GoBD – Darauf musst du bei digitalen Rechnungen und Belegen achten!

Anfang des Jahres sorgte die GoBD für viel Aufregungen bei Selbstständigen und Gründern. Die Regelungen für digitale Belege wurden deutlich verschärft.

Um was es sich bei GoBD handelt und welche Auswirkungen dies auf eigene digitale Rechnungen und andere digitale Belege hat, erläutere ich im Folgenden.



Was ist das GoBD

Beim GoBD handelt es sich um die Abkürzung für „Grund­sät­ze zur ord­nungs­mä­ßi­gen Füh­rung und Auf­be­wah­rung von Bü­chern, Auf­zeich­nun­gen und Un­ter­la­gen in elek­tro­ni­scher Form so­wie zum Da­ten­zu­griff“ (Quelle). Ein recht typischer Begriff aus der Gesetzgebung, auch wenn es kein Gesetz ist, sondern „nur“ ein Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen. Bindend ist es dennoch.

Diese lange Bezeichnung lässt schon gut erahnen, worum es in diesem Dokument geht. Immer mehr Rechnungen und andere Belege werden digital versandt und nicht mehr klassisch per Post. Deshalb ist es wichtig sicherzustellen, dass diese und andere steuerrechtlich relevante Dokumente unveränderbar digital archiviert werden.

Hauptgrund für die Einführung dieser Regelungen sind vor allem Barerlöse, die viele Selbstständige, sagen wir mal, kreativ notiert haben und deren Aufzeichnung auch im Nachhinein veränderbar waren. Deshalb mussten viele nun eine GoBD-konforme Kasse kaufen, damit sie den Anforderungen des Finanzamtes nachkommen.

Hält man sich nämlich nicht an die GoBD-Vorschriften, wird man mit Betriebsprüfern vom Finanzamt Ärger bekommen und im Zweifel werden die Steuern dann geschätzt, was in der Regel sehr zu Ungunsten der Unternehmer ausfällt. Auch ein Verlust des Vorsteuerabzuges und damit eine hohe Nachzahlung ist möglich.

Was genau verlangt die GoBD von Selbstständigen im Netz?

Die Vorschriften regeln die Speicherung digitaler Dokumente. Diese müssen dauerhaft unveränderbar sein, was z.B. nicht der Fall ist, wenn man eine Textverarbeitung zum Schreiben seiner Rechnungen nutzt und die Rechnungen danach als Word-Datei einfach in einem Ordner auf der Festplatte speichert. Im Nachhinein kann man hier Manipulationen vornehmen und das will das Finanzamt verhindern.

Dabei spielt es auch keine Rolle, ob man die Rechnung danach ausdruckt und ablegt. Es gibt einen elektronischen Beleg, den man den Anforderungen der GoBD entsprechend ablegen muss.

Wer also seine Rechnungen digital ablegt, muss das ab sofort in einem Dokumenten-Management-System tun. Aber auch sonstige digitale Belege müssen gesichert werden.

Dafür gibt es viele Anbieter, wobei die bekanntesten sicher Online-Rechnungstools wie Lexoffice* oder Fastbill* sind.

Diese Anbieter haben sich auf die GoBD eingestellt und bieten ein integriertes Dokumenten-Management-System an, welches sicherstellt, dass die verschiedenste Unterlagen unveränderbar abgelegt werden und jederzeit verfügbar sind.

Aber auch andere reine Dokumenten-Management-Systeme sind möglich, ob lokal auf dem eigenen Rechner oder in der Cloud.

Wie sieht es mit Papierrechnungen aus?

Wer beim Erstellen von Rechnungen keine digitale Kopie ablegt, sondern z.B. nur eine Vorlage in einer Textverarbeitung nutzt, die nach dem Drucken wieder weg ist, muss diese nicht digital sichern.

Auch bei Eingangsrechnungen per Post ist eine digitale Sicherung nicht zwingend notwendig. Hier reicht dem Betriebsprüfer die Papierrechnung.

Dennoch ist die Entwicklung gerade bei Selbstständigen im Netz so, dass immer mehr steuerrechtlich relevante Dokumente per Mail kommen oder zum Beispiel heruntergeladen werden können. Diese digitalen Dokumente müssen alle zeitnah gesichert werden.

Deshalb macht es Sinn Papier-Eingangsrechnungen nach dem Eingang zu scannen und GoBD-konform zu sichern. Dann braucht man das Papier-Original in der Regel nicht mehr aufzubewahren.

