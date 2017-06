Auch wenn die Nischenseiten-Challenge 2017 vorbei ist, möchte ich in einem weiteren Podcast unter anderem auf das erste Feedback zur Challenge eingehen.

Ebenso gehe ich auf die Ideen und das Feedback für die nächste Challenge ein.

Feedback, Abstimmung und Know How – Podcast #14



Nach der Challenge ist vor der Challenge, könnte man sagen. Das erste Feedback zur diesjährigen Challenge und die Ideen für das nächste Mal beschäftigen mich in dieser Podcast-Ausgabe.

So gehe ich unter anderem auf nicht so positive Aspekte der Nischenseiten-Challenge 2017 ein und überlege, woran das gelegen haben kann.

Des Weiteren spreche ich über die ersten Kommentare zu meinen Ideen für die nächste Challenge und was mir dazu noch eingefallen ist.

Und natürlich geht es auch um die Nachbereitung der abgelaufenen Challenge. So z.B. um die Abstimmung für die beste Nischenwebsite der offiziellen Teilnehmer und was es in den kommenden Monaten noch so geben wird.

Viel Spaß beim Hören:

Rückblick, Zukunft und Abstimmung über die beste Website der Nischenseiten-Challenge 2017

Arbeit, Ausdauer und Erfahrungen beim Nischenwebsite-Aufbau – Teilnehmer-Interview

