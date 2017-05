Seit es Suchmaschinen gibt, gibt es auch die Suchmaschinenoptimerung (SEO), um möglichst viel Traffic auf die eigene Website zu bekommen.

Doch das Internet hat sich in den letzten Jahren stark verändert, genauso wie die dominierende Suchmaschine Google.

Bleibt SEO die wichtigste Traffic-Maßnahme auch in Zukunft und worauf sollte man da besonders Wert legen?



Bleibt SEO die wichtigste Traffic-Maßnahme?



Noch vor einigen Jahren ging an der Suchmaschinenoptimierung nichts vorbei. Gerade in umkämpften Bereichen musste man sehr aktiv SEO betreiben, um in Google ein Chance zu haben und genug Besucher zu bekommen.

Das hat sich ein wenig geändert, da zum einen die Social Media Plattformen deutlich mehr Bedeutung gewonnen haben. Aber auch Google hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Die klassischen Optimierungsmaßnahmen, die man als SEO vorgenommen hat, haben mittlerweile weniger Bedeutung. Dagegen werden die Inhalte immer wichtiger.

Wie sieht es deshalb mit der Suchmaschinenoptimierung in Zukunft aus?

Kann man SEO ignorieren oder ist es immer noch sehr wichtig für viel Traffic?

SEO ist und bleibt die wichtigste Traffic-Maßnahme

Dieser Meinung ist zumindest ein großer Teil meiner Leser, die an einer Umfrage teilgenommen haben:

Welche Rolle spielt SEO für Dich in 2017? SEO ist und bleibt die wichtigste Traffic-Maßnahme (47%, 113 Stimmen)

Ich setze vor allem auf Onpage-Optimierung (31%, 75 Stimmen)

Keine Ahnung (9%, 21 Stimmen)

Die Bedeutung von SEO wird abnehmen (6%, 15 Stimmen)

Ich setze vor allem auf Backlinkaufbau (4%, 9 Stimmen)

Ich halte gar nichts von SEO (3%, 7 Stimmen) Teilnehmerzahl: 240 (1 Stimmen)

47% sind der Überzeugung, dass die Suchmaschinenoptimierung auch in Zukunft die wichtigste Traffic-Maßnahme für Websitebetreiber bleiben wird.

Das Ergebnis ist nicht so überraschend. Auch heute bekommen die meisten Websites den größten Teil ihrer Besucher immer noch von Google.de. Facebook und Co haben zwar diesbezüglich zugelegt und es gibt durchaus Projekte, die mehr Besucher aus sozialen Medien als von Suchmaschinen bekommen, aber der allergrößte Teil ist weiter abhängig von Google.

Doch auch die Suchmaschinenoptimierung hat sich mit der Zeit geändert. 31% der Teilnehmer legen den Schwerpunkt auf die Onpage-Optimierung, da diese schon heute sehr wichtig ist und deren Bedeutung wird mit Sicherheit noch zunehmen.

Zur Onpage-Optimierung gehören alle Maßnahmen, die man auf der eigenen Website bzw. in den eigenen Artikeln vornimmt. Natürlich zählen dazu im Besonderen auch hochwertige und einzigartige Inhalte.

Dagegen sehen gerade mal 4% die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung primär im Backlinkaufbau. Nicht, dass Backlinks gänzlich unwichtig sind oder werden, aber auch Google wird die Bedeutung der Backlinks mit der Zeit immer weiter zurückfahren. Das merkt man in vielen Bereichen heute schon. Die Manipulation durch gekaufte oder gemietete Backlinks ist für Google halt weiterhin ein Problem.

6% sind immerhin der Meinung, dass die Bedeutung von SEO generell zurückgehen wird, während 3% der Umfrageteilnehmer ihrer Meinung Luft gemacht haben, weil sie gar nichts von SEO halten.

Ich tue mich schwer zu beurteilen, ob SEO generell unwichtiger wird. In letzter Zeit ist die Trennung zwischen SEO, Content, Social Media und so weiter sowieso aufgeweicht und vieles geht fließend ineinander über. Insofern kann man diese Punkte in Zukunft wohl gar nicht mehr separat betrachten, sondern sie werden immer weiter verschmelzen.

Bedeutung bleibt, Herangehensweise ändert sich

Die Meinung meiner Leser spiegelt auch sehr gut meine Erfahrungen wieder. SEO wird uns sicher noch eine Weile begleiten und ohne ordentliche SEO-Maßnahmen wird man es heute und auch in näherer Zukunft schwer haben wirklich gut zu ranken.

Doch innerhalb der Suchmaschinenoptimierung hat sich der Schwerpunkt verschoben. Mehr und mehr wird auf Onpage-Optimierung gesetzt, während der Backlinkaufbau die dominierende Bedeutung früherer Zeiten verloren hat.

Dennoch ist es wichtig, Onpage- und Offpage-Optimierung zu kombinieren und diese vor allem mit hochwertigen Inhalten zu verschmelzen. Gerade diese übergreifende Denkweise wird meiner Meinung nach immer wichtiger. Nur im Zusammenspiel von Inhalten, SEO, Social Media und weiteren Maßnahmen wird man in Zukunft optimale Ergebnisse erzielen.

So wird man auch in Zukunft gut in Google ranken und viele Besucher von dort bekommen.