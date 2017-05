Suchmaschinenoptimierung, Backlinks und mehr – Blog Case Study Teil 2

Werbung

Die positive Entwicklung meines neuen Hobby-Blogs abenteuer-brettspiele.de hält an und deshalb blicke ich im Folgenden sehr gern auf die Entwicklung im Laufe des vergangen Monats.

Ein besonderes Augenmerk möchte ich dabei auf die Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung legen und wie ich zum Beispiel den Backlinkaufbau konkret angegangen bin.

SEO

Bei der Analyse meiner Nische „Brettspiele“ wurde mir schnell bewusst, dass ich den Traffic hauptsächlich über Google bekommen werde. Mit rund 27.000 Suchanfragen im Monat ist „Brettspiele“ recht beliebt und es gibt zudem unzählige Longtail-Keywords.

Allerdings habe ich auch festgestellt, dass die Konkurrenz recht hart ist. Hier gibt es sehr viele Hobby-Projekte, die oft seit sehr vielen Jahren online sind und massig Content produziert haben und immer noch produzieren.

Ich möchte natürlich mit tollen und ausführlichen Inhalten punkten, aber mir war auch sofort klar, dass es ohne eine aktive Suchmaschinenoptimierung schwer wird.

Deshalb habe ich mir vorgenommen einiges im Bereich SEO zu tun und das habe ich in den ersten Monaten auch. Das ist umso wichtiger, als dass ich nicht glaube, dass die meisten meiner Konkurrenten überhaupt aktiv SEO betreiben. Hier sehe ich deshalb viel Potential.

Onpage-Optimierung

Natürlich habe ich mich bei meinem neuen Blog auch wieder um die Onpage-Suchmaschinenooptimierung gekümmert. Diese ist mittlerweile sehr wichtig und mit einer guten Onpage-Optimierung kann man in Google schon einiges erreichen.

So habe ich mal wieder auf mein Lieblingsplugin Yoast SEO gesetzt und damit viele wichtige Grundeinstellungen vorgenommen. Mit am wichtigsten ist das Plugin aber beim Schreiben einzelner Artikel.

Durch die Bewertung des aktuellen Artikels hinsichtlich vieler Onpage-Faktoren kann man eine gute Optimierung vornehmen und vergisst nichts wichtiges. Auf diese Weise habe ich alle meine Texte optimiert, auch wenn man sich nicht allein auf das Plugin verlassen sollte.

Ebenfalls aus SEO-Sicht wichtig und nützlich sind viele eigene Fotos. Da ich eine große Brettspielsammlung habe und Reviews nur dann schreibe, wenn ich das Spiel wirklich besitze, kann ich sehr gut selber Fotos machen.

Diese sind mir auch sehr wichtig, da man sich mit tollen Fotos von der Konkurrenz abheben kann. Doch auch hinsichtlich SEO sind eigene Fotos ein Vorteil, da diese mit guter Optimierung in der Google Suche ranken können. Nicht zu vergessen, dass eigene Fotos auch im Social Web Gold wert sind.

Um gute Rankings zu erzielen, habe ich zudem versucht immer mal wieder besondere Inhalte zu veröffentlichen, anstatt nur Reviews von Brettspielen, die auch auf vielen anderen Websites vorgestellt werden. So habe ich z.B. über die Verbreitung von Brettspielen in Deutschland geschrieben, was sehr gut ankam. Mal was anderes war auch mein Artikel über Fans, die ihre Brettspiele verändern und aufmotzen.

Ebenfalls sehr gut kamen Top-Artikel an. So habe ich über die 10 besten Brettspiele für Einsteiger geschrieben, natürlich mit meinen eigenen Empfehlungen. Und ich habe schon kurz nach dem Start des Blogs über meine Top 10 Brettspiele 2017 berichtet, wobei das eher eine Vorschau ist. Aber so etwas lieben die Leser und entsprechend gut kam es an.

Da ich regelmäßig neue Artikel veröffentliche, ist auch eine gute interne Verlinkung wichtig. Neben der automatischen Anzeige ähnlicher Artikel mittels Plugin, verlinke ich manuell in den meisten Artikeln andere Artikel meines Blogs.

Das macht vor allem dann Sinn, wenn ich verschiedene Artikel zu einem Spiel oder einer Spielserie veröffentliche. Schließlich gibt es Previews, Ersteindrücke, Reviews, News, Erweiterungen und mehr. Die Leser sollen alles Lesenswerte zu einem Spiel oder anderen passende Themen erfahren.

Weitere Inhaltstypen sorgen für zusätzliche Möglichkeiten der Onpage-Optimierung. So habe ich bereits ein paar Videos aufgenommen und ein Podcast ist auch geplant.

Backlink-Aufbau

Auf Grund der starken Konkurrenz war mir aber auch recht schnell klar, dass die Onpage-Optimierung nicht reicht und ich einen aktiven Linkaufbau betreiben muss.

