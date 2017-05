Wenn die Website ewig lädt – So überprüft ihr die Performance eures Hosters

Am Anfang reicht das kleine Paket mit E-Mail Adresse und MySQL-Datenbank noch locker aus. Der eigene Blog oder die eigene Website hat schließlich kaum Besucher, die Datenbank ist winzig klein und selbst zu Spitzenzeiten stimmt die Leistung in Sachen Ladezeit.

Doch je größer eure Website wird, umso mehr Last erzeugt sie. Je mehr Plugins ihr einbaut und je mehr Inhalte ihr erstellt und aufwendig aufbereitet, je mehr Daten werden übertragen. Und desto voller und vielfältiger die Datenbank ausfällt, desto mehr wird sie zum Problem und oft auch zum Flaschenhals des ganzen Systems.

Wie ihr die Performance eures Hosters testen könnt, um herauszufinden ob sie noch akzeptabel ist oder längst schon ein Update erfordert, soll dieser Artikel aufzeigen. Der richtet sich übrigens ganz klar an Anfänger, die nachvollziehbar verstehen sollen, worauf es eigentlich ankommt und wann die gemessenen Werte wirklich zum Problem werden.



Seitenaufbau erschreckend langsam



Die gefühlte Ladezeit ist der erste Anhaltspunkt. Dauert es beim Aufruf mehrere Sekunden, bis euer Blog vollständig geladen ist, stellt dies im Grunde schon ein Problem dar. Idealerweise wird immer von zwei Sekunden gesprochen, bei allem darüber hinaus verliert ihr als Betreiber bereits Besucher, die nur Aufgrund der Ladezeit abspringen.

Zum Testen und Prüfen selbiger, eignen sich die integrierten Entwickler-Tools gängiger Browser. Im Firefox beispielsweise einfach die Entwickler-Tools öffnen (Rechtsklick und dann »Element untersuchen« auswählen) und dort dann auf den Reiter »Netzwerkanalyse« klicken. Jetzt die Seite neu laden, um entsprechende Ergebnisse zu sehen.

Die Netzwerkanalyse zeigt euch alle Elemente eurer Website, die einzeln geladen werden müssen, sowie die entsprechende Ladezeit. Wichtig ist, dass ihr dabei einen Cache Reload macht. Das geht unter MacOS mit CMD + SHIFT + R und unter Windows mit CTRL + F5. Nur so werden alle Elemente auch wirklich neu geladen, mit entsprechend echten Werten. Im Firefox reicht auch die Analyse, um die Unterschiede zu sehen.

Egal was dort lädt, es sollte nach Möglichkeit alles im unteren Millisekundenbereich liegen. Die Seitenanfrage unter 100ms, die Bilder bis 500ms. Externe Elemente, auf die ihr keinen Einfluss habt, sind davon allerdings ausgenommen. Gerade wenn diese auf US-Servern liegen, dauert es schon einmal etwas länger. Dauert es zu lange, solltet ihr die entsprechenden Dateien eventuell entfernen oder eine schnellere Alternative bereitstellen. Liegen die Werte allgemein zu hoch, fehlt es eurem Hoster meist an Power.

Aussetzer der MySQL Datenbank und Fehler

Ein ganz klarer Hinweis darauf, dass die MySQL-Datenbank bzw. euer Webspace einfach zu langsam ist, sind Fehler mit Bezug auf »Database Connection« und »Connection Timed Outs«. Tauchen diese häufig auf, vor allem wenn viele Besucher online sind, können weder Datenbank, noch Server damit vernünftig umgehen. Ein unweigerliches Zeichen dafür, endlich mal das Hosting aufzurüsten.

Lange Ladezeiten zu Stoßzeiten

Die eigenen Ladezeiten zu überprüfen macht immer Sinn, vor allem zu Stoßzeiten. Viele Nutzer gehen nach der Arbeit und sind beispielsweise um acht Uhr online. Ihr seht das in euren Statistiken und merkt, wenn es aufgrund der vielen Zugriffe plötzlich gähnend langsam wird. Gerade kleine Webspace-Pakete kommen schnell ins Straucheln, wenn mehrere hundert oder tausende Besucher gleichzeitig online sind. Sobald es zu Stoßzeiten also Probleme bei den Ladezeiten gibt, solltet ihr aufrüsten oder optimieren.

