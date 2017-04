Offpage-Suchmaschinenoptimierung – Nischenseiten-Challenge 2017 – Woche 6

Werbung

Viele Einsteiger denken, dass nach der Erstellung guter Inhalte die Besucher einem nun die virtuellen Türen einrennen. Dem ist natürlich nicht so.

Es bedarf verschiedener Marketing-Maßnahmen, um mehr Besucher anzulocken. Für Nischenwebsite-Betreiber gilt es vor allem die Suchmaschinenoptimierung anzugehen, da bei Nischenwebsites die meisten Besucher in der Regel von Google kommen. Und das bedeutet vor allem für Backlinks zu sorgen.

Im Folgenden kläre ich, ob Backlinks für Nischenwebsites wirklich notwendig sind und wie man an gute Backlinks kommt.

Offpage-SEO – Woche 6

Die Teilnehmer haben sich über den schnellen Fortgang der Nischenseiten-Challenge erschrocken. Wir stehen kurz vor dem Bergfest und im Zeitplan geht es nun um die Offpage-Suchmaschinenoptimierung.

Dabei geht es um alle SEO-Maßnahmen, die außerhalb der eigenen Website stattfinden. Und damit sind auch heute noch primär Backlinks gemeint, gerade für neue Websites.

Google hat Backlinks schon immer benutzt, um die Bedeutung von Websites bzw. einzelnen Seiten/Artikeln zu beurteilen. Noch heute ist es ein wichtiger Ranking-Faktor, auch wenn dessen Bedeutung etwas abgenommen hat.

Warum Backlink-Aufbau für Nischenwebsites?

Das ist eine gute Frage. Ich bin darauf schon mal in einem Artikel ausführlich eingegangen.

Nach meiner Erfahrung ist der Bedarf an Backlinks sehr unterschiedlich. In einer gut gewählten Nische mit schwacher Konkurrenz sind nur wenige Backlinks notwendig, um gut zu ranken.

Ganz ohne Backlinks ist es aber schwer (zumal man ein paar Backlinks gar nicht vermeiden kann) und ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die Nischenwebsite ohne Backlinks erfolgreich wird. Deshalb zahlt es sich hier nun auch aus, wenn man bei der Nischenwahl gut gearbeitet hat.

So oder so sollte man einen Grundstock an guten Backlinks haben, da dies der Nischenwebsite einfach hilft und eine Website ohne Backlinks für Google sehr merkwürdig aussieht.

Um zu beurteilen, wie viel Arbeit man in den Backlinkaufbau steckt, sollte man sich mal die Konkurrenz anschauen. Mit einem Tool wie Market Samurai* kann man sehen, wie viele Backlinks die vorn rankenden Suchergebnisse haben.

Dabei kommt es nicht auf die Spalte „BLD“ an, welche die Summe aller Backlinks angibt, die die gesamte Website hat. Wichtiger sind die Spalten „RDP“ (Anzahl von Backlinks unterschiedlicher Domains auf die konkrete Seite) und „BLP“ (die Gesamtzahl an Links, die auf die konkrete Seite zeigen). Es handelt sich also um die Zahl an Backlinks, die direkt auf die rankende Unterseite zeigen.

In dem Beispiel sieht man, dass es hier wohl nicht so viele Backlinks braucht, da die Unterseiten der Konkurrenz in den Top 10 größtenteils gar keine Backlinks haben. Man müsste in diesem Fall also voraussichtlich nicht so viele Backlinks aufbauen, um erste Erfolge zu erzielen.

Aktiver Backlinkaufbau

Man hat im Grunde zwei Möglichkeiten Backlinks ohne Geldeinsatz aufzubauen.

Zum einen ist das der aktive Backlinkaufbau, bei dem man selber manuell Backlinks setzt. Dafür gibt es viele Möglichkeiten, wie z.B. die Folgenden:

Sehr einfach ist es, in den eigenen Social Media Profilen Backlinks zur neuen Nischenwebsite einzubauen.

Auch andere bestehende eigene Websites eignen sich dazu, einen Backlink zu setzen.

Man kann auch bei Freunden fragen, ob diese mal einen Backlink auf ihren Blogs, Websites, Profilen etc. setzen.

Im Web gibt es unzählige Verzeichnisse, von denen einige gut gepflegt sind und wo es sich lohnt einen Eintrag mit Backlink zu erstellen.

Der Linktausch mit anderen Websitebetreibern ist ebenfalls noch populär und bringt was.

Einen Gastartikel auf einer anderen Website zu veröffentlichen macht zwar etwas Arbeit, aber dann bekommt man auch einen guten Backlink direkt im Content.

Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere Möglichkeiten aktiv Backlinks aufzubauen. In meinem Nischenseiten-Aufbau E-Book beschreibe ich diese und gebe Tipps.

Generell solltet ihr aber beim Backlinkaufbau vorsichtig sein und weder zu schnell dabei vorgehen, noch es übertreiben. Google beobachtet sehr genau die Entwicklung der Backlinks und bei einem unnatürlichen Linkwachstum (zu schnell, nur tolle Backlinks, nur eine Art Backlink …) wird die Suchmaschine schnell skeptisch.

Passiver Backlinkaufbau

Zum anderen kann man auch für Backlinks sorgen, ohne diese selbst zu setzen. Man forciert diese aber mit gewissen Maßnahmen.

Das Stichwort Linkbait muss in diesem Zusammenhang genannt werden. Damit sind Inhalte gemeint, die andere Internetnutzer/Websitebetreiber von sich aus verlinken.

Das können besonders tolle, sehr ausführliche, hochemotionale, kreative oder auch kontroverse Artikel sein.

Auf jeden Fall muss man in solche Inhalte viel Arbeit investieren und eine Garantie auf viele Backlinks gibt es natürlich nicht. Aber es kann sich sehr lohnen, auch wenn diese Methode länger dauert als die aktive Vorgehensweise.

Lohnt es sich Backlinks zu mieten?

Eine dritte Möglichkeit wäre es Backlinks mieten, aber das kostet natürlich Geld. Anbieter wie Backlinkseller* oder Seedingup* bieten diesen Service an. Bereits für ein paar Euro im Monat kann man hier auf andere Websites Backlinks setzen lassen.

Ob das Sinn macht, muss jeder für sich entscheiden. Für ein paar Euro bekommt man natürlich auch keine Top-Backlinks, aber immerhin ein paar gute. Und wenn man sonst wirklich Schwierigkeiten hat an Backlinks zu kommen, dann kann das durchaus eine Möglichkeit sein.

Zudem spart man mit dieser Methode viel Zeit. Wie so oft muss man auch hier entscheiden, ob man lieber Arbeit/Zeit oder Geld investieren möchte.

Das Ziel am Ende der Woche

Am Ende der sechsten Woche sollten die Nischenwebsites der Teilnehmer erste Backlinks haben und es ist eine gute Gelegenheit ein paar Dinge auzuprobieren.

Zudem sollte man für sich selbst eine passende Strategie für den weiteren Backlinkaufbau entwickelt haben, die zu einem selbst und der eigenen Nischenwebsite passt.

Und idealerweise sollte es auch schon erste Rankings in Google geben, wenn auch erstmal nur für Longtail-Keywords.

Die Teilnehmer und ihre Reports

Auf nischenseiten-guide.de findet ihr die Reports der offiziellen Teilnehmer der Nischenseiten-Challenge 2017.

Zudem machen wieder viele weitere Interessierte parallel mit und bauen eine eigene Nischenwebsite auf. Deren externe Wochenreports verlinke ich auf dieser Seite.

