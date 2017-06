Die Hitze macht aktuell den Teilnehmern an der Nischenseiten-Challenge zu schaffen.

Da hilft es, wenn man gewisse Routinen entwickelt hat und genau darum geht es im heutigen Podcast.

Zudem geht es um die nächsten Monate und wie ich mir die Begleitung der Teilnehmer-Websites weiter vorstelle. Und es gibt noch mehr.

Nischenseiten-Challenge Hauptquartier | Nischenseiten-Guide.de | Alle NSC-Podcasts

Die nächsten Monate und die Zukunft der Nischenseiten-Challenge – Podcast #12



Werbung

Im vorletzten Podcast der Nischenseiten-Challenge 2017 widme ich mich wieder der aktuellen Coaching-Woche.

Zum Glück haben die Teilnehmer das wichtigste an ihren Websites erledigt und so können sie nun bei dem nicht so motivierenden Wetter vor allem Routineaufgaben erledigen. Ich gehe im Podcast auf die Vorteile und Nachteile von Routinen ein und schildere meine Erfahrungen.

Zudem schaue ich ein wenig voraus und spreche daraüber, wie es mit den Teilnehmer-Nischenwebsites in den nächsten Monaten weitergehen soll und wie ich diese auch nach der Challenge begleiten könnte. Schließlich wird es in den kommenden Monaten richtig interessant, wenn die Rankings weiter ansteigen.

Das bringt mich auch zur Zukunft der Nischenseiten-Challenge an sich. Ich bin zwar in diesem Jahr grundsätzlich mit dem Ablauf zufrieden, dennoch möchte ich nächstes Jahr wieder selber eine Nischenwebsite bauen.

Zudem steht der Zeitraum der Challenge von 13 Wochen auf dem Prüfstand und ich schildere im Podcast, welchen Zeitraum ich mir da in Zukunft vorstellen könnte.

Viel Spaß beim Hören:

Werbung

http://blogprojekt.podspot.de/files/NSC2017-Podcast-12.mp3

(08:31 Minuten | 17,3 MB | MP3-Download)

Shownotes

Rückblick auf die Coaching-Woche

Eure Fragen

Wenn ihr Fragen zur Nischenseiten-Challenge oder konkret zum Aufbau von Nischenwebsites habt, dann schreibt diese einfach in die Kommentare.

Ich werde diese dann in einem meiner Podcasts beantworten.

Anmeldung zum Nischenseiten-Challenge Newsletter

Alle Informationen rund um die Nischenseiten-Challenge und den Aufbau von Nischenwebsites erfahrt ihr in meinem Newsletter.