Und so habe ich gleich nach dem Start damit begonnen manuell Links aufzubauen. Das waren meist recht einfache Links in Foren, Gästebüchern, Blogs und Verzeichnissen. Aber ich habe auch die eine oder andere Kooperation mit anderen Bloggern angestrebt. Das allerdings nicht sehr eingeschränkt.

Des Weiteren habe ich Backlinks von eigenen Websites gesetzt und natürlich auch in meinen Social Media Profilen für Verlinkungen gesorgt.

Am wichtigsten waren bisher aber wohl meine Anstrengungen bestehende Kontakte zu nutzen. Ich kenne aus meiner Selbstständigkeit natürlich sehr viele Blogger, Webmaster, Online-Marketing-Experten und mehr. Einige davon habe ich angesprochen und sie um einen Backlink für meinen Blog gebeten. Das lief auch sehr gut, so dass ich nach und nach auch von dieser Seite viele neue Backlinks bekam. Das hat dazu geführt, dass ich eine gute Anzahl an Backlinks aufbauen konnte, die sicher einer der Hauptgründe für die positive Ranking-Entwicklung sind.

Laut Google Search Console sind es mittlerweile 4.313 Backlinks insgesamt, wobei natürlich in manchen Websites und Foren diverse Links von mir drin sind. Alles in allem reden wir hier von aktuell 51 unterschiedlichen Websites, die auf meinen Blog verlinken. In der nächsten Zeit möchte ich das auf über 100 steigern.

Doch ich muss auch sagen, dass ich jemand bin, der nicht zu viel Arbeit in die Suchmaschinenoptimierung stecken will. Hin und wieder ist es in Ordnung dafür ein wenig Zeit zu opfern, aber ich will viel lieber neue Artikel schreiben und natürlich Brettspiele spielen. :-)

9 neue Artikel

Im Vergleich zum vorherigen Report sind in den rund 5 Wochen gerade mal 11 neue Artikel hinzugekommen, so dass es insgesamt nun 64 Artikel sind. Zudem habe ich eine neue statische Seite erstellt.

Zufrieden bin ich mit meinem Output von im Schnitt 2,2 Artikeln pro Woche nicht, aber ich hatte einfach auch weniger Zeit durch meine Arbeit und andere private Dinge.

Das hat sich nun aber alles wieder etwas entspannt, so dass ich mehr Zeit habe für neue Inhalte zu sorgen. Und so peile ich wieder 3-4 neue Artikel pro Woche an.

Entwicklung der Rankings

Die Rankings entwickeln sich langsam, aber stetig positiv. So rankt mein Blog für „Top Brettspiele 2017“ auf Position 3, was schon ziemlich cool ist.

Andere gute Rankings sind z.B. „Kickstarter Brettspiele“ auf Position 6 und „Brettspiel News“ auf Position 4.

Für die Hauptkeywords sehen die Rankings noch nicht so gut aus. Bei „Brettspiele“ ging es aber immerhin aktuell rauf auf die Position 29, was schön ist. Eine Top 10 Platzierung ist auch hier mein Ziel.

Die Rankings schwanken insgesamt noch recht stark, was aber in den ersten Monaten einer Website ganz normal ist. Das kenne ich auch von meinen anderen Projekten.

Ich gehe davon aus, dass mein Blog in den kommenden Monaten in den Google-Rankings noch weiter nach oben klettern wird und entsprechend dann auch der Traffic ansteigt.

Traffic-Entwicklung

Durch die steigenden Rankings ist auch die Zahl der Besucher von Google in den letzten Wochen weiter angestiegen.

Im folgenden Chart könnt ihr den wöchentlichen Traffic von Google seit dem Start des Blogs sehen. Mittlerweile sind es pro Woche über 100 Besucher von dort.

Natürlich gibt es auch mal Schwankungen, aber der positive Trend ist recht stabil.

Interessant und weit weniger stabil ist der Traffic von Social Media Plattformen. Ich bin bei Twitter und Facebook aktiv und promote dort neue Artikel.

Allerdings habe ich auch schon mit Werbung auf Facebook experimentiert und interessante Erfahrungen machen können, über die ich in einem meiner nächsten Reports ausführlich berichte.

Alles in allem bin ich mit der Traffic-Entwicklung zufrieden und das motiviert weiter regelmäßig für neue Artikel zu sorgen.

So geht es weiter

In den nächsten Tagen möchte ich mich an die SSL-Verschlüsselung des Blogs wagen. Das habe ich mittelfristig mit allen meinen Blogs und Websites vor und deshalb ist das sicher eine gute Möglichkeit damit Erfahrungen zu sammeln. Natürlich werde ich darüber berichten.

In meinem nächsten Case Study Teil werde ich mich den Inhalten meines Blogs widmen. Wie komme ich auf Artikelideen? Wie schreibe ich ganz konkret meine Artikel? Wie plane ich voraus? Und so weiter.

Wenn ihr Fragen habt, dann einfach in die Kommentare damit.