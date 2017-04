Produktbilder, Onpage-SEO, Inhalte und mehr – Nischenseiten-Challenge 2017 Podcast #5

Werbung

Mein Nischenseiten-Challenge 2017 Podcast erscheint dies Woche schon am Donnerstag, da morgen ja Feiertag ist.

In der heutigen Ausgabe spreche ich wieder über Themen, die beim Coaching der Teilnehmer zur Sprache kamen.

Unter anderem betrifft das Produktbilder, Onpage-SEO und das Schreiben von Inhalten.

Produktbilder, Inhalte, Onpage-SEO und mehr

Es gab eine Menge Fragen von den Coaching-Teilnehmern in dieser Woche an mich. Diese drehten sich um verschiedene Aspekte des Nischenwebsite-Aufbaus.

So ging es zum Beispiel um Produktbilder und die Frage, was man macht, wenn man noch nicht als Affiliate bei Amazon angemeldet ist. Ich gehe im Podcast auch darauf ein, was man nicht machen sollte Fotos betreffend.

Natürlich gab es auch einige Fragen rund um die Onpage-Suchmaschinenoptimierung seitens der Teilnehmer, da dies ja der Wochenschwerpunkt war. Besonders die Anwendung und Beurteilung des Plugins Yoast SEO und dessen Ampelsystem war wieder ein Thema.

Ich gebe im Podcast dazu nochmal Tipps und zudem wird es in Kürze einen Artikel zu diesem Plugin und dessen Einsatz geben.

Nicht zuletzt widme ich mich auch nochmal dem Thema Inhalte und gehe auf typische Anfängerprobleme dabei ein.

Viel Spaß beim Hören:

http://blogprojekt.podspot.de/files/NSC2017-Podcast-5.mp3

(10:51 Minuten | 21,7 MB | MP3-Download)

Shownotes

Yoast SEO Plugin

Wochenvorschau 5 mit dem Schwerpunkt Onpage SEO

Mein schriftlicher Rückblick auf die 5. Woche des Coachings

Amazon Affiliate for WordPress Plugin

Auflistung der Nischenwebsites und Reports aller Teilnehmer

Eure Fragen

Wenn ihr Fragen zur Nischenseiten-Challenge oder konkret zum Aufbau von Nischenwebsites habt, dann schreibt diese einfach in die Kommentare.

Ich werde diese dann in einem meiner nächsten Podcasts beantworten.

