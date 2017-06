Das ist am wichtigsten für den Erfolg als Selbstständiger!

Ich höre immer wieder von Anfängern, dass diese schnell reich werden und möglichst wenig dafür tun wollen. Zudem habe ich in meiner mehr als zehnjährigen Selbstständigkeit viele Websites, Blogs, Affiliates … kommen und gehen gesehen und oft war fehlende Ausdauert ein Hauptgrund dafür.

39% aller Teilnehmer hat angegeben, dass Ausdauer am wichtigsten für den Erfolg als Selbstständige/r ist. Das finde ich sehr gut, denn ich sehe das genauso.

Man hätte ja nun sowas wie Talent oder Glück als Nummer 1 Antwort erwarten können, aber dem ist nicht so.

Deshalb ist Selbstdisziplin, die sich mit der Zeit natürlich auch herausbildet und entwickelt, zusammen mit Ausdauer so wichtig.

Besonders von Einsteigern höre ich genau das Problem der fehlenden Selbstdisziplin immer wieder und ich habe dieses Problem am Anfang meiner Selbstständigkeit natürlich auch gehabt.

13% der Umfrageteilnehmer sehen Kontakte als wichtig an, um Erfolg zu haben.

Dennoch habe ich den Wert von Kontakten schätzen gelernt. Es eröffnen sich zum einen viele neue Möglichkeiten, wenn man gute Kontakte zu anderen Selbstständigen, Unternehmern und so weiter hat.

Ich muss ja zugeben, dass ich jemand bin, der nicht so der große Networker ist. Ich bin auch eher selten auf Konferenzen oder ähnlichem anzutreffen.

Übrigens sollte man sich in diesem Zusammenhang mal das Lied Erfolg ist kein Glück von Kontra K anhören.

Kommen wir am Schluss dieser Liste zu einem der größten Mißverständnisse überhaupt. Es gibt so viele Bereiche im Leben, in den viele denken, dass Talent ausreicht bzw. das Wichtigste ist.

Das sind in der Regel recht faule Menschen, die nicht bereit sind Schweiß und Zeit zu investieren, um etwas zu erreichen. Stattdessen wird das Talent beschworen und darauf gehofft, dass man ohne Arbeit zum Ziel kommt.

Nicht, dass Talent nicht hilfreich wäre, aber ähnlich wie beim Glück spielt das nur eine untergeordnete Rolle. Allein mit Talent kommt man nicht weit.

Deshalb halten auch nur 4% der Umfrageteilnehmer Talent für einen wichtigen Erfolgsfaktor. Gut so.