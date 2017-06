Rückblick, Zukunft und Abstimmung über die beste Website der Nischenseiten-Challenge 2017

Gestern ist die Nischenseiten-Challenge 2017 zu Ende gegangen.

In diesem Artikel möchte ich einen ersten Rückblick auf die Challenge werfen und dabei unter anderem darauf eingehen, was gut lief und was nicht.

Zudem erfahrt ihr, was ich für die Zukunft daraus gelernt habe und wie ich mir die nächste Challenge vorstelle.

Auf eure Teilnahme baue ich bei der Abstimmung über die beste Nischenwebsite der Teilnehmer. Hier könnt ihr mitbestimmen, welche Nischenwebsite die gelungenste ist.



Nischenseiten-Challenge 2017 Rückblick



Die 13 Wochen sind am Ende dann doch wieder vorbeigeflogen und es ist Zeit, einen ersten Rückblick zu wagen.

In diesem Jahr gab es ja einige größere Änderungen an der Challenge, die nach meinem Empfinden größtenteils gut funktioniert haben. Das Coaching Format wurde gut angenommen, auch wenn viele eine Nischenwebsite von mir vermisst haben. Dennoch konnte ich durch das Coaching auf Aspekte, Probleme und Fragen eingehen, die ich mir selbst nie gestellt hätte. Auf diese Weise fand ich die Reports und Berichte diesmal vielfältiger.

Ich selber habe eine Menge Erfahrungen sammeln können, die sich auf meine Arbeit in Zukunft auswirken werden. So habe ich aus erster Hand mitbekommen, was die Hauptprobleme vieler Einsteiger sind und darauf werde ich in nächster Zeit in meinen Artikeln verstärkt eingehen.

Für mich selber war diese Challenge weniger Stress als sonst. Ich hatte mehr Zeit für die Betreuung der gesamten Challenge und das hat Spaß gemacht. Zudem konnte ich tolle Kontake knüpfen und ich habe gemerkt, dass es mir Spaß macht zu coachen. Mal schauen, wie ich das in Zukunft noch einsetzen kann.

Allerdings gab es auch ein paar Probleme während der 3 Monate. So ist der eine oder andere offizielle Teilnehmer ausgestiegen. Das hatte zwar jeweils gute Gründe, aber für die Leser war das natürlich nicht ideal.

Ein weiteres Problem ist dagegen grundlegender. Heute ist es kaum mehr möglich eine neue Nischenwebsite in 3 Monaten in Google nach vorn zu bringen. Deshalb sind die Rankings der Teilnehmer-Websites noch nicht da, wo sie sein sollten und auch die Einnahmen sind noch gering. Die Zeit war einfach zu knapp.

Alles in allem bin ich mit dem Verlauf der Nischenseiten-Challenge aber zufrieden. Die Teilnehmer-Beiträge, auch wenn es weniger waren, sind hochwertig und bieten viele interessante Einblicke. Wer die Challenge verfolgt hat, konnte massig Know How mitnehmen und das war eines meiner großen Ziele für die Challenge.

Natürlich freue ich mich auf euer Feedback zur Nischenseiten-Challenge.

Was hat euch gefallen und was nicht?

Welche Ideen habt ihr für die nächste Ausgabe der Challenge?

Zukunft der Nischenseiten-Challenge

Diese Challenge als passiver Coach hat mir wieder richtig Lust darauf gemacht, eine eigene Nischenwebsite umzusetzen. Im kommenden Jahr werde ich deshalb auf jeden Fall wieder selber an einer Nischenwebsite arbeiten. Idealerweise dann auch wieder im Duell gegen einen anderen Experten.

Die oben genannten Probleme bzgl. der Dauer der Challenge werden wohl ziemlich sicher dafür sorgen, dass ich mich vom 13 Wochen Format verabschieden werde. Die 3 Monate sind einerseits zu knapp und andererseits zu stressig. Während man in den ersten 4 Wochen noch intensiv dabei ist, brauchen die folgenden Aufgaben einfach mehr Zeit. Stattdessen werden manche Aufgaben zu schnell abgearbeitet und auch das bringt nur Stress und wenig vorzeigbares.

Deshalb überlege ich derzeit, die Nischenseiten-Challenge insgesamt über ein halbes Jahr laufen zu lassen. Das klingt erstmal viel, aber ich würde diese in unterschiedliche Phasen unterteilen.

In der ersten Phase (ca. der erste Monat) geht es recht intensiv zu. Nischenfindung, Websiteaufbau, Inhaltserstellung und erste Vermarktungsmaßnahmen. Ist man damit fertig, geht es in die zweite Phase, die deutlich entzehrter ist.

Der weitere Ausbau der Nischenwebsite, die Marketingmaßnahmen, die Monetarisierung und die Optimierungen brauchen einfach mehr Zeit. Hier reicht es dann völlig, wenn die Reports in größerem Abstand kommen. Auf diese Weise wird es im weiter Verlauf weniger stressig und zudem sind interessantere Ergebnisse zu sehen. Nach 6 Monaten sollten die Nischenwebsite schon gut ranken und ordentliche Einnahmen abwerfen.

In nächster Zeit werde ich mal planen, wie ich das am besten organisieren könnte. Auch hier freue ich mich natürlich über euer Feedback und eure Vorschläge.

Abstimmung über die beste Nischenwebsite

Von den ehemals 5 Coaching-Teilnehmern sind am Ende ja nur noch 3 dabei gewesen. Und auch bei den erfahrenen Teilnehmern waren nicht mehr alle aktiv zum Schluss. Dennoch sind wirklich gute und interessante Nischenwebsites dabei herausgekommen.

Deshalb gibt es im Folgenden eine Abstimmung darüber, welche der 8 Nischenwebsites euch am besten gefällt (2 der Nischenwebsites stammen von Anabell).

Loading ... Loading ...

Zu Gewinnen gibt es zwar nichts, aber statt nur nach den Einnahmen oder anderen Kennzahlen zu schauen, möchte ich von euch wissen, welche Nischenwebsite ihr für am Besten haltet. Dabei ist es euch überlassen, was ihr dabei beurteilt. Layout, Inhalte, Optimierung, Rankings … oder alles zusammen.

So geht es weiter

Wie schon angekündigt, werde ich die Coaching-Teilnehmer weiter betreuen, wenn auch nicht mehr so intensiv. Aber über die kommenden Monate werde ich weiterhin helfend zu Seite stehen und beobachten, wie sich die Sites entwickeln.

Über die Fortschritte berichte ich einmal im Monat und dabei gehe ich natürlich besonders auf die Entwicklung der Nischenwebsites bzgl. Rankings, Traffic und Einnahmen ein.

In den kommenden Wochen wird es zudem Abschluss-Interviews mit den Teilnehmern geben, um nochmal auf die Challenge zurückzublicken.

