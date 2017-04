Zeitmangel, SEO für Texte und erste Nischenseiten online – Nischenseiten-Challenge 2017 Podcast #4

Werbung

Eine weitere Woche geht zu Ende und ich blicke in meinem Podcast auf das Coaching und die Nischenseiten-Challenge generell zurück.

So gehe ich der Frage nach, wie man mit Zeitmangel umgeht und wie ich es mit der Suchmaschinenoptimierung für Texte halte.

Viel Spaß beim Hören.

Nischenseiten-Challenge Hauptquartier | Nischenseiten-Guide.de | Alle NSC-Podcasts

Zeitmangel, SEO für Texte und Nischenseiten online – Podcast #4

Zeitmangel gab es doch bei einigen der Teilnehmer, aber das kommt nicht überraschend. Aus eigener Erfahrung kenne ich das und deshalb habe ich die 4. Woche auch ein wenig als Pufferwoche eingebaut.

Dennoch waren die meisten Teilnehmer sehr aktiv und haben weiter an ihren Nischenseiten gearbeitet. Dabei ging es vor allem um das Schreiben weiterer Texte.

Hier gab es aber Fragen zur Suchmaschinenoptimierung der Texte und auf was es dabei besonders ankommt. Im Podcast schildere ich, wie ich dabei vorgehe und wo ich dann auch die Grenze bei der Suchmaschinenoptimierung setze.

Unter anderem spreche ich dabei ein WordPress-Plugin an, welches ich gern nutze, aber was für Einsteiger nicht so einfach zu deuten ist.

Am kommenden Montag sind dann hoffentlich alle Nischenseiten online, teilweise sind sie es ja schon. Wie es dann weitergeht, erläutere ich auch kurz und natürlich erfahrt ihr es dann am kommenden Montag in meiner nächsten Wochenvorschau.

Viel Spaß beim Hören:

http://blogprojekt.podspot.de/files/NSC2017-Podcast-4.mp3

(07:02 Minuten | 14,3 MB | MP3-Download)

Shownotes

externe Wochenreports

Reports der offiziellen Teilnehmer

Yoast SEO Plugin

Mein Wochenreport über das Coaching

Eure Fragen

Wenn ihr Fragen zur Nischenseiten-Challenge oder konkret zum Aufbau von Nischenwebsites habt, dann schreibt diese einfach in die Kommentare.

Ich werde diese dann in einem meiner nächsten Podcasts beantworten.

Anmeldung zum Nischenseiten-Challenge Newsletter

Alle Informationen rund um die Nischenseiten-Challenge und den Aufbau von Nischenwebsites erfahrt ihr in meinem Newsletter.