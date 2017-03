Amazon-Logo, Affiliatelinks in E-Mails, Freunde… Antworten vom Amazon PartnerNet Teil 4

Werbung

In den letzten Wochen habe ich wieder einige Fragen von Lesern rund um das Amazon PartnerNet bekommen.

Darunter interessante Fragen die Nutzung des Amazon Logos betreffend oder auch die Frage, ob man Amazon-Affiliatelinks in E-Mails nutzen darf.

Im Folgenden findet ihr die offiziellen Antworten vom Amazon PartnerNet Team.



Was ist deine Frage an das Amazon PartnerNet Team?

Amazon hat eine sehr umfangreiche Sammlung an Artikeln rund um das PartnerNet, aber leider ist da nicht alles aktuell und manches widerspricht sich auch.

Deshalb schicke ich regelmäßig Fragen meiner Leser rund um das Partnerprogramm von Amazon an meinen Ansprechpartner beim PartnerNet.

Fragen und Antworten zum Amazon Partnerprogramm

Darf das Amazon-Logo von Amazon Affiliates verwendet werden, zum Beispiel im Header der eigenen Webseite?

Antwort:

Ja, aber nur in der Art, das klar ist, dass es sich um einen Affiliate Partner und nicht Amazon selber handelt. Auch muss hier deutlich sein, dass es keine Exklusivität gibt, etc..

Missverständliche Eindrücke, die nicht erkennen lassen, daß es sich um eine Affiliate Partnerschaft handelt, werden wir durch Ausschluss aus dem Programm ahnden. Im Header würde ich das Logo entsprechend nicht verwenden.

Auch aus Konversion-Sicht macht das Logo im Header keinen Sinn. Die Website Besucher suchen nach alternativen Informationsquellen zu Amazon und einer eher unparteiischen Informationsquelle. Das Amazon Logo im Header ist hier nicht zielführend. Wir empfehlen alle Partnerlogos im Zusammenhang mit deren Preisen an den Produkten anzuzeigen.

Darf man Amazon Affiliate-Links auch in E-Mails verwenden?

Antwort:

Ja, dies erlauben wir seit Februar ausschließlich in Europa (nicht in den USA und anderen Regionen des Partnerprogrammes / Associate Programmes). Zu verwenden ist eine neue Tracking ID (kann man selber im Partnernetzwerk anlegen – ideal ergänzt um „email“ oder ähnlich im Text).

Wer mehr als 20% seines Amazon Produkt Umsatzes mit E-Mail Marketing macht, sollte uns dies vorher melden. Hintergrund ist, dass bei Clicks auf Links in E-Mails die zu uns verweisende URL nicht der Partnerwebsite entspricht und wir entsprechend manuell prüfen werden, an wen die Mail gingen, wie diese aussahen, etc..

Wie sieht Amazon den Einsatz eines Plugins wie Bounce Booster, wenn dies von Affiliates eingesetzt wird?

Antwort:

Wer direkt mit Bouncebooster zu Amazon leitet, wird von uns geschlossen (schon oft passiert).

Wer mit Bounce Booster auf eine Zwischenseite seiner Domain verweist, von der der Besucher mit einem aktiven Click zu Amazon gelangt, hat keine Maßnahmen von uns zu befürchten.





Wie ist es, wenn Personen aus meiner Familie oder Freunde über meine Affiliatelinks etwas bestellen? Bekomme ich dann eine Provision?

Antwort:

Das Affiliate Programm von Amazon ist nicht für die Rabattgewährung vorgesehen. Bestellungen von Dir, Freunden oder Bekannten erkennen wir automatisch, weisen die Bestellung im Reporting aus, vergüten jedoch keine Werbekostenerstattung (Provision).

Bei häufigem Auftreten von solchen Bestellungen schließen wir das Partnerkonto und behalten nicht ausgezahlte Provisionen ein.





Darf man zu Tracking-Zwecken eine Zwischenseite zur Weiterleitung zum PartnerNet nutzen?

Antwort:

Nein. Diese Lösung über ein Overlay ist nicht erlaubt, wie auch eine simple Weiterleitung unter Verschleierung der Herkunfts-URL nicht erlaubt ist.





Wie werden Bestellungen über Amazon Echo den Affiliates zugeordnet, wenn diese Person sich vorher im Netz über ein Produkt informiert hat und dabei auch auf einen PartnerNet Link geklickt hat?

Antwort:

Gar nicht. Das Amazon Tracking ist Session-basiert. Die Session besteht immer auf einem Gerät.

Ihr könnt weiter Fragen stellen

Die Antworten waren auch diesmal wieder kurz und knackig und ich hoffe, ihr konntet daraus einige interessante Erkenntnisse für euch mitnehmen.

Für mich waren die Infos über die Nutzung des Amazon-Logos und über Affiliatelinks in E-Mails am interessantesten.

Auf jeden Fall freue ich mich über weitere Fragen eurerseites, die ich dann an das Amazon PartnerNet Team weiterreiche.