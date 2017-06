Wie prüft Amazon eigentlich Affiliatelinks im Newslettern und kann man Produktbilder auch als Vorschaubilder nutzen?

Diese und andere Fragen beantwortet im Folgenden wieder einmal das Amazon PartnerNet Team und gibt damit Affiliate-Anfängern und Fortgeschrittenen interessante Tipps und Infos.

Natürlich könnte ihr auch weiterhin Fragen stellen, aber schaut euch vorher mal die bisherigen Antwort-Artikel an:

Antworten vom Amazon PartnerNet Team



Ich habe mal wieder eure Fragen, die mich per eMail oder als Kommentare im Blog erreicht haben, zusammengestellt und an meinen Ansprechpartner beim Amazon PartnerNet Team weitergeleitet.

Schließlich sind zwar die grundlegenden Regelungen für das PartnerNet und die Teilnahmebedingungen online zu finden, aber bei vielen Details der täglichen Arbeit gibt es dennoch Fragen.

Das ist auch ganz normal und umso schöner ist es, dass diese Fragen direkt von offizieller Stelle aus beantwortet werden und auf diese Weise mehr Sicherheit und Klarheit herrscht.

Newsletter, Vereinsbestellungen, Vorschaubild und mehr

Hier nun insgesamt 7 Fragen von euch rund um das Amazon PartnerNet und die offiziellen Antworten:

Kann man, wie bei Google Adsense, Amazon PartnerNet Auszahlungen pausieren oder gibt es automatisch eine Auszahlung, wenn am Monatsende der Mindestbetrag erreicht wurde?

Antwort:

Das pausieren ist nicht möglich. Die Auszahlung erfolgt immer 60 Tage nach dem Monatsende (und wenn der Mindestbetrag überschritten ist). Achtung: In der Zwischenzeit können Rücksendungen von Kunden das Werbekostenerstattungsguthaben wieder mindern.





Warum werden Bestellungen von Vereinsmitgliedern über Affiliatelinks auf einer Vereinsseite als Personal Orders nicht vergütet?

Antwort:

Das PartnerNet Program ist nicht dafür vorgesehen in geschlossenen Communities verwendet zu werden.

Wie prüft Amazon den Inhalt von eMails (wenn dort Amazon Affiliatelinks eingebaut sind) auf die korrekte Einhaltung der PartnerNet-Richtlinien?

Antwort:

Im Zweifel lassen wir uns vom Partner oder von Konsumenten die Mails senden. Auf vielen Newslettern sind wir auch selber registriert bzw. machen dies, wenn wir erkennen, dass die Links aus einer eMail erfolgen und damit nicht von einer Website mit fester referring URL kommen.





Gibt es von Amazon Richtlinien bezüglich des Einbaus neben anderer Werbung? Darf ich Amazon beliebig neben anderen Partnerprogrammen einbauen?

Antwort:

Ja, wir empfehlen dies sogar. Eine gute Seite bietet dem Konsumenten Alternativen und dazu gehören auch z.B. Affiliate Links zu anderen Shops.





Ist es erlaubt ein eigenes Suchformular nach Amazon-Produkten auf der eigenen Website anzubieten, welches dann automatisch auf das entsprechende Suchergebnis im Amazon-Shop weiterleitet (inkl. Affiliate-ID)?

Antwort:

Ja. Inhaltlich muss dies aber im Kontext für den Besucher ein Mehrwert gegenüber der direkten Suche bei Amazon sein (z.B. über einen Vergleich von Produkten).





Wie häufig dürfen die API Produkt-Daten abgerufen werden und in welchem Umfang? Ich möchte regelmäßig nach aktuellen Angeboten in einer Produktkategorie suchen.

Antwort:

Wir empfehlen alle vier Stunden – bei Seiten mit vielen Besuchern jede Stunde. Es geht auch öfter. Einige Partner fragen bei jedem Seitenaufbau ab, andere puffern nur für 5 bis 15 Minuten. Es muss mindestens aber alle 24 Stunden ein Update der Preise und sonstigen Daten über die API erfolgen.





Darf man Amazon Produktbilder als Artikelvorschaubilder nutzen, so dass diese auf der Artikelübersichtsseite als Vorschaubilder angezeigt werden?

Antwort:

Wenn der eigentliche Artikel dann auf das Produkt referenziert und dieses auch zu Amazon verlinkt ist (es kann zusätzlich auch auf andere Shops verlinkt werden), dann ist dies kein Problem. Beachte aber bitte, dass die Bilder gemäß der Amazon Richtlinien mindestens alle 24 Stunden aktualisiert werden müssen (ideal über die API).

Ihr könnt weiter Fragen stellen

Auch diesmal waren die Antworten des PartnerNet Teams wieder kurz und knackig, was ich gut finde. Ich hoffe, ihr konntet daraus einige interessante Erkenntnisse für euch mitnehmen.

Ich freue mich über weitere Fragen von euch, die ich dann an das Amazon PartnerNet Team weiterreiche.

Übringens findet ihr bei Amazon seit kurzem eine Übersicht der wichtigsten Verhaltensrichtlinien für das Amazon-EU-Partnerprogramm in verständlicher Sprache. Darin wird zu bestimmten wichtigen Punkte gut verständlich erklärt, was erlaubt ist und was nicht.

Ich hoffe sehr, dass Amazon diesen Bereich in Zukunft weiter ausbauen wird, denn solche Hilfen sind natürlich besser, als im Juristendeutsch verfasste Teilnahmebedingungen.