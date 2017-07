Das Amazon Partnerprogramm ist lukrativ und deshalb sehr beliebt. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Amazon Affiliate damit problemlos sehr gute Einnahmen erzielt.

Stattdessen gibt es bei vielen Probleme, die höhere Einnahmen verhindern.

Ich werte im Folgenden eine große Umfrage aus und schaue mir an, was die häufigsten Probleme sind. Zudem gebe ich praktische Tipps, was man dagegen machen kann.



Die häufigsten Probleme von Amazon Affiliates



Das Amazon Partnerprogramm ist trotz der Millionen Produkte relativ einfach nutzbar und durch den Site Stripe und diverse hilfreiche Amazon-Plugins wird man beim Einbau der Affiliatelinks und Werbemittel sehr gut unterstützt. Dennoch ist es kein Selbstläufer und viele Amazon Affiliates tun sich schwer mit guten Einnahmen. Dabei treten verschiedene Probleme auf, die man auf unterschiedliche Weise beheben kann.

Ich habe unter meinen Lesern eine Umfrage dazu gestartet und gefragt, welche Probleme diese mit dem Amazon Partnerprogramm haben. Die Umfrage kam sehr gut an. Es haben fast 400 Leser daran teilgenommen, was eine fundierte Auswertung über die häufigsten Probleme ermöglicht.

Hier das Ergebnis:

Was sind deine Probleme mit dem Amazon Partnerprogramm? Ich habe kaum Sales/Einnahmen (36%, 175 Stimmen)

Meine Amazon-Affiliate-Website rankt nicht gut / hat keinen Traffic (18%, 86 Stimmen)

Ich habe keine Probleme mit dem Amazon Partnerprogramm (17%, 80 Stimmen)

Meine Leser klicken nicht auf die Affiliate-Links/Werbemittel (11%, 52 Stimmen)

Die Amazon-Werbemittel gefallen mir nicht (9%, 43 Stimmen)

Ich nutze das Amazon Partnerprogramm nicht (7%, 32 Stimmen)

Ich wurde vom Amazon PartnerNet gesperrt (3%, 13 Stimmen) Teilnehmerzahl: 382 (5 Stimmen)

Loading ... Loading ...

Das Hauptproblem

Das Hauptproblem sind eindeutig die zu niedrigen Einnahmen. 36% der abgegebenen Stimmen für „Ich habe kaum Sales/Einnahmen“ zeigen dies ganz klar. Da es bei einem Partnerprogramm unter dem Strich natürlich ums Geld verdienen geht, ist nachvollziehbar, warum viele dies als Hauptproblem anssehen.

Allerdings liegt der Grund dafür bei anderen, konkreteren Problemen, auf die ich im Folgenden genauer eingehe.

Schlechte Rankings und wenig Traffic

So z.B. bei schlechten Rankings der Affiliate-Website und dadurch ausbleibenden Besuchern. 18% haben genau das angegeben. Die Gründe hierfür können vielfältig sein. Manch ein Affiliate vernachlässigt die Suchmaschinenoptimierung und tut sich mit dem Backlinkaufbau schwer. Dabei ist sowohl Onpage- als auch Offpage-SEO nicht so schwer. Ist die Nische gut gewählt, so benötigt man noch nicht einmal so viele Backlinks, um auf die erste Google Ergebnisseite zu gelangen.

Tipp: Kümmert euch auf jeden Fall um die Suchmaschinenoptimierung, da Affiliates den absoluten Großteil ihrer Besucher von Google bekommen.

Einen weiteren häufigen Grund für schlechte Rankings ist der fehlende eigene Content. Leider tun manche Affiliate-Theme-Anbieter so, als würde es reichen massenhaft Produktdaten von Amazon zu importieren, aber so funktioniert das nicht. Google wird eine Website nicht vorn ranken, die keine eigenen einzigartigen Inhalte hat. Deshalb solltet ihr euch die Zeit nehmen und eigene nützliche Artikel verfassen. Das ist der beste Weg in Google nach vorn zu kommen und damit viele Besucher auf die eigene Website zu bringen.

Tipp: Schreibt entweder eigene hochwertige Inhalte oder kauft Texte von professionellen Autoren ein.

Wenig Klicks auf Affiliatelinks

Ein weiterer Grund für zu geringe Einnahmen liegt an zu wenigen Klicks auf die Affiliatelinks. 11% der Umfrage-Teilnehmer klagen darüber, Das ist ein weiteres Problem, was besonders Anfänger ereilt. Als ich mit dem Amazon Partnerprogramm begonnen habe, hatte ich das gleiche Problem.

