Weitere Traffic-Maßnahmen – Nischenseiten-Challenge 2017 – Woche 8

Mit der 8. Woche der Nischenseiten-Challenge rückt das Ende der 2.Phase näher.

In dieser „Pufferwoche“ geht es für die Teilnehmer mal wieder darum ein paar Arbeiten der letzten Wochen an ihren Nischenwebsites abzuschließen bzw. weiter fortzuführen. Vor allem Traffic-Maßnahmen stehen dabei aktuell im Vordergrund.

Was genau die Teilnehmer tun können und werden, um für mehr Traffic auf der eigenen Nischenwebsite zu sorgen, erfahrt ihr im Folgenden.

Weitere Traffic-Maßnahmen – Woche 8

Schaut man sich den Zeitplan der Nischenseiten-Challenge an, so ist nun das Ende des 2. Monats in Sicht.

Die Zeit vergeht schnell und deshalb ist es nun wichtig für mehr Traffic zu sorgen. Nur mit guten Besucherzahlen macht die folgende Monetarisierung Sinn.

In den letzten 3 Wochen ging es vor allem um die Suchmaschinenoptimierung und um die mögliche Nutzung von Social Media Portalen.

Die von mir gecoachten Teilnehmer konnten erste Erfahrungen in diesen Bereichen sammeln und feststellen, was für sie sinnvoll ist und was nicht. Darauf basieren nun die weiteren Maßnahmen.

Onpage-Optimierung

Die Onpage-Optimierung ist bereits grundsätzlich erledigt. Dafür nutzen die meisten ein Plugin und stellen so die wichtigsten Einstellungen sicher.

Allerdings kann man dennoch immer wieder Optimierungen vornehmen. So sollte man z.B. hin und wieder in älteren Artikeln interne Links zu neuen Artikeln setzen.

Auch das nachträgliche Einfügen von Bildern bzw. Fotos ist eine gute Möglichkeit die Onpage-Suchmaschinenoptimierung älterer Artikel zu verbessern.

Und natürlich ist es sinnvoll die Startseite zu erweitern und z.B. neue interne Links einzubauen.

Linkaufbau

Der Linkaufbau ist eine stetige Aufgabe in den ersten 2-3 Monaten und nicht nach einer Woche abgeschlossen. Nach und nach sollte man für den einen oder anderen Backlink sorgen.

Dabei könnten die Teilnehmer z.B. die Konkurrenz analysieren und dadurch ein paar einfache Backlinks abgreifen.

Aber auch für neue Artikel lohnt es sich nach interessanten Backlink-Möglichkeiten Ausschau zu halten.

Nicht zuletzt könnte man nun auch auf andere Websitebetreiber zugehen und diesen einen Linkausch vorschlagen.

Social Media

Ob es Sinn macht aktiver auf Facebook und Co. zu werden, muss jeder für sich entscheiden.

Social Media Plattformen kosten doch einiges an Zeit und der Erfolg stellt sich auch nicht so schnell ein.

Dennoch können passende Facebook Gruppen interessant sein. Dort sollte man aber sehr vorsichtig sein und nicht spammen.

Auf jeden Fall ist es viel Arbeit, kann sich aber langfristig auszahlen.

Alles braucht seine Zeit

Rankings und Traffic brauchen ihre Zeit, um sich positiv zu entwickeln.

Normalerweie würde ich nun 1-2 Monate gar nichts groß an meiner Nischenwebsite machen, um Google Zeit zu geben die Website erstmal „lieb zu gewinnen“. Allerdings haben wir in der in der Challenge nicht die Zeit dafür.

Dennoch ist in der der achten Woche mal wieder eine gute Gelegenheit für ein wenig Erholung vom Nischenseiten-Challenge Stress, bevor es ab der kommenden Woche an die Monetarisierung geht.

Das Ziel am Ende der Woche

Die Teilnehmer sollten ggf. noch vorhandene Probleme auf ihren Nischenwebsites behoben haben.

Idealerweise haben Sie auch ein wenig für die Vermarktung der Site gemacht und es ist etwas mehr Traffic von Google gekommen.

Die Teilnehmer und ihre Reports

Auf nischenseiten-guide.de findet ihr die Reports der offiziellen Teilnehmer der Nischenseiten-Challenge 2017.

Zudem machen wieder viele weitere Interessierte parallel mit und bauen eine eigene Nischenwebsite auf. Deren externe Wochenreports verlinke ich auf dieser Seite.

So geht es weiter

Ich werde in den kommenden Tagen natürlich mit dem Coaching fortfahren und den Teilnehmern dabei helfen kleinere Probleme zu beheben.

Des Weiteren werde ich über meine Meinung zum aktuellen Stand der neuen Nischenwebsites berichten. Ein Analyse-Video ist für Donnerstag bereits in Planung.

Eure Fragen

Falls ihr Fragen zur Nischenseiten-Challenge, zu Nischensites generell oder zu einem bestimmten Problem habt, dann nutzt einfach das folgende Formular und schickt eure Fragen an mich.

Ich werde diese dann in einem Artikel oder in meinem Podcast gern beantworten.