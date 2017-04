Mein neuer Blog – Idee, Start und erster Traffic – Case Study Teil 1

Werbung

Meinen neuen Blog kennen sicher nicht viele von euch. Deshalb möchte ich diesen in einer Case Study über einen längeren Zeitraum begleiten und Einblicke in dessen Entwicklung geben.

Es handelt sich um einen Hobby-Blog, den ich vor kurzem gestartet habe und der sich in einem Themenbereich mit viel Konkurrenz befindet.

Um was es in meinem Blog genau geht, welche Ziele ich habe, wie ich den Blog aufgebaut habe, wie es mit dem Traffic bisher aussieht und vieles mehr erfahrt ihr im Folgenden.



Warum ein Hobby-Blog?

Die Domain meines neuen Hobby-Blogs lautet: abenteuer-brettspiele.de.

Brettspiele erleben in den letzten rund 10 Jahren einen großen Boom (nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch sehr stark in den USA). Wer jetzt bei Brettspielen immer noch an die alten Klassiker denkt, sollte sich mal anschauen, was es da mittlerweile alles so gibt. Die modernen Brettspiele sind mit Monoploy, Schach und Co. nicht mehr zu vergleichen und jedes Jahr erscheinen hunderte neue.

Wer mich kennt, wird sich nun sicher fragen, warum ich einen Hobby-Blog starte. Schließlich gibt es doch noch so viele Business-Themen, über die man bloggen könnte.

Brettspiele haben sich in den letzten Jahren zu einem meiner liebsten Hobbys entwickelt, obwohl oder vielleicht gerade weil ich den ganzen Tag am Computer sitze. Mal nicht auf einen Bildschirm zu schauen und dabei noch Spaß mit Familie oder Freunden zu haben, finde ich einfach toll.

Und da ich nichts nur halb mache, ist meine Brettspiel-Sammlung schon recht stark angewachsen, weshalb ich mir dachte, ich könnte dazu gleich auch noch einen Blog starten. Schreiben macht mir, wie ihr wisst, sehr viel Spaß und zur Abwechslung mal über ein Hobby zu bloggen, finde ich erfrischend.

Meine Ziele mit meinem neuen Blog

Dieser Blog soll wirklich ein Hobby-Blog sein. Ich möchte mit anderen mein Hobby teilen und gern auch neue Kontakte darüber knüpfen.

Vor allem aber möchte ich den Blog mit Spaß und Leidenschaft betreiben und dabei möglichst viele neue Erfahrungen sammeln.

Das Geld verdienen spielt hier erstmal keine Rolle, aber mit der Zeit bin ich natürlich auch diesbezüglich bereit Neues auszuprobieren. Dennoch geht es mir vor allem um den Aufbau des Blogs und einer gewissen Reichweite, was in diesem Themenbereich nicht einfach ist.

Der Grund, warum ich dennoch das Amazon Partnerprogramm derzeit nutze, sind die Produktbilder, die ich damit sehr gut einbauen kann. Zudem habe ich eine Bestseller-Liste integriert, die ich anders auch nicht gut umgesetzt bekomme.

Das Suchvolumen für „Brettspiele“ liegt im Schnitt bei rund 27.000 pro Monat. Das ist ordentlich, aber wenn man sich die Konkurrenz dazu anschaut, dann wird klar, dass das nicht unbedingt die lukrativste Nische ist.

Hätte ich als Ziel Geld zu verdienen, dann müsste ich mir wirklich was anderes suchen. Hier in die Top 10 zu kommen wird schwer. Es gibt dutzende Blogs und Websites über Brettspiele und manche sind verdammt umfangreich, da sie schon lange am Start sind.

Dennoch glaube ich einen Platz finden zu können, in dem ich mich auf bestimmte Unternehmen konzentriere.

Wieso eine Case Study?

Ich weiß, dass ihr Praxisbeispiele sehr interessant findet und auch wenn es hierbei nicht um ein klassisches Online-Business-Projekt geht, so denke ich, dass es eine Menge interessante Einblicke geben wird.

Angefangen von der Idee und dem Aufbau des Blogs (darauf gehe ich in diesem Artikel ein), über die Inhalte und die Suchmaschinenoptimierung, bis hin zur Social Web Vermarktung des Blogs, werde ich sehr genau berichten, was ich gemacht habe und was die Ergebnisse und Erkenntnisse waren.