Wichtige Anforderungen der GoBD

Die wichtigsten Anforderungen der GoBD liste ich im Folgenden auf:

Es gilt für fast jeden Vom GoBD sind alle betroffen, die Gewinne erzielen. Eine Grenze gibt es hier nicht. Wer also Rechnungen schreibt oder Eingangsrechnungen bekommt, muss sich nach dem GoBD richten. Also auch z.B. jene, die nebenberuflich Geld als Selbstständige verdienen oder auch Kleinunternehmer, die keine Umsatzsteuer ausweisen. Selbst jene, die keine Buchführung machen, sondern nur eine Einnahmen-Überschussrechnung durchführen, müssen sich an die Regelungen halten.

Unveränderbare Aufbewahrung Ein zentraler Punkt des GoBD ist, dass die Belege unveränderbar aufbewahrt werden müssen. Das ist eigentlich nur bei einer speziellen Software oder bei einem entsprechenden Cloud-Anbieter möglich und dabei spreche ich nicht von Dropbox und Co. Die Speicherung auf CD oder DVD entspricht zwar im Grunde auch der Anforderung der Unveränderbarkeit, aber da diese Speichermedien nicht verlässlich über lange Zeiträume funktionieren, ist das eher nicht zu empfehlen.

Zeitnahe Sicherung Statt wie bisher einfach dann die Belege zusammen zu suchen, wenn man sie z.B. für die Buchhaltung benötigt, muss man diese nun zeitnah sichern Unbare Geschäftsvorfälle, also z.B. eigene Rechnungen oder erhaltene Gutschriften, müssen innerhalb von 10 Tagen gesichert werden. Eingangsrechnungen sogar innerhalb von 8 Tagen.

Dauerhafter Zugriff

Die so gesicherten Belege müssen entsprechend den Aufbewahrungsfristigen (z.B. 10 Jahre bei Rechnungen) verfügbar sein. Natürlich müssen so lange dann auch alle Belege vollständig verfügbar und einsehbar sein.

Die so gesicherten Belege müssen entsprechend den Aufbewahrungsfristigen (z.B. 10 Jahre bei Rechnungen) verfügbar sein. Nachweis des Erhalts

Nicht vergessen werden sollte, dass man auch die Mails sichern muss, mit denen elektronische Eingangsrechnungen oder Gutschriften eintreffen. Diese sollte man also nicht einfach löschen und zudem mit einem entsprechenden Progamm sichern.

Kritik aus Sicht eines Einzelunternehmers

Die neuen Anforderungen halte ich persönlich für überzogen. Wenn man schon den digitalen Beleg mit dem Papierbeleg gleichsetzt, dann verstehe ich diese sehr restriktiven Anforderungen an digitale Belege nicht.

An sich ist es kein Problem auf eine Software-Lösung zu wechseln, die eine GoBD gerechte Sicherung der Belege anbietet. Bei den meisten Services kann man Dokumente, z.B. Eingangsrechnungen, die man per Mail bekommt, einfach hochladen, oder das passiert sogar automatisch.

Dennoch ist damit ein relativ hoher Zusatzaufwand verbunden. Gerade die kurzen zeitlichen Fristen, die das GoBD mit sich gebracht hat, finde ich für Einzelunternehmer die größte Zumutung. Ich kann also nicht mal einfach so 2 Wochen in den Urlaub fahren, sondern müsste zumindest in der ersten Urlaubswoche immer nachschauen, ob da was per Mail gekommen ist. Und dann müsste ich es in mein GoBD-konformes Online-Tool hochladen, was ja nur bei Cloud-Software-Lösungen überhaupt geht.

Und was ist mit Papierrechnungen, die ich digitalisieren will? Also kann ich in Zukunft nur 1 Woche Urlaub machen?

Es ist mal wieder erschreckend, wie realitätsfern solche Regelungen für kleine Firmen und vor allem Einzelunternehmer sind.

Ist es schon zu spät?

Die Übergangsfrist für die GoBD ist zum 1.Januar 2017 abgelaufen.

Wer bisher nicht die Anforderungen der GoBD erfüllt hat, sollte das schleunigst tun und sich ggf. auf Fragen des Betriebsprüfers gefasst machen, warum man erst verspätet umgestellt hat. Allerdings ist das immer noch besser, als erst vom Finanzamt dazu aufgefordert zu werden.

Für Existenzgründer gibt es nur eine Option und zwar von Anfang an auf eine GoBD-konforme Lösung zur Sicherung digitaler Belege zu setzen.

