Detailarbeiten, Startseite, Maskierung und mehr – Nischenseiten-Challenge 2017 Podcast #8

Die zweite Phase der Nischenseiten-Challenge geht zu Ende und ich schaue in meinem Podcast wieder auf die Ereignisse der Woche zurück.

Es geht unter anderem um Detailarbeiten an den neuen Nischenwebsites, die Frage, was auf die Startseite gehört, die Maskierung und Kennzeichnung von Affiliatelinks und mehr.

Detailarbeiten, Startseite, Maskierung und mehr – Podcast #8

Die Coaching-Calls in dieser Woche waren wieder sehr spannend. Ich habe unter anderem an Layout-Detailoptimierungen gearbeitet und einer Teilnehmerin bei den notwendigen CSS-Befehlen geholfen. Andere Teilnehmer konnten ihre Probleme ganz von allein lösen, was ich super finde.

Zudem habe ich weitere Tipps und Empfehlungen für die Inhalte gegeben. Unter anderem geht es dabei um die Inhalte der Startseite und was dabei besonders sinnvoll ist.

Weitere spannende Themen, über die ich im Podcast spreche, sind die SSL-Verschlüsselung von Nischenwebsites und wie wichtig das heute ist, aber auch die Maskierung und Kennzeichnung von Affiliatelinks.

Zu guter Letzt haben wir natürlich auch schon ein wenig über die kommende Monetarisierung der Nischenwebsites gesprochen, auch wenn der eine oder andere Teilnehmer schon Affiliatelinks eingebaut hat.

Generell wollen die Teilnehmer noch viel schaffen, sind aber auch schon ein wenig erschöpft. Das Ende ist aber in Sicht, so dass es nun gilt einfach nochmal alle Kräfte zu sammeln und in die letzten Wochen zu starten.

http://blogprojekt.podspot.de/files/NSC2017-Podcast-8.mp3

(10:21 Minuten | 20,9 MB | MP3-Download)

Shownotes

Weitere Traffic-Maßnahmen – Nischenseiten-Challenge 2017 – Woche 8

Nischenseiten-Challenge 2017 – Teilnehmer-Check Video #01

Pretty Links WordPress Plugin zur Maskierung

Alle Wochenreports der offiziellen und inoffiziellen Teilnehmer

