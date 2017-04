Diese Videoschnittprogramme sind kostenlos und haben trotzdem Hollywood-Niveau

Werbung

Seid ich denken kann, hege ich eine Leidenschaft für Videos. Angefangen von den Familienvideos auf MiniDV-Kassetten, bis hin zur ersten digitalen Videokamera, habe ich schon immer kleine Filmchen geschnitten und vertont. Dann folgten Testvideos, für einen inzwischen bereits etwas älteren Blog und nebenher filmte ich auch immer unsere Hunde und versuchte da entsprechend actionreiche Clips zu erzeugen.

Doch um mich soll es hier gar nicht so sehr gehen, ich wollte nur klarmachen, dass ich mich für das Thema wirklich begeistern kann und dementsprechend informiert bin. Und auch wenn ich selbst Final Cut Pro X verwende und viele Bekannte auf Adobe Premiere schwören, so gibt es doch eine Vielzahl an professioneller Schnittprogramme, die komplett kostenlos verfügbar sind. Damit meine ich nicht so ein Freeware-Gedöns wie Avidemux oder den Windows Movie Maker, sondern ich meine Videoschnittprogramme, die tatsächlich mit Final Cut Pro X oder Adobe Premiere mithalten können, aber eben kostenlos angeboten werden.

Um genau diese Videoschnittprogramme soll es hier nun gehen. Software die vielleicht einige Pro-Erweiterungen kennt, vielleicht auch kostenpflichtige Updates, aber Software die auch so schon wirklich stark und professionell ist und sich daher auch für echte Hollywood-Produktionen eignet. Fangen wir also gleich an, denn drei Programme hatte ich sofort im Kopf, als mich die Idee für den Artikel begeisterte. Immerhin sind Youtuber sehr kreativ, haben aber häufig nicht die Mittel, um sich teure Software zu leisten.



Lightworks: Mr. Hollywood unter den Videoschnittprogrammen

Lightworks ist der König unter den kostenlosen Videoschnittlösungen. Bereits seit 1989 wird das Programm entwickelt und seitdem für Kinofilme und Fernsehproduktionen verwendet. Von Pulp Fiction, über Braveheart, bis hin zu Shutter Island, ist die Liste der Produktionen lang, die mit Lightworks umgesetzt wurden.

Ebenso eindrucksvoll ist die Liste von Cuttern, die in Hollywood auf Lightworks setzten. Das hat gute Gründe, denn die Software hat alles was andere professionelle Schnittlösungen haben, wenn nicht sogar mehr. Von der professionellen Farbkorrektur, bis hin zu VFX-Schnittstellen, ist demnach alles vorhanden.

Allerdings ist die kostenlose Light-Version selbstverständlich beschränkt, sodass nur die Pro-Version den kompletten Umfang gewährt, den es für Hollywood vermutlich braucht. Für das Hollywood in eurem Wohnzimmer bzw. für Youtube, reicht die Light-Version aber definitiv mehr als aus und kommt an die großen kommerziellen Programme auch problemlos heran.

Allerdings ist Lightworks, gerade am Anfang, auch ähnlich komplex, sodass ihr ohne Tutorials und Einarbeitung nicht weit kommen werdet. Ein Video zeigt euch die ersten Schritte und gibt einen Eindruck davon, wie Lightworks ungefähr aussieht und funktioniert.

Shotcut: Open-Source-Videobearbeitung mit großem Funktionsumfang

Als Open-Source-Software überzeugt Shotcut vor allem damit, dass es keine nervigen Limitierungen besitzt und damit auch keine Pro-Version oder ähnliches angeboten wird.

Interessant sind an Shotcut außerdem die unglaubliche Formatvielfalt, sowie das recht intuitive Interface. Color-Grading, Schnitt und Effekte, alles kein Problem und das natürlich komplett für umsonst, bei vollem Funktionsumfang.

