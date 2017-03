Arbeitsbedingungen, Vulkan-Spaziergang, Live-Streaming und mehr – Links der Woche

Werbung

Der Frühling zeigt sich zaghaft und deshalb freue ich mich schon sehr auf das Wochenende.

Wenn man einem aktuellen Buch Glauben schenken darf, freuen sich die Mitarbeiter einens großen Konzerns ebenfalls sehr auf das Wochenende.

Die weiteren News drehen sich unter anderem um interessante Orte, neue und alte Technik und einiges mehr.

Viel Spaß damit.



Wie Sklaven?

Für viele junge Programmierer, Designer und generell Kreative sind die großen Arbeitgeber der Tech-Branche sehr verlockend. Doch nicht überall scheint so eine tolle Arbeitsatmosphäre zu herrschen.

In einem Buch hat eine ehemalige Mitarbeiterin von Apple über ihre Erfahrungen in der Europazentrale des Konzerns berichtet. Demnach ist dort alles sehr streng geregelt und vor allem im Call Center scheint es da sehr ungemütlich zuzugehen.

Sollte das stimmen, was in diesem Buch berichtet wird, dann ist das schon sehr erschreckend. Marketing und Werbung ist halt doch was anderes als die Realität.

Durch den Vulkan

Mit Google Street View konnte man ja schon einige interessante Gegenden erkunden, zu denen man im realen Leben wohl nicht kommen wird.

Das ist bei dem neuesten Street View Ausflug nicht anders, kann man sich hier doch in einen aktiven Vulkan begeben.

Der Blick auf die flüssige Lava ist schon recht beeindruckend, aber auch irgendwie beängstigend.

Kleiner und trotzdem schön

Auch wenn DSL heute fast schon überall Standard ist, so muss man seine Website noch immer möglichst klein halten. Schließlich nutzen immer mehr Leute das Internet über das Smartphone.

Besonders bei Bildern gilt es die Dateigröße so klein wie möglich zu machen. Google hat nun eine neue Software mit dem Namen Guetzli präsentiert, die JPEG Bilder um bis zu 35% stärker komprimiert, bei gleicher Bildqualität wie bisher.

Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, die ich in Kürze testen werde.

Die guten alten Kassetten

Wer etwas älter ist kennt sicher noch die Kassetten-Zeit. Darauf gab es früher die Musik, wenn man nicht auf Schallplatten zurückgreifen wollte.

Man konnte aber auch selber Musik aufnehmen oder von Freunden überspielen. Zudem konnte man so auch unterwegs Musik genießen mit dem Walkman. Allerdings nervte das Zurückspulen und mit der Zeit fingen die Bänder an zu leiern.

Eine unterhaltsame Sammlung von Werbeanzeigen für Audio Kassetten findet sich in diesem Artikel.

Gesichtserkennung

Auch das BKA rüstet auf, um im Kampf gegen relegiösen Terror besser aufgestellt zu sein.

Mit einer neuen Gesichtserkennungssoftware sollen Videoaufnahmen besser und schneller analysiert werden können.

Auch wenn es sicher in Einzelfällen gegen Terror-Anschläge helfen kann, so gibt es auch viel Kritik an dem Projekt, da hier der Datenschutz nicht gerade an oberster Stelle steht.

Medienkompetenz in der Schule

Meine Kinder wachsen mit Smartphones und dem Internet auf. Sie kennen es nicht anders. Doch immer wieder merkt man, dass noch Medienkompetenz fehlt.

Woher sollen sie es denn auch so genau wissen. Wir versuchen ihnen da schon viel mitzugeben, aber andere Eltern können das nicht.

Deshalb wird nun gefordert ein neues Schulfach Medienkompetenz einzuführen. Wenn ihr mich fragt, ist das in unserer digitalen Welt längst überfällig.

Livestreaming für alle

Eigentlich bieten fast alle größeren Social Networks die Möglichkeit von Livestreams an. Nur YouTube hat da bisher eine Grenze gesetzt. Man musste mindestens 10.000 Abonnenten haben, um live zu streamen. Doch das scheint nun nicht mehr der Fall zu sein.

Caschy berichtet in seinem Blog davon, dass er nun die Info bekommen hat, dass er ab sofort live streamen könne. Mit etwas über 4.000 Abonnenten ist er von der ursprünglichen Grenze noch weit entfernt.

Ich finde das sehr interessant und werde mal schauen, ob mir die Funktion auch mal zur Verfügung steht.

Wohnen im Grünen

Um der Umweltverschmutzung Herr zu werden, muss in Zukunft wohl auch die Art zu wohnen geändert werden, gerade in Großstädten. Mehr Pflanzen und Bäume müssen integriert werden, um z.B. die Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen.

Ein paar Studien von Architekten zeigen Möglichkeiten, wie das aussehen könnte, wobei einige Ideen doch sehr futuristisch aussehen.

Aber dass etwas passieren muss, steht außer Frage. Ich bin gespannt, welche Entwicklungen es da in Zukunft geben wird.

Euch wünsche ich jedenfalls ein schönes Wochenende.

Bei uns steht bei dem schönen Wetter Grillen auf dem Plan. Was habt ihr so vor?