So werde ich z.B. über meine Erfahrungen mit den vielen Fotos berichten, die ich in diesem Blog einsetze. Dazu habe ich bei meinen Business-Blogs weit weniger Möglichkeiten. Auch Facebook spielt eine wichtige Rolle und auch da werde ich über meine Maßnahmen berichten.

Ich denke also, dass diese Case Study Serie für viele sehr interessant sein wird, zumal ich bin konkreten Traffic-Zahlen und so weiter dienen werde.

Aufbau meines neuen Blogs

Nachdem ich mich entschieden hatte einen neuen Blog zu starten, habe ich mit den Vorbereitungen begonnen. Beim Aufbau meines Blogs bin ich im Grunde wie in meiner Blogaufbau-Artikelserie vorgegangen.

Name und Domain

Über den Namen für den Blog habe ich mir länger Gedanken gemacht. Einerseits wollte ich den Begriff „Brettspiele“ schon gern in der Domain haben, da auf diese Weise sofort klar wird, worum es geht. Aber ich wollte keine Keyword-Domain, sondern schon eher etwas, was später mal zu einer Marke werden könnte.

Nachdem ich viele Optionen durchgespielt habe, entschied ich mich dann letztendlich für „Abenteuer-Brettspiele.de“. Zum einen ist sofort klar, worum es hier geht. Zum anderen drückt „Abenteuer“ aber auch meine Vorliebe für thematische Brettspiele aus.

Die Domain spielt also zum einen auf ein bestimmtes Genre von Brettspielen an, aber man kann es auch so verstehen, dass Brettspiele generell ein tolles Abenteuer sind. Zudem finde ich, dass man damit sehr gute eine Marke aufbauen kann.

Der Abenteuer-Aspekt spiegelt sich auch im Logo wieder, welches ich mit einem speziellen Font gestaltet habe.

Hosting und Performance

Ich musste mich natürlich auch für ein Hosting entscheiden und da fiel meine Wahl auf Mittwald*. Allerdings wollte ich erstmal klein anfangen und deshalb habe mich für einen kleinen Webhosting-Tarif entschieden. Für WordPress ist dieser aber mehr als ausreichend.

Das Theme war von sich aus aber noch nicht so gut optimiert. Deshalb musste ich zum Beispiel mit den Plugin WP Super Cache nachhelfen und die Performance verbessern.

Durch die vielen Fotos sind die Ladezeiten zwar immer noch nicht optimal und auch beim Webspace selbst gibt es Optimierungspotential, aber darum werde ich mich noch kümmern.

Layout

Da ich WordPress einsetze, habe ich mich nach einem passenden Theme umgeschaut und einige ausprobiert. Am Ende habe ich mich dann für das Theme Hemingway entschieden.

Ich mag eher schlichtere Themes und es sollte zudem die Möglichkeit bieten Fotos gut einzubinden. Natürlich waren ein paar Anpassungen notwendig, da mir der Header auf der Startseite dann doch zu groß war. Aber alles in allem bin ich mit dem Layout zufrieden.

Zum Start habe ich das Logo und eine Hintergrundgrafik im Header eingebaut. Zudem nutze ich die selbe Schriftart in einigen Grafiken.

Insgesamt habe ich das Layout aber schlicht gehalten, damit die Fotos in den Artikeln besser zur Geltung kommen. Fertig bin ich mit dem Layout aber sicher noch nicht. Es war bei mir bisher immer so, dass ich nach und nach noch Änderungen vorgenommen habe, wenn ich selber ein besseres Gefühl für den Blog bekommen habe. So wird es sicher auch hier sein.

Was habe ich bisher gemacht?

Zu Beginn habe ich alle möglichen Ideen für den Blog zusammengetragen. Dabei ging es natürlich vor allem um die Inhalte und welche Art von Inhalten möglich sind und Sinn machen.

Dadurch habe ich nun massig Content-Ideen verfügbar, die umgesetzt werden wollen. Das ist teilweise gar nicht so einfach und manche Ideen funktionieren auch erst, wenn der Blog etwas größer ist, aber ich freue mich jetzt schon auf die vielen coolen Inhalte, die mit der Zeit kommen werden. Von den neuen Ideen, die natürlich ebenfalls noch dazukommen werden, ganz zu schweigen.

Am 12. Januar 2017 ist der Blog dann mit dem ersten Artikel online gegangen.