Ganz so mächtig wie die anderen Videoschnittprogramme scheint Shotcut zwar nicht zu sein, aber für eure Youtube-Filme wird auch das noch problemlos ausreichen. Außerdem ist es im Vergleich relativ einfach zu bedienen und wird Anfängern weniger Kopfschmerzen bereiten, als beispielsweise Lightworks.

Ein Blick ist es also definitiv wert, vor allem weil es eben wirklich komplett Open-Source ist. Es gibt auch einige interessante Videos im YouTube-Kanal.

Hitfilm Express: Der beschnittene Profi in seiner Light-Version

Mit Hitfilm Express habe ich hier ein Tool aufgenommen, welches streng genommen gar nicht kostenlos ist, da die Ursprungsversion extrem stark beschnitten wurde. Interessant ist aber, dass ihr bei Hitfilm Express nicht einfach das Programm für mehrere hundert Euro kaufen müsst oder ein Abo abschließen sollt, sondern ihr sogenannte Addons für die Software ordert.

Das hat tatsächlich einige Vorteile, da ihr euch das Videoschnittprogramm so auf eure eigenen Bedürfnisse zuschneiden könnt und nur für die Funktionen Geld ausgebt, die es euch wert sind.

Standards für den Schnitt sind selbstverständlich allesamt enthalten, Extras aber eben nicht. Wer Titel und Color-Grading braucht, kauft sich das Starter Pack. Wer LUT’s verwenden möchte, braucht dagegen das Colorist Pack. So könnt ihr zwar von Anfang an kostenlos eure Videos schneiden, kauft euch für weitere Funktionen oder Effekte aber weitere Addons.

Ich empfinde das als interessante Lösung, da ihr so auch immer nur die gewünschten Funktionen in der Software habt, die ihr für den eigenen Videoschnitt auch wirklich benötigt. Wer darauf keine Lust hat, kann sich aber auch einfach für ca. 400 Euro Hitfilm Pro kaufen. Doch genau das wollen wir hier ja nicht, wir suchen nach kostenlosen und trotzdem umfangreichen, sowie gut nutzbaren Lösungen für die Videobearbeitung.

Was ich übrigens sehr lobenswert finde ist, dass Hitfilm einen recht aktiven und aufklärenden Youtube-Kanal betreibt, in welchem ihr viele Tutorials für die Software findet.

Mit diesen Videoschnittprogrammen kostenlos nach Hollywood

Es muss nicht immer alles Geld kosten. Das stimmt zwar, doch kostenlose Software hat oft einen eher geringen Funktionsumfang oder leidet unter anderen Mängeln. Beim Videoschnitt gibt es die eben vorgestellten drei großen Kandidaten, die alle auch kostenlos nutzbar sind.

Natürlich braucht ihr Lightworks aber in der Pro-Version, wenn ihr euch wirklich mit Hollywood-Filmen messen möchtet. Das ist aber für Youtube allerdings nicht das Ziel und demnach sind auch die kostenlosen Versionen dieser Profi-Lösungen nicht nur gut nutzbar, sondern immer noch extrem umfangreich und mächtig. Im Vergleich mit Final Cut Pro X oder Adobe Premiere, sind sie allerdings auch häufig etwas schwieriger zu bedienen. Außerdem hat fast jedes Videoschnittprogramm einen eigenen Workflow, den es erst einmal zu verinnerlichen gilt.

Dank vieler Tutorials, Einleitungen und Anleitungen, ist das heutzutage aber kein Problem mehr. Wo ich mir früher noch selbst alles mühsam und autodidaktisch beibringen musste, schaut ihr heute einfach ein Tutorial bei Youtube. Nicht einmal Bücher müsst ihr dafür noch lesen. Das hat Vorteile und so wird eine professionelle, eigentlich recht komplexe Videoschnittlösung auch für Youtuber interessant. So wie meine drei ausgewählten, die euch kostenlos bereits ein Niveau bieten, welches euch hochwertige Filme realisieren lässt. Viel Erfolg dabei.