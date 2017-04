Geld und Erfolg ist nicht alles – So erkennst du, ob du auf dem richtigen oder falschen Weg bist.

Werbung

Kreative Jobs gibt es heute unendlich viele. Dabei geht es auch gar nicht immer um die hauptberufliche Tätigkeit. Youtuber sein, das bedeutet oft auch der Kreativität freien Lauf zu lassen. Artikel für den Blog schreiben, eine eigene App weiterentwickeln, einen Online-Service auf die Beine stellen. All das erfordert in gewissem Maße auch immer etwas Kreativität.

Auf der anderen Seite sind wir heutzutage allgemein sehr zahlengesteuert. Es ist beispielsweise kinderleicht herauszufinden, welches der eigenen Videos am meisten angesehen wurde. Oder welcher Artikel innerhalb kurzer Zeit unendlich viele Klicks generieren konnte. Oder wie erfolgreich bestimmte Bereiche einer App tatsächlich sind.

Statistiken und Zahlen sind unsere modernen Freunde und immer wieder führt so etwas zu Clickbait und drastischen Strategieänderungen von Firmen oder Personen. Weil es irgendwann häufig nur noch um die Zahlen geht, nicht mehr um die Menschen oder den Menschen dahinter.



Hast du dich verlaufen?

Ende letzten Jahres bin ich auf mehrere Artikel gestoßen, die mich zum nachdenken brachten. Dort wurden häufig ein paar Sätze geschrieben, die sehr gut verdeutlichten, dass man sich verlaufen hat. Das passiert im Web schneller als ihr denkt, denn mit »verlaufen« ist eher das Verlieren der Leidenschaft gemeint. Der Verrat an einem selbst.

Wenn ihr beispielsweise nur noch auf Statistiken schaut, statt nach eurem Herzen zu gehen und das zu erschaffen was ihr selbst liebt, was ihr selbst für richtig und wertvoll haltet, weil es Dinge sind, wegen denen ihr damals vielleicht überhaupt erst damit angefangen habt.

Doch ich möchte hier gar nicht vorgreifen, als vielmehr meine eigene, eingedeutschte und für mich etwas abgeänderte Version dieser Feststellungen in den Raum zu werfen. Weil ich finde, dass sich jeder ab und an mal fragen sollte, ob er die Dinge noch aus wahrer, aufrichtiger Leidenschaft macht oder nur noch weil es ihm Geld, Ruhm oder Klicks bringt.

Dabei stellt sich auch immer die Frage, ob Geld, Klicks und Ruhm eigentlich das Richtige sind. Für einen selbst.

8 Beispiele, an denen du erkennst, dass du auf dem falschen Weg bist.

Du bist auf dem falschen Weg wenn Du …

als kreativer und kluger Autor deine Texte auf simple Phrasen beschränkst, um mehr Erfolg und Ruhm zu ernten.

als erfolgreicher Selbständiger den Kern deines Geschäfts aufgibst, um möglichst schnell noch größer zu werden.

als Geschäftsmann aufhörst deine Ziele zu verfolgen, den Trends nachläufst und hoffst einen Exit zu erreichen (die Firma also schnell zu Geld zu machen).

dich auf deinem interessanten und hochwertigen Blog, nicht mehr um fantastische Inhalte kümmerst, sondern nur noch damit beschäftigt bist die Klicks und Aufrufe zu steigern.

deine wahren Freunde aufgibst oder vernachlässigst, weil du versuchst etwas Besseres zu sein oder in eine bestimmte Rolle zu passen.

als Marke aufhörst auf Qualität und Integrität zu setzten, um schnell die breite Masse zu erreichen, statt klein und besonders hochwertig zu bleiben.

als engagierter und talentierter Mitarbeiter dein Handwerk wechselst, um befördert zu werden oder schnell mehr Geld zu verdienen.

als Kreativer nicht mehr deinen eigenen Ideen folgst, sondern nur noch das lieferst, was die Leute von dir erwarten und/oder sehen wollen.

Zurück zur Leidenschaft finden, ist wichtiger als Geld

Größer ist nicht besser. Es ist nur größer. Der Massenmarkt ist nicht das Ziel. Die Nische kann ebenso schön und erfolgreich sein. Der kleine Autor kann vielleicht niemals einen Bestseller schreiben, wird aber immer seinen Gedanken folgen und damit unbeschreiblich glücklich sein.

Der Geschäftsmann, der seine Mitarbeiter jederzeit ehrlich und fair behandelt, ist mehr wert als der Typ, der immer nur dem Erfolg hinterherläuft und dafür Mindestlohn zahlt und die Preise drückt. Der Kreative Filmemacher, der mit seinen Kurzfilmen Awards gewinnt und doch nur wenig Geld verdient, wird damit stets glücklicher sein, als wenn er mit irgendwelchen 08/15 Filmen reich werden würde.

Größer, höher, weiter… das war und ist nie das Ziel gewesen. Sollte es zumindest nie sein. Besinnt euch auf das Wesentliche und macht das, was euch glücklich macht. Kehrt zurück zur Leidenschaft und lasst euch von ihr treiben, denn sie ist wichtiger als Geld, Klicks, oder Ruhm. Glücklich sein ist mehr wert als Reichtum und nicht alles muss immer mutieren oder zu etwas Gigantischem anwachsen. Denn größer ist nur größer. Nicht besser.

Nun bin ich aber Realist und weiß, dass wir alle unsere Rechnungen zahlen müssen. Immer nur der Leidenschaft folgen, das geht häufig nicht so einfach. Worauf ich aber vor allem aufmerksam machen möchte ist, dass ihr keinen Sellout betreibt. Verkauft nicht eure Seele, vergesst nicht wer ihr seid, denn das geht schneller als man denkt, gerade in unserer oft datengetriebenen Zeit. Vergesst die Leidenschaft bei all dem niemals und bleibt immer ihr selbst, bei allem was ihr tut. Lieber mit weniger glücklich, als mit ganz viel einsam und unerfüllt sein.

Auch schon einmal in die Falle getappt? Schreibt mir eure Erlebnisse diesbezüglich in die Kommentare.