Neben den wichtigsten Seiten (Impressum und Datenschutz) habe ich zum Start oder kurz danach ein paar statische Seiten angelegt. So z.B. eine Seite, auf der ich aktuelle Angebote veröffentliche und eine Seite mit meinem Wunsch-Brettspielen.

Aber natürlich habe ich seit dem Start auch schon eine ganze Reihe von Artikeln veröffentlicht. Dazu gehören Ersteindrücke von Spielen, Reviews, Hintergrundartikel und News. Sogar ein paar Videos gab es schon von mir. Insgesamt sind bisher 53 Artikel erschienen, was für etwas weniger als 3 Monate gar nicht schlecht ist.

Spannend fand ich auch die Integration von BoardGameGeek.com. Dabei handelt es sich um die weltweit größte Website über Brettspiele (und Kartenspiele), die eine riesige Datenbank hat und den Zugriff darauf per API ermöglicht. Dazu aber in einem anderen Artikel mal mehr.

Des Weiteren bin ich schon bereits Twitter, Facebook und Co. aktiv geworden, was für ganz gute Besucherzahlen gesorgt hat. Auch dazu in einem meiner nächsten Reports mehr.

Was ist geplant?

Es gibt, wie oben schon geschrieben, eine Menge Ideen für die Zukunft. Ein neues Podcasting-Mikrofon habe ich mir bereits zugelegt. Ich möchte in Kürze damit starten einen eigenen Brettspiel-Podcast zu veröffentlichen.

Aktuell überlege ich gerade, welchen inhaltlichen Schwerpunkt der Podcast haben soll und wie oft ich diesen veröffentliche. Schöne wäre es natürlich, diesen Podcast mit jemand anderem zusammen zu machen. Na mal schauen.

Interviews werde ich ebenfalls in Kürze in Angriff nehmen. Ich wollte erst etwas warten, bis der Blog genug Content hat und nicht zu jung aussieht. Eine lange Liste von Interview-Kandidaten habe ich bereits zusammengetragen.

Interaktive Inhalte, wie z.B. automatische Angebotsauflistungen, Brettspiel-Empfehlungen nach den eigenen Vorlieben oder ähnliches möchte ich ebenfalls integrieren. Das wird allerdings etwas aufwändiger werden.

Und natürlich sollen regelmäßig neue Reviews und Vorstellungen von Brettspielen erscheinen. Allerdings ist und bleibt es ein Hobby-Projekt, weshalb ich nicht vorhabe alles zu rezensieren, was neu erscheint. Mal abgesehen davon, dass das für mich allein auch gar nicht machbar (oder bezahlbar) wäre, möchte ich das auch einfach nicht. Ich will mich hier auf die Spiele bzw. Genres konzentrieren, die mich interessieren und die mir Spaß machen. So werde ich z.B. keine Kinderspiele oder abstrakte Brettspiele hier vorstellen.

Traffic-Entwicklung

Mittlerweile hat der Blogs natürlich schon eine ganze Reihe von Google-Rankings, wobei die Top 10 Rankings bisher einigen Longtail Keywords vorbehalten sind.

Aktuell bin ich z.B. für das Brettspiel „Im Namen Odins“ auf Position 9 und für „Kickstarter Brettspiele“ auf Position 10. Bei den wichtigen Haupt-Keywords „Brettspiel“ und „Brettspiele“ liege ich aktuell auf 78 und 58. Immerhin gibt es hier schon Rankings, die auch langsam Schritt für Schritt nach oben klettern. Die Schwankungen sind hier allerdings noch sehr stark, was aber für den Anfang normal ist.

Die Traffic-Entwicklung von Google ist aber sehr positiv, wie man an diesem Google Analytics Wochen-Chart sehen kann:

Zudem gibt es guten Traffic von Facebook und Twitter. Wie ich diese beiden Kanäle angegangen bin, erläutere ich ebenfalls in einem späteren Artikel.

Wie regelmäßig werde ich berichten?

Ich habe geplant einmal im Monat ausführlich auf die Entwicklung meines Blogs zu schauen.

Dabei werde ich auf alles eingehen, was seit dem letzten Report passiert ist und mir zudem jeweils ein Schwerpunkt-Thema vornehmen. Anfang Mai werde ich mich mit dem Thema „Suchmaschinenoptimierung“ beschäftigen und z.B. meine Strategie beim Backlinkaufbau näher beleuchten.

Falls ihr Fragen zum neuen Blog und Wünsche für die Case Study habt, dann einfach in die Kommentare damit.