerte Monate bei mir, bis die Einnahmen mal dreistellig wurden und fast 2 Jahre, bis ich vierstellige Einnahmen erzielen konnte.

Von selbstaendig-im-netz.de leben konnte ich ca. 3-4 Jahre nach dem Start. Deshalb ist es wichtig, dass Anfänger durchhalten und Ausdauer an den Tag legen. Wer dran bleibt, Herzblut investiert und aus den eigenen Fehlern lernt, hat sehr gute Chancen erfolgreich zu werden.

Was waren denn eure ersten Einnahmen im Internet?