Passendes Hosting für die Nischenwebsite – Interview mit Mittwald

Ein gutes und passendes Hosting ist für eine Website sehr wichtig, um erfolgreich zu sein.

Mit einem meiner Lieblingshoster Mittwald, Sponsor der Nischenseiten-Challenge 2017 und dort hoste ich auch die eine oder andere Nischenwebsite, habe ich ein Interview geführt.

Darin geht es um die Angebote und zukünftigen Entwicklungen von Mittwald, aber zum Beispiel auch darum, auf was man bei der Auswahl eines Hosting-Tarifs achten sollte.



Am Ende des Interviews gibt es noch einen Gutschein, mit dem ihr 6 Monate kostenloses Hosting bei Mittwald bekommen könnt.

Bitte stellen Sie sich meinen Lesern kurz vor.

Hallo, ich bin Alena Barnekow vom Agenturhoster Mittwald aus Espelkamp. Als Marketing Manager kümmere ich mich um die Teilnahmen an verschiedenen Events, wie zum Beispiel Barcamps. Ich stehe im engen Kontakt mit unseren Partnern und den Communitys.

Auch privat liebe ich es, kreativ zu sein und Neues auszuprobieren. Diese Eigenschaft kommt mir zu Gute, wenn es darum geht, unseren Partnern und Kunden Neuigkeiten aus der Mittwald Welt mitzuteilen.

Was ist das Besondere an Mittwald?

Wir lieben Agenturen und haben es uns auf die Fahne geschrieben unseren Kunden weit mehr zu bieten, als das reine technische Hosting ihrer Webseiten.

Wir sind ein zuverlässiger Partner im Alltag und halten unseren Kunden dank exzellentem Service und perfekt abgestimmten Tools den Rücken frei. So bleibt Webworkern wieder mehr Zeit für andere Dinge, z.B. kreative Projekte.

Welche wichtigen Veränderungen und Neuerungen gab es bei Ihnen in den letzten 12 Monaten?

Dazu habe ich gerade eine kleine Reihe in unserem Blog veröffentlicht. :-) Wer sich das gerne im Detail anschauen möchte.

Die wichtigsten Themen aus dem letzten Jahr sind sicherlich unser Performance Plus (der hauseigene Webseiten-Beschleuniger), vergünstigte Domainpreise für Agenturen, unser neuer Geschäftsbereich „Individuelle Agenturservices“ und Hosted Exchange.

Gerade mit den „Individuellen Agenturservices“ wollen wir unserer Hauptzielgruppe einfach mehr bieten als reines Hosting von Webprojekten.

Sie sind in diesem Jahr wieder Sponsor der Nischenseiten-Challenge. Warum?

Die Erstellung von Nischenseiten ist aktuell ein Trend-Thema, was auch vielen jungen Leuten neben der Schule oder dem Studium Spaß macht.

Wir möchten als Sponsor und Ausbildungsbetrieb den Nachwuchs in diesem Bereich fördern und hoffen, dass sich durch diese Challenge viele Newcomer für den Bereich Webdesign und CMS interessieren und später eventuell an einer Ausbildung in diesem Bereich interessiert sind.

Das Hosting ist die Basis einer guten Website. Worauf kommt es nach Ihrer Erfahrung beim Hosting besonders an?

Unsere Kunden bestätigen uns immer wieder darin, dass ein guter Support einfach das Wichtigste ist. Darum investieren wir hier viel Zeit und Geld, um unseren Kundenservice auf dem hohen Level zu halten und weiter fortzubilden.

Uns reicht es nicht unseren Kunden nur Auskunft über Ihre Verträge geben zu können. Wir möchten helfen und unterstützen, gerade auch bei Fragen zu CMS und Shop-Systemen.

Welche Fehler werden bzgl. der Auswahl eines Hostings immer wieder gemacht?

Natürlich wird oft der Bedarf falsch eingeschätzt. Um dem vorzubeugen, haben wir als ersten Anhaltspunkt einen Tarifberater* auf unserer Webseite, der eine erste Orientierung bieten soll.

Auch unser Kundenservice berät hier gerne. Niemandem ist geholfen, wenn das Paket zu klein gewählt wurde und z.B. der komplexe Magento Shop einfach nicht richtig läuft.

Wie unterstützen Sie Ihre Kunden bei Problemen?

Wir bieten unseren Kunden 24/7-Support mit kompetentem CMS- und Shop-Knowhow.

Darüber hinaus haben wir im letzten Jahr unseren neuen Geschäftsbereich „Individuelle Agenturservices“ an den Start gebracht, hier unterstützen wir z.B. auch bei komplexen Updates oder dem Entfernen von Schadcode.

In Zukunft werden viele weitere Services folgen.

Um was handelt es sich bei Ihrem CMS Campus und was findet man dort?

Auf unserem CMS Campus warten Interviews, Infografiken, Webinare und vieles mehr zu den bekanntesten CMS und Shop-Systemen auf die Besucher. Egal, ob TYPO3, Joomla, WordPress, Neos, Shopware oder Magento – es ist für jeden was dabei!

