Geld sparen – 22 Tipps für Existenzgründer

So kann man z.B. seine eigene Firmen Homepage mit WordPress umsetzen und da ist bis auf das Hosting alles kostenlos möglich.

Wer also nicht gerade handwerklich aktiv ist, viel Dreck macht oder intensiven Kundenkontakt hat, der sollte erstmal von daheim starten, wenn es dafür den Platz gibt.

Aber auch hier sollte das Sparen nur soweit gehen, solange keine Nachteile entstehen. Wer an einem 10 Jahre alten PC sein Online-Business aufbauen will, wird mehr Zeit mit Warten, als mit Arbeit verbringen.

Doch ich kann nur empfehlen zu Beginn vor allem mit dem zu arbeiten, was man hat. Und das ist oft zumindest ein Schreibtisch und ein Stuhl. Auch die notwendige Technik , wie zum Beispiel ein PC, ist in der Regel schon vorhanden.

Papierlos zu arbeiten ist nicht nur umweltschonend, sondern man spart bares Geld, wenn man z.B. Unterlagen, Angebote und Rechnungen per Mail statt mit der Post versendet.

Kostenlos bekommt man aber viele Software-Lösungen, die man als Selbstständiger im Netz so braucht.

Deshalb sollte man heute lieber auf Facebook und Co. setzen. Dort muss man zwar auch aktiv werden und einiges an Zeit reinstecken, aber dann kann man sehr günstig neue Kunden gewinnen .

Um dies aber nicht zu vergessen, wie es bei mir in den letzten Jahren leider der Fall war, sollte man sich in den eigenen Jahreskalender einen Termin eintragen, um rechtzeitig recherchieren und wechseln zu können.

Es lohnt sich zudem antizyklisch einzukaufen. Also im Sommer die Wintersachen und im Winter die Sonnenliege.

Zudem kann es sich lohnen manche Dinge in größeren Mengen einzukaufen, was es günstiger macht. Dann sollte man aber auch wirklich Bedarf für die Menge haben.

Es hilft übrigens auch sehr, vor dem Weg in den Supermarkt etwas gegessen zu haben, da man auf diese Weise keine Appetit bekommt, was meist auch zu Spontankäufen führt.

Da bezahlt man wirklich nur das, was man auch bekommt und wenn man mal keine Aufgaben zu delegieren hat, dann kostet ein freier Mitarbeiter auch kein Geld.

Doch statt gleich einen festen Mitarbeiter einzustellen, der in Deutschland relativ viel kostet, sollte man erstmal einen freien Mitarbeiter testen.

Zum einen sollte man prüfen, welche Versicherungen man als Selbstständiger wirklich braucht und welche vielleicht übertrieben sind.

Zum anderen sollte man regelmäßig prüfen, ob man durch einen Wechsel nicht Geld sparen kann. So kann man die Autoversicherung relativ problemlos wechseln. Bei der Krankenversicherung sollte man sich mehr Zeit nehmen, aber auch hier kann es sehr sinnvoll sein zu wechseln. So bin ich vor ein paar Jahren in eine andere Krankenversicherung gewechselt, da meine bisherige einfach zu teuer geworden ist.