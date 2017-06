101 Traffic Tipps für Einsteiger

Mit „Above the Fold“ wird der Teil einer Website bezeichnet, der sofort nach dem Laden sichtbar ist. Das ist also das erste, was Leser zu Gesicht bekommen.

Die Bedeutung des „Above the Fold“ hat in letzter Zeit stark zugenommen, da Google mehr Wert darauf legt. So sollte man dort nur wenig Werbung haben, da Google dies sonst negativ beurteilt, was wiederum schlecht für das Ranking ist.

Hinzu kommt, dass wichtige Elemente, wie die Navigation oder eine Liste der neuesten Artikel, sofort sichtbar sein sollte. Viele Leser sind sogar zu faul zum scrollen und verlassen die Website, wenn nicht auf den ersten Blick interessante Dinge zu entdecken sind.