Gewerbesteuer – Wann sie fällig wird, wie hoch sie ist und weitere Tipps

Werbung

Die Gewerbesteuer ist eine zusätzliche Steuer für Selbstständige und Unternehmen, die bei vielen nicht so beliebt ist.

Wie hoch diese ist und ob die Gewerbesteuer jeder zahlen muss, erläutere ich in meinem heutigen Artikel.

Zudem erfahrt ihr, warum diese Steuer gar nicht so problematisch für die meisten Selbstständigen ist.



Was ist die Gewerbesteuer?

Die Gewerbesteuer wurde bereits erstmals 1891 eingeführt und hat seitdem natürlich viele Veränderungen erfahren.

Es handelt sich um eine Realsteuer, die auf der objektiven Ertragskraft eines Gewerbebetriebs basiert. Sie fällt grundsätzlich für jeden Gewerbebetrieb in Deutschland an. Also z.B. nicht für freie Berufe.

Die Gewerbesteuer wird direkt von den Gemeinden und Städten erhohen und ist damit deren wichtigste Einnahmequelle.

Wie hoch ist die Gewerbesteuer?

Der normal berechnete steuerliche Gewerbeertrag ist der Ausgangspunkt für die Berechung der Gewerbesteuer. Dieser Betrag wird durch Hinzurechnungen und Kürzungen für die Gewerbesteuer-Berechnung angepasst.

So wird z.B. ein Teil der Finanzierungsaufwendungen (Zinsen, Rentenzahlungen, Mieten …) wieder auf den Gewerbeertrag draufgerechnet. Allerdings gibt es hier einen Freibetrag von 100.000 Euro, so dass dies die meisten Einzelunternehmer nicht betrifft.

Andere Positionen werden dagegen vom Gewerbeertrag für die Berechnung der Gewerbesteuer abgezogen, um eine mehrfache Steuer-Belastung zu vermeiden.

Der am Ende errechnete Gewerbeertrag wird auf 100 Euro abgerundet. Diesen Betrag multipliziert man mit 3,5% (Gewerbesteuermesszahl) und das ergibt den Gewerbesteuermessbetrag.

Diesen muss man dann mit dem Hebesatz der einzelnen Gemeinden multiplizieren. Dieser beträg mindestens 200%, so dass man mindestens 7% Gewerbesteuer bezahlt. Aber teilweise liegt dieser auch bei 400% oder mehr.

Der Hebesatz wird von den Gemeinden selbst festgelegt und kann hier für jeden Ort in Deutschland eingesehen werden.

Werbung

Muss die Gewerbesteuer jeder Selbständige zahlen?

Einzelunternehmen und Personengesellschaften werden vom Gesetzgeber entlastet. Es gilt ein Freibetrag für diese in Höhe von 24.500 Euro. Daher muss nur das Gewerbeeinkommen darüber versteuert werden.

Es handelt sich also um keine Freigrenze, sondern einen Freibetrag. Wenn man z.B. 30.000 Euro Gewerbeertrag hat, dann bezahlt man die Gewerbesteuer nur auf 5.500 Euro, die über dem Freibetrag liegen.

Kapitalgesellschaften haben übrigens keinen Freibetrag.

Gewerbesteuer-Berechnung – Beispiel für einen Einzelunternehmer

Gewerbeertrag (inkl. Hinzurechnungen und Kürzungen) 60.000 Euro abzüglich Freibetrag 24.500 Euro zu versteuern 35.500 Euro mal Gewerbesteuermesszahl 3,5% Gewerbesteuermessbetrag 1.242,50 Euro mal Hebesatz der Gemeinde z.B. 320% Gewerbesteuer 3.976,- Euro

Für die Gewerbesteuer müssen Vorauszahlungen an das Finanzamt geleistet werden. Diese orientieren sich entweder an einer Schätzung (bei Gründern) oder an der Gewerbesteuererklärung des Vorjahres.

Am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November wird jeweils ein Viertel der Gewerbesteuer als Vorauszahlung fällig.

Anrechnung der Gewerbesteuer

Existenzgründer und Selbstständige ärgern sich nun vielleicht, da es sich bei der Gewerbesteuer um eine weitere Steuer handelt, die man bezahlen muss. Aber man muss sich gar nicht ärgern, da eine Regelung getroffen wurde, die genau diese kleineren Gewerbetreibenden entlasten soll.

Man kann zwar die Gewerbesteuer nicht mehr als Betriebsausgabe abziehen, aber dafür ist eine Anrechnung auf die Einkommenssteuer aus dem Gewerbebetrieb möglich.

Dabei gibt es eine Obergrenze von maximal dem 3,8 fachen des Gewerbesteuer-Messbetrags. Wer also einen Hebesatz von 380% oder weniger hat, kann seine komplette Gewerbesteuer von der zu zahlenden Einkommenssteuer abziehen lassen. Wer dagegen einen Hebesatz von z.B. 450% hat, kann nur einen Teil der Gewerbesteuer auf die Einkommenssteuer anrechnen lassen.

In dem obigen Beispiel würde das bedeuten, dass der Einzelunternehmer die kompletten 3.976,- Euro auf die zu zahlende Einkommenssteuer angerechnet bekommt. Diesen Betrag bezahlt er also weniger an Einkommensteuer. Am Ende ist es also ein Nullsummenspiel und deshalb ist die Belastung für Selbstständige durch die Gewerbesteuer gering oder oft sogar gar nicht vorhanden.

Fazit

Die Gewerbesteuer klingt für Selbstständige erstmal schlimmer, als sie es am Ende ist.

Die Höhe richtet sich nach der Gemeinde, in der man den eigenen Betrieb hat und deren Hebesatz. Ein Freibetrag sorgt dafür, dass gerade Existenzgründer oft gar keine oder nur eine geringe Gewerbesteuer zahlen müssen.

Und zur Entlastung kleiner Gewerbetreibender kann man die Gewerbesteuer dann am Ende auch noch auf die Einkommenssteuer anrechnen.

Allerdings hat man dennoch einen gewissen Aufwand und die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen müssen erstmal geleistet werden.