Hello Speed Benchmark

Für etwas »fortgeschrittenere« Anfänger ist auch der Hello Speed Benchmark ganz interessant. Der wird einfach heruntergeladen und nach Anweisung auf den Server kopiert und aufgerufen.

Dann testet er die Datenbank, PHP und den Server selbst, indem er beispielsweise statische Textdateien mehrmals herunterlädt, Scripte aufruft und den Speicher entsprechend testet. Alles sehr einfach gehalten und verständlich, auch dank Vergleiche und entsprechenden Bewertungen.

Persönlich kann ich euch auch noch Alo empfehlen, ein kleines Tool welches euch Live-Informationen zu eurem Server anzeigt und zwar auf ähnlich simple Art und Weise. Auch kleinere Test sind integriert, sodass schnell klar wird, ob der eigene Server inzwischen zu langsam geworden ist. Alo ist allerdings eher Diagnose, als echter Benchmark.

Stresstest als Bewährungsprobe

Wer wissen möchte, wo seine Grenzen liegen, kann einen Stresstest starten. Im Grunde schickt ihr beim Stresstest eine bestimmte Anzahl von Benutzern gleichzeitig auf eure Website. Die werden simuliert, sodass eine entsprechende Last entsteht. Irgendwann kann euer Server nicht mehr liefern und bricht darunter zusammen. Ist dies der Fall, kennt ihr die Grenze und wisst was euer Hosting unter härtesten Bedingungen aushält.

Für Stresstest nutze ich seit Jahren den Service von blitz.io. Dort lassen sich im Rush-Test künstliche Spitzen erzeugen. Anschließend lässt sich im Diagramm und den Statistiken nachvollziehen, wann genau euer Server schlappgemacht hat und wann er mit den Besucherströmen nicht mehr zurechtkam.

Praktisch sind solche Stresstests auch immer dann, wenn ihr verschiedene Optionen oder Einstellungen testen wollt. Auch Caching Plugins sind unterschiedlich ressourcenhungrig und machen sich bemerkbar, sodass einige mehr Besucher verkraften, bei anderen der Ofen dagegen schon früher aus ist. Einfach mal testen und verschiedene Konfigurationen ausprobieren.

WICHTIG: Ein Stresstest bringt euren Server an sein absolutes Limit. Er simuliert hunderte bzw. tausende Besucher, die auf einmal auf euren Blog zugreifen. So findet ihr heraus, wo die Grenzen liegen. Das solltet ihr aber nicht unbedingt dann ausprobieren, wenn eure Website die meisten realen Besucher hat. Testet so etwas also immer außerhalb von Stoßzeiten, zum Beispiel Nachts, wenn kaum echte Besucher bei euch vorbeischauen.

Warten ist Gift, Handeln ist Gold

Den größten Fehler, den viele Anfänger begehen, ist, dass sie zu lange mit einem Upgrade warten. Sie fangen mit billigem Webspace an, versuchen für selbigen am besten nur wenige Euro auszugeben und verbessern sich nur widerwillig. Das erlebe ich immer wieder. Doch genau das ist Gift. Gute virtuelle Server, auch Managed Server, gibt es schon für 20-50 Euro im Monat. Diese sind meist stark genug, um auch mehrere Websites zu hosten und mit ihnen werdet ihr so schnell keine Probleme bekommen. Heutzutage gibt es daher nur noch wenige gute Gründe, mit billigem Webspace oder kleinen Paketen zu beginnen. Server sind für jeden erschwinglich und dank Managed Server sind sie so praktisch wie Webspace zu handhaben.

Überhaupt ist da bereits ein Denkfehler enthalten, weil Performance so wichtig ist. Ihr solltet immer mehr Power im Rücken haben, als ihr im Alltag wirklich benötigt. Natürlich braucht ihr für die Autobahn des Internets keinen teuren Ferrari, das ist klar, aber eine Mofa ist halt nur eine Mofa und wenn ihr dann plötzlich auf der Autobahn landet, auch wenn ihr auf dem Land angefangen habt, kommt ihr mit eurer Mofa einfach nicht mehr schnell genug nach vorne. Den Ferrari braucht ihr dann immer noch nicht, aber ein Kleinwagen, der gut mitkommt, sollte es schon sein.

Und was auch nicht unterschätzt werden sollte: Später zu wechseln, kann viele Probleme und eine Menge Aufwand mit sich bringen. Also lieber heute als morgen aufrüsten, denn desto größer die Projekte werden, desto komplexer wird häufig ein Umzug oder Upgrade.