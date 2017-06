So lohnt sich die VG WORT und neue Traumquote!

Die VG WORT ist seit vielen Jahren auch für Blogger und Website-Betreiber interessant und eine mögliche Einnahmequelle.

Doch lohnt sich die VG WORT wirklich? Ich werte dazu eine Umfrage aus.

Zudem gebe ich Tipps, wie sich die VG WORT wirklich lohnt und schaue mir die Vergütung für dieses Jahr an.



Für 41% sind es sehr gut Einnahmen



Über die VG WORT habe ich schon häufiger etwas geschrieben. Falls du nicht weißt, worum es sich dabei handelt, schau dir diesen VG WORT Artikel erstmal an.

Ich setze die VG WORT Zählpixel seit vielen Jahren in meinen Blogs ein und habe damit sehr gute Erfahrungen gesammelt. Gute vierstellige Einnahmen kommen damit pro Jahr zusammen, was ein netter Zusatzverdienst ist.

Doch ich wollte von euch wissen, wie gut die VG WORT für euch funktioniert. Deshalb habe ich eine Umfrage gestartet und mehr als 200 Leser haben daran teilgenommen. Hier seht ihr die Ergebnisse.

Lohnt sich die VG WORT für dich? Ja, das sind sehr gute Zusatzeinnahmen. (41%, 95 Stimmen)

Naja, ein kleines Weihnachtsgeld ist es schon. (24%, 55 Stimmen)

Ich nutze die VG WORT Zählpixel nicht. (21%, 49 Stimmen)

Es kommt nicht viel mehr als ein Taschengeld bei rum. (8%, 19 Stimmen)

Nein, bisher bringt es gar nichts ein. (6%, 14 Stimmen) Teilnehmerzahl: 232 (1 Stimmen)

Mit so einem eindeutigen Ergebnis hatte ich nicht gerechnet. 41% der Teilnehmer verdienen sehr gute Zusatzeinnahmen mit der VG Wort. Das zeigt, welches Potential darin steckt und dass es gar nicht mal so schwer ist, die notwendigen Traffic-Zahlen aufzubringen.

Immerhin 24% geben an, dass ein kleines Weihnachtsgeld zusammenkommt. Auch das ist sicher nichts schlechtes, da das einfach Zusatzeinnahmen sind, die man sonst nicht hätte.

Bei 8% kommt dagegen nur ein kleines Taschengeld durch die VG WORT rein, während 6% die Zählpixel zwar eingebaut, aber bisher noch keine Auszahlung erhalten hat.

Rund ein Fünftel (21%) setzt gar keine VG WORT Zählpixel ein. Da hätte ich mit mehr gerechnet.

So lohnt sich die VG WORT auch für dich

Die Auswertung zeigt, dass es bei vielen schon recht gut läuft mit den VG WORT Einnahmen. Allerdings eben nicht bei allen, was vor allem an zu geringem Traffic liegt.

Es werden ja nur Artikel vergütet, die eine Mindestaufrufzahl von 1.500 im vorherigen Jahr hatten. Für besonders lange Artikel mit mehr als 10.000 Zeichen gilt die halbe Mindestaufrufzahl von 750. Das klingt an sich nicht so viel, aber dennoch haben viele kleinere Blogs und Websites Probleme, diese Aufrufzahlen für ihre Artikel zu erreichen. Selbst in meinem großen Blog schafft diese Zahlen nur ein Teil der Artikel. Der Großteil bleibt darunter. Das ist aber ganz normal.

Deshalb ist es wichtig, dass man sich auf die besten eigenen Artikel konzentriert und diese auch noch etwas pusht. Das kann man tun, in dem man im Laufe eines Jahres ältere gute Artikel nochmals auf Facebook und auf Twitter teilt. Aber auch eine gut sichtbare Auflistung beliebter Artikel im Blog selbst sorgt dafür, dass diese noch mehr Aufrufe bekommen.

Ich verlinke ältere Artikel auch immer wieder (thematisch passend) in neuen Artikeln. Auch auf diese Weise bekommen diese immer wieder Aufrufe. Und natürlich sollte man generell die Suchmaschinenoptimierung ernst nehmen und gerade Onpage-SEO Maßnahmen durchführen. Schließlich kommt von Google einfach der meiste Traffic.

Generell sinnvoll, und auch für die Einnahmen mit der VG WORT hilfreich, sind zeitlose Artikel. Ich versuche vor allem Artikel zu verfassen, die langfristig Leser finden und nicht nur aktuelle News sind. Das funktioniert natürlich nicht mit jedem Artikel, aber mit vielen. So bekomme ich noch heute jedes Jahr von der VG WORT Vergütungen für Artikel, die aus den Jahren 2007 und 2008 stammen. Diese werden auch heute noch viel gelesen.

Neue Traumquote im Jahr 2017

Anfang Oktober findet voraussichtlich die Hauptausschüttung an die Urheber von Online-Texten, also auch an Blogger und Website-Betreiber, statt. Das ist trotz der früheren Meldetermine in diesem Jahr ähnlich wie in den letzten Jahren.

Durch die Urteile bzgl. der Verlegerbeteiligung war der Ausschüttungsbetrag für Urheber pro qualifiziertem Text bereits letztes Jahr auf sehr gute 20 Euro angestiegen. Doch anscheinend sind die Kassen der VG WORT sehr gut gefüllt, denn für die nun anstehende Ausschüttung wurde die Quote nocheinmal erhöht. 23,80 Euro gibt es nun pro Artikel, der die Mindestaufrufzahl im Jahr 2016 erreicht hat (und die notwendige Länge von 1.800 Zeichen oder mehr aufweist).

Das ist natürlich ein sehr guter Wert und wird dazu führen, dass viele Urheber neue Rekordeinnahmen mit der VG WORT erzielen werden. Auch bei mir sieht es diesbezüglich sehr gut aus.

Jetzt mit der VG WORT anfangen!

Wer selber einen gut laufenden Blog und eine gut besuchte Website anbietet und noch nicht bei der VG WORT dabei ist, der sollte nun einsteigen.

Natürlich bekommt ihr in diesem Jahr noch keine Auszahlung, da das ja immer die Vergütungen für das Vorjahr sind. Wer sich allerdings umgehend registriert und den in Zukunft notwendigen Wahrnehmungsvertrag unterschreibt, kann mit dem Einbau der Zählpixel sofort beginnen.

Und dann stehen die Chancen gut, dass die notwendigen 1.500 Aufrufe im zweiten Halbjahr 2017 noch für viele eurer Artikel zusammenkommen. Dann könnt ihr euch auf eine Auszahlung Mitte nächstes Jahres freuen.