Über Filter können User auswählen, welche Inhalte angezeigt werden und so schnell für sie Relevantes finden.

Sicherheit ist in aller Munde. Wie sieht es bei Ihnen mit SSL-Zertifikaten aus? Machen diese Sinn für kleine Nischenwebsites?

Auch uns liegt das Thema Sicherheit natürlich sehr am Herzen, darum ist in jedem unserer aktuellen Hosting-Pakete ein SSL-Zertifikat inklusive. Für Kunden, die sehr viele Zertifikate benötigen, bieten wir auch verschiedene Bundles an. Auch im Bereich Domains kann unsere Zielgruppe Agenturen von vergünstigten Konditionen profitieren.

Generell macht ein SSL-Zertifikat immer Sinn, denn gesicherte Seiten geben inzwischen nicht nur Usern, sondern auch Google ein positives Signal. Wenn man mit seinen Seiten also gut ranken möchte, sollte man sich ein Zertifikat zulegen.

Die Browser werden künftig sicherlich auch Seiten ohne SSL in der Browser-Adresszeile noch auffälliger als „unsicher“ hervorheben. Wenn ein Formular oder Login vorhanden ist, wird auf unverschlüsselte Bereiche ja bereits etwas auffälliger hingewiesen, wenn nicht sogar gewarnt.

Welche Bedeutung hat Ihr eigenes Partnerprogramm für Mittwald generell?

Tagtäglich erreichen uns Anfragen zu diversen Umsetzungsarbeiten seitens Websitebetreiber. Im Bereich Hosting helfen wir natürlich gerne weiter, um die Gestaltung von Websites jedoch sollte sich eine Agentur kümmern.

Hier setzt unser Partnerprogramm an. Agenturen können sich kostenfrei anmelden und ein Agenturprofil anlegen. In diesem ist Platz für die Nennung von Kontaktdaten, Expertise, einem Portfolio und natürlich auch der Preisgestaltung. So ist es unserem Kundenservice möglich, eine optimale und bedarfsgerechte Agenturempfehlung auszusprechen.

Welche wichtigen Tipps können Sie neuen Mittwald Affiliates geben?

Mein Tipp: Alle Features nutzen! Teilnehmer des Partnerprogramms haben neben dem öffentlichen Profil außerdem die Möglichkeit, Provisionen für Empfehlungen zu erhalten.

Über einen Provisionscode, der unter anderem auch über Banner gestreut werden kann, erhält der Empfehlende bis zu 400 Euro für einen Vertragsabschluss.

Die perfekte Kombination zu unserem Partnerprogramm ist unsere Partnerbox. Mit dieser können Agenturen neue Kundenprojekte ohne eigenes Hosting kostenfrei entwickeln und im Anschluss eine Tarifempfehlung aussprechen. Die Partnerbox enthält viele Funktionen unserer Agentur-Toolbox, die zur Verwaltung von unseren Managed Servern dient.

Zum Schluss würde ich mich über einen kleinen Ausblick auf die Zukunft bei Mittwald freuen.

Das ist eine spannende Sache, denn wir erfinden in einem groß angelegten Projekt Hosting gerade völlig neu! Mit „rethink hosting“ wollen wir Hosting neu denken und vieles hinterfragen, was man für selbstverständlich hält.

Wir haben in den letzten Monaten sehr viele Datenquellen analysiert, mit Agenturen gesprochen und Prototypen gebaut, um der Frage auf den Grund zu gehen „Was ist der optimale Hosting-Tarif für Agenturen“. Gemeinsam mit unseren Kunden werden wir in den nächsten Monaten Prototypen-Tests, Umfragen und Interviews durchführen, um voraussichtlich im Sommer in die Beta-Phase zu gehen. Wir freuen uns schon sehr auf die neuen Herausforderungen!

Wer mehr erfahren möchte, kann sich zu unserem „rethink hosting“-Newsletter anmelden.

Aber auch unser bereits bekanntes und bewährtes Hosting wird stetig weiter entwickelt. Um Interessierte auf dem Laufenden zu halten und Einblicke in unsere Arbeit zu geben, stellen wir Themen auf mittwald.de/lab vor.

Danke für das Interview

Mittwald stellt allen Teilnehmer an der Nischenseiten-Challenge, also nicht nur den offiziellen Teilnehmern, einen Rabatt-Gutschein zur Verfügung.

Mit dem Gutschein-Code NSC2017 bekommt ihr für die ersten 6 Monate (nur bei einer 12 Monats-Buchung!) kostenloses Hosting beim Tarif Webhosting L. Auch die Einrichtungsgebühr entfällt.

Ab dem 7. Monat fallen dann 4,99 Euro zzgl. MwSt. pro Monat an, was auch ein guter Preis ist. Und wer vorher auch noch die 30 Tage Testversion nutzt, spart sogar noch einen weiteren Monat.

Der Rabattcode ist bis zum 20.Juni 2017 gültig.