Das liegt meistens an einer zu zurückhaltenden Einstellung beim Einbau von Affiliatelinks und Werbemitteln. Hier ist Bescheidenheit nicht angesagt. Stattdessen sollte man dafür sorgen, dass die Leser auf jeden Fall über die Affiliatelinks „stolpern“ und das am besten gleich mehrmals.

Tipp: Es gibt eine Reihe von Best Practices für den Einbau von Affiliatelinks und zudem können spezielle Plugins dabei sehr hilfreich sein.

Wie baut ihr Amazon Affiliatelinks in eure Website ein? Als normale Textlinks per Hand

Ich habe ein Amazon/Affiliate-Theme im Einsatz

Mit Hilfe eines Amazon-Plugins

In Form von Affiliate-Bannern

Ich nutze die verschiedenen Amazon-Widgets

Ich nutze das Amazon Partnerprogramm nicht. Ergebnis anschauen

Loading ... Loading ...

Schlechte Amazon Werbemittel

Dieses Problem kenne ich selbst aus der Vergangenheit. Amazon stellt eine Reihe von Widgets bereit, die man in die eigene Website einbauen kann. Zudem gibt es über den Site Stripe die Möglichkeit eine kleine Produktbox abzurufen und in die eigene Site einzubauen. Doch diese sind weder besonders hübsch (vor allem die Widgets sind veraltet), noch besonders komfortabel. Deshalb tun sich da viele Afiliates schwer und bauen stattdessen nur Textlinks ein.

Das muss aber nicht sein. Es gibt mittlerweile eine Menge nützliche WordPress-Plugins, die den Einbau von Amazonprodukt-Boxen, Bestseller-Listen und mehr in die eigene Website erlauben.

Zum einen gibt es ein kostenloses Plugin von Amazon selbst, welches ganz gut für den Einstieg ist, aber weitergehende Funktionen vermissen lässt.

Weit mehr Möglichkeiten bieten dagegen kostenpflichtige Amazon-Plugins, wie AAWP*, die verschiedenste Produktboxen, Angebote und Vergleichstabellen ermöglichen.

Auf diese Art und Weise kann man die Produkte viel ansprechender präsentieren, was für mehr Aufmersamkeit seitens der Besucher und damit für mehr Klicks sorgt.

Tipp: Ihr solltet nicht zu sparsam mit den Amazon-Affiliatelinks und -Werbemitteln umgehen und diese mehrmals pro Seite einbauen. Zudem lohnt es sich ein spezielles Amazon-Plugin zu nutzen, da dies die Einnahmen nach meinen Erfahrungen deutlich steigert.

Sonstiges

Darüber hinaus haben bei der Umfrage immerhin 17% angegeben, dass sie keine Probleme mit dem Amazon PartnerNet haben. Das ist schön und zeigt, dass es möglich ist gute Einnahmen damit zu erzielen.

Nur 7% der Umfrageteilnehmer nutzt das Amazon Partnerprogramm gar nicht und 3% wurden vom PartnerNet-Team gesperrt. Das liegt i.d.R. an Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen, wird aber meist von den Affiliates nicht verstanden. Daran ist sicher auch die mangelhafte (da so gut wie nicht vorhandene) Kommunikation von Amazon mit den einzelnen Affiliates Schuld. Mehr als Mails mit Standardbausteinen bekommt man da meist nicht.

Zudem wäre es sehr schön, wenn ein Verstoß nicht gleich den Rauswurf aus dem PartnerNet nach sich ziehen würde. Auch hieran sollte man bei Amazon arbeiten.

Grundsätzlich ist es aber wichtig, dass man sich an die PartnerNet-Teilnahmebedingungen hält und sich genau darüber bewusst ist, was man darf und was nicht. Dazu hat Amazon erst kürzlich einen sehr interessanten und übersichtlichen Artikel bereitgestellt. Wer sich damit beschäftigt, kann das Risiko eines Rauswurfs deutlich senken.

Was haltet ihr vom offiziellen Amazon-Affiliate-Plugin? Ich habe dazu (noch) keine Meinung.

An sich interessant, aber ich nutze kein WordPress.

Ich finde es toll und werde es einsetzen.

Interessant, aber noch hat es zu wenige Funktionen.

Ich bin kein Amazon-Affiliate.

Ich setze lieber auf ein Plugin von einem anderen Entwickler. Ergebnis anschauen