Die letzte Woche der Nischenseiten-Challenge geht ihrem Ende entgegen und ich habe natürlich auch heute wieder einen Podcast für euch.

In meinem Podcast gehe ich darauf ein, was diese Woche noch im Coaching passiert ist und ich blicke schon mal ein wenig auf die vergangenen 13 Wochen zurück.

Die letzte Woche der Challenge – Podcast #13



Wirklich viel zu berichten gibt es von der letzten Woche der Nischenseiten-Challenge nicht mehr. Die Coaching-Teilnehmer basteln seit ein paar Wochen immer wieder an denselben Dingen.So machen z.B. immer mal wieder CSS-Anpassungen Probleme, da viele Einsteiger darin einfach nicht so fit sind.

Zudem berichte ich, was sonst noch so an wiederkehrenden Aufgaben auf dem Plan stand.

Im Weiteren teile ich ein paar Gedanken zur Zukunft der Nischenseiten-Challenge an sich und welche Änderungen sich da vielleicht im nächsten Jahr ergeben könnten. Erfahrungen konnte ich eine Menge sammeln und ich ebenfalls schon ein paar Ideen.

Das war es dann auch schon für den letzten regulären Podcast der Nischenseiten-Challenge 2017. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicke ich auf die 3 Monate zurück. Aber sicher werde ich auch in Zukunft immer mal wieder per Podcast über Nischenwebsites berichten.

Viel Spaß beim Hören:

