8 Ausreden, die ich immer wieder von erfolglosen Selbstständigen höre

Als Selbstständiger erfolgreich zu sein ist sicher nicht leicht und auch im Internet kein Selbstläufer. Dennoch liegt es oft an den Selbstständigen selber, dass der Erfolg ausbleibt.

Im Folgenden liste ich 8 Ausreden auf, die ich immer wieder höre und gebe Tipps, wie ihr dennoch erfolgreich werdet.



Die folgenden Ausreden habe ich schon häufiger gehört. Immer wieder versuche ich diese zu widerlegen und Tipps zu geben, wie man dennoch loslegt.

Das Hauptproblem ist nämlich, dass viele es mit diesen Aussagen rechtfertigen, nicht loszulegen. So wird man garantiert nicht erfolgreich.

Ich habe keine Zeit Einer der großen Klassiker unter den Ausreden erfolgloser Selbstständiger. Gerade wenn man nebenberuflich gründen will, ist Zeit natürlich ein rares Gut. Aber die allermeisten sollten sich mal vor Augen führen, wie viel Zeit sie vor dem Fernseher, beim Schauen von YouTube Videos oder im Biergarten verbringen. Natürlich sollte man Freizeit haben, aber man muss eben auch Kompromisse eingehen. Zeit für die eigene Selbstständigkeit findet so gut wie jede/r, wenn man nur will.

Alle guten Ideen sind schon weg Das ist ein Problem, was bei unerfahrenen Einsteigern oft auftritt. Man sieht die vorhandenen Projekte, Websites oder was auch immer und weiß nicht, was man da noch besseres bieten kann. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Einsteiger so denken, denn woher sollen sie es auch besser wissen. Doch die Realität ist, dass es noch viele, viele Ideen gibt, die gar nicht oder nur schlecht umgesetzt wurden. Und jeden Tag kommen neue hinzu. Um diese zu erkennen, muss man sich aber erstmal in einer Branche auskennen und Erfahrungen sammeln. Dann erkennt man auch die Potentiale. Die gleiche Ausrede höre ich übrigens auch bzgl. Domains und Nischen immer wieder. Doch auch das ist quatsch. Es ist nie zu spät und man kann auch heute noch erfolgreich werden.

Die Kunden kaufen einfach nicht bei mir Funktioniert ein Online-Shop nicht oder findet man einfach keine Kunden für die eigenen Dienstleistungen, machen viele erfolglose Selbstständige nur die Kunden dafür verantwortlich. Die kaufen einfach nicht oder sie sind so geizig, dass man einfach nicht erfolgreich sein kann. Nach meiner Erfahrung ist das aber in den meisten Fällen auch nur eine Ausrede. Man sollte als Selbstständiger erstmal an sich selber arbeiten, die eigenen Leistungen und Preise analysieren und versuchen herauszufinden, was die Kunden wirklich wollen. Meist liegen die Gründe nämlich eher in unpassenden und schlechten Angeboten.

Ich weiß noch nicht genug/habe nicht genug Erfahrung Der eine oder andere legt gar nicht erst los, weil angeblich Erfahrung und Know How fehlen. Mal abgesehen davon, dass man sich dieses bis zu einem gewissen Grad durch Bücher und andere Medien aneignen kann, so wird man erst durch praktische Erfahrungen richtig gut. Alle erfolgreichen Selbstständigen haben mal angefangen und in der Praxis Erfahrungen und Wissen gesammelt. Das gehört einfach dazu. Also sollte man sich davon nicht abschrecken lassen.

Ich will nichts umsonst machen Oft habe ich in letzter Zeit diese Ausrede gehört. Loslegen ja, aber mit der Garantie, dass man erfolgreich wird. Ich kann zwar verstehen, dass man nicht dutzende Stunden in etwas investieren will, dass am Ende nicht funktioniert, aber deshalb hat man seine Zeit noch lange nicht verschwendet. Ich habe von gescheiterten Projekten oft mehr gelernt, als von erfolgreichen. Mit jedem Projekt, egal ob dieses langfristig ein Erfolg ist, wird man besser und sammelt wichtige Erfahrungen. Zudem ist es einfach so, dass es keine Garantien gibt. Wer diese sucht, sollte nicht in die Selbstständigkeit gehen.

Ich habe nicht genug Geld Früher brauchte man für die Selbstständigkeit auf jeden Fall Startkapital. Heute sieht das in vielen Bereichen anders aus. Wer nebenberuflich im Internet gründet, braucht oft sogar überhaupt kein Geld, um loszulegen. Das ist ein großer Vorteil, aber man sollte es auch nicht übertreiben. Mit der Zeit lohnt es sich einfach auch mal Geld in die Hand zu nehmen, um z.B. Zeit zu sparen. Generell sollte wenig Eigenkapital heutzutage aber kein Hinderungsgrund für die Existenzgründung sein.

Ich muss noch mehr planen Ich bin zwar auch kein Fan davon gänzlich ohne Planung in diese Selbstständigkeit zu starten, aber viele übertreiben es einfach damit. Sie fühlen sich in der Planungsphase sehr wohl, da nichts schiefgehen kann. Aber natürlich kommt man auch nicht voran und verschwendet nur wertvolle Zeit. Deshalb sollte nach einer kompakten Planungsphase mit der Umsetzung begonnen werden, denn nur dann kann man auch erfolgreich werden.