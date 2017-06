Zum Ende der 11. Woche in der Nischenseiten-Challenge 2017 gibt es von mir natürlich wieder einen Podcast.

Darin blicke ich auf das Coaching der Teilnehmer in dieser Woche zurück und gehe auf interessante Dinge genauer ein.

Unter anderem auf die ersten größeren Einnahmen und eine interessante Konkurrenz-Analyse.

Einnahmen-Erfolge, Konkurrenz-Analyse … – Podcast #11



Es wird so langsam spannend in der Nischenseiten-Challenge. Es sind nur noch rund 2 Wochen, bis die Endauswertung erfolgt. Auch wenn das Ranken der eigenen Nischenwebsite in Google mittlerweile länger dauert als früher, sind natürlich erste Top-Rankings und erste Einnahmen das Ziel aller Teilnehmer.

Im heutigen Podcast berichte ich über eine Teilnehmerin, die das bereits geschafft hat. Ich spreche über die Gründe, warum sie gute erste Einnahmen erzielen konnte und warum dafür bestimmte Dinge so wichtig sind.

Zudem spreche ich über die Analyse der Konkurrenz-Websites und was man dabei für die eigene Nischenwebsite lernen kann. Das ist leider etwas, was viele vernachlässigen. Dabei kann man auf diese Weise eine Menge lernen.

Zu guter Letzt blicke ich noch auf ein paar weitere Erkenntnisse und Coaching-Erfahrungen der letzten Tage zurück.

Viel Spaß beim Hören:

http://blogprojekt.podspot.de/files/NSC2017-Podcast-11.mp3

(08:24 Minuten | 16,6 MB | MP3-Download)

Shownotes

So findet man eine profitable Nische – Schritt für Schritt

Nischenseiten-Coaching Woche 11

Analyse-Videos der Teilnehmer-Websites

Amazon Affiliate Plugin für WordPress*

