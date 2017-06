Nach 3 langen Monaten ist nun die letzte Woche der Nischenseiten-Challenge angebrochen.

Feiertage, Stress, Probleme, Hitze und vieles mehr hat die Teilnehmer (zumindest die meisten) nicht aufhalten können und nun geht es an die letzte Wochenaufgabe.

Um was es dabei geht und wie es in Zukunft mit den Nischenseiten weitergeht, erfahrt ihr im Folgenden.

So geht es weiter mit den Nischenseiten – Woche 13



Die Nischenseiten der Teilnehmer haben sich sehr gut entwickelt.

Es gibt viele interessante Inhalte, ein optimiertes Layout, eine Menge Affiliatelinks und mehr.

Doch heißt das nun, dass es nach der Nischenseiten-Challenge gar nichts mehr zu tun gibt? Natürlich nicht.

Nischenseiten-Alltag

Auch wenn die Nischenwebsite mehr oder weniger fertig ist und man ja auch später nicht mehr so viel daran machen will, so gibt es dennoch die eine oder andere Aufgabe im Nischenseiten-Alltag.

So macht es auf jeden Fall Sinn hin und wieder noch einen Text zu ergänzen, da Google neue Texte mag. Aber auch die bestehenden Texte sollten nach einer gewissen Zeit einer Prüfung unterzogen werden. Schließlich veralten hin und wieder Informationen.

Hier kann es helfen, einen einfachen Redaktionsplan für die kommenden Monate zu erstellen. Darin plant man bereits einige Artikelthemen für die nächste Zeit und definiert auch konkrete Termine. Das hilft dabei regelmäßig dran zu bleiben.

Aktualisiert werden sollten neben der Website-Technik natürlich auch die Affiliatelinks und sonstigen Werbemittel. Eingebaute Produktboxen könnten veraltet sein, weil es das Produkt gar nicht mehr gibt. Oder aber in einer Vergleichstabelle gibt es ein Produkt nicht mehr, was ebenfalls ärgerlich wäre. Deshalb lohnt es sich alle 2-3 Monate die Nischenseite durchzuschauen und nach Aktualisierungsbedarf Ausschau zu halten.

Die Einnahmequellen sollten analysiert werden, wenn genügend Daten vorliegen. Vielleicht eignet sich ja eine neuere Einnahmequelle besser, als eine bestehende.

Darüber hinaus ist es auf jeden Fall hilfreich, hin und wieder mal einen Backlink zu setzen und im Social Web auf die eigene Nischenseite hinzuweisen.

Weiterer Ausbau der Nischenwebsites

Des Weiteren ist es natürlich auch möglich, noch mehr an der Nischenwebsite zu machen. Die vorangegangene Wochenaufgabe drehte sich ja um den Ausbau der Nischenseite.

Wenn man das möchte, so kann man viele weitere Texte ergänzen, neue Funktionen implementieren oder sogar das Thema der Nischenwebsite etwas auszuweiten.

Ruhen lassen

Doch nach der anstrengenden Challenge ist es für alle Teilnehmer wahrscheinlich die beste Nachricht, dass man seine Nischenseite einfach auch mal ruhen lassen sollte.

Google braucht heutzutage recht lange, bis eine neue Website weiter nach oben in den Ranking klettert. Das trifft auch auf Nischenwebsites mit nicht so starker Konkurrenz zu.

Aus meinen eigenen Erfahrungen kann ich auf jeden Fall sagen, dass noch gut und gern 3 weitere Monate vergehen können, bis man wirklich gute Rankings erreicht hat.

Weitere Begleitung der Teilnehmer

Genau diese lange Dauer wird nicht nur dazu führen, dass ich für die nächste Nischenseiten-Challenge das 13 Wochen Format auf den Prüfstand stelle, sondern dass ich die Teilnehmer in den nächsten Monaten weiter begleiten werde, wenn sie das möchten.

Natürlich würde es keine regelmäßigen wöchentlichen Coachings und Reports mehr geben, aber ich stände weiterhin bei Fragen der Teilnehmer bereit und würde andererseits natürlich über die Entwicklung der Nischenseiten berichten. Ich hatte da an im Schnitt einmal im Monat gedacht.

Auf jeden Fall möchte ich an diesen interessanten Beispielen dranbleiben und euch über die Challenge hinaus Einblicke bieten. Würde euch die weitere Entwicklung der Teilnehmer-Websites denn überhaupt interessieren?

Das Ziel am Ende der Woche

Ein konkretes Ziel oder eine konkrete Aufgabe gibt es in dieser Woche zwar nicht, aber die Teilnehmer sollten sich darüber Gedanken gemacht haben, wie es mit der Nischenseite weitergeht.

Gerade die Betreuung und Pflege schläft oft ein, wenn der wöchentliche Druck der Nischenseiten-Challenge vorbei ist.

Die Teilnehmer und ihre Reports

Auf nischenseiten-guide.de findet ihr die Reports der offiziellen Teilnehmer der Nischenseiten-Challenge 2017.

Zudem machen wieder viele weitere Interessierte parallel mit und bauen eine eigene Nischenwebsite auf. Deren externe Wochenreports verlinke ich auf dieser Seite.

So geht es weiter

Am Sonntag geht die diesjährige Nischenseiten-Challenge zu Ende. Natürlich blicke ich anschließend noch einmal ausführlich zurück und es wird auch ein paar Interviews mit Teilnehmern geben.

Zudem werde ich meine eigenen Erfahrungen zur Challenge selbst nochmal aufarbeiten und mit euch teilen. Dann ist natürlich auch euer Feedback zur Nischenseiten-Challenge 2017 gefragt.

Eure Fragen

Falls ihr Fragen zur Nischenseiten-Challenge, zu Nischensites generell oder zu einem bestimmten Problem habt, dann nutzt einfach das folgende Formular und schickt eure Fragen an mich.

Ich werde diese dann in einem Artikel oder in meinem Podcast gern beantworten.