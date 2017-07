Mit besonderen Produkten erfolgreich nebenberuflich selbstständig!

In einem interessanten Gespräch mit einer nebenberuflich Selbstständigen geht es um ihre ersten Schritte und wie sie mit besonderen Produkten erfolgreich geworden ist.

Dabei spricht sie über die Umsetzung ihrer Ideen, Probleme und gibt zudem Tipps für andere Gründer.



Hallo Kathrin. Bitte stell dich meinen Lesern vor.



Hallo Peer, vielen Dank erst mal für die Möglichkeit an diesem Interview teilzunehmen.

Mein Name ist Kathrin Schuller und ich bin in diesem Jahr seit 4 Jahren, nebenberuflich selbstständig.

Ich fertige recht ungewöhnliche Schmuckstücke aus mechanischen Teilen wie zum Beispiel Armbänder aus Muttern. Alles begann im Endeffekt als Hobby, doch meine Arbeiten kamen so gut an, dass ich mich entschied habe ein Kleinunternehmen zu gründen. Nach 3 Jahren harter Arbeit kann ich sagen, dass es eine tolle, wenn auch manchmal anstrengende, Entscheidung war und seit Anfang diesen Jahres bin ich auch keine Kleinunternehmerin mehr.

Was machst du hauptberuflich?

Hauptberuflich arbeite ich in einem Onlineshop als SEO-Beauftragte und bin im Bereich Marketing tätig. Somit habe ich natürlich ein sehr gutes Grundwissen um meinen eigenen Onlineshop entsprechend nach vorn zu bringen bzw. zu bewerben

Warum hast du eine nebenberufliche Selbstständigkeit gestartet und mit was beschäftigst du im Nebenberuf?

Ich bin schon immer gern kreativ gewesen und habe durch ein Projekt meine Leidenschaft zur Handarbeit wieder entdeckt. Meine Arbeit als Kunsthandwerkerin stellt im Endeffekt die perfekte Ergänzung zu meinem Hauptberuf dar, in dem ich hauptsächlich am Computer arbeite.

Durch meine nebenberufliche Selbstständigkeit kann ich meine Kreativität bestens ausleben und auch umsetzen. Ich liebe es neue Schmuckstücke zu entwerfen, die Prototypen zu fertigen und anschließend zu sehen, ob meinen Kunden meine Arbeit gefällt. Es ist einfach ein tolles Gefühl, die eigenen Werke anzubieten und zu sehen, wie begeistert Menschen von den eigenen Arbeiten sind.

Seit wann bist du nebenberuflich selbstständig und wie lief der Einstieg?

Dieses Jahr bin ich 4 Jahre nebenberuflich selbstständig. Tja, der Einstieg lief wie bei wahrscheinlich jedem der erst mal nebenher ein Kleinunternehmen gründet. Natürlich kannte noch niemand meine Firma Kathrin Schuller Schmuckdesign und somit war das erste was ich machte, eine Facebookseite zu gründen.

Am Anfang kauften zuerst viele Bekannte, die aber so begeistert von meiner Arbeit waren, dass sich die Schmuckstücke schnell herumsprachen. Hinzu kommt, dass meine Arbeiten einfach sehr ungewöhnlich sind, so dass die Leute gern darüber sprechen und Bilder auf Facebook auch gern weitergeteilt werden.

Zuerst verkaufte ich meine Schmuckstücke nur über diverse Plattformen, wie zum Beispiel Dawanda. Ich wusste aber, dass ich auf jeden Fall einen eigenen Onlineshop aufziehen wollte. Dadurch dass ich eigentlich gelernte Informatikkauffrau bin, konnte ich dies auch allein realisieren und musste somit für den Anfang nicht viel Geld in die Hand nehmen. Somit stand nach einiger Zeit der kleine Shop. Er war zwar noch nicht hübsch aber immerhin stand er schon mal. :-)

Bereits einige Zeit später wurde die ersten Marktbetreiber durch Facebook auf mich aufmerksam und ich wurde gefragt, ob ich nicht auf einem Kunsthandwerkermarkt teilnehmen wollte. Gesagt getan und ich war dem ganzen schnell verfallen.

Somit fahre ich also eine 3-gleisige Strategie durch:

Verkäufe auf Märkten

Meinen eigenen Onlineshop

Und Ladengeschäfte, die meine Werke verkaufen

Durch diese unterschiedlichen Absatzkanäle habe ich natürlich immer die Möglichkeit noch mehr Menschen auf meine Schmuckstücke aufmerksam zu machen.

Man kann also sagen, der Einstieg an sich lief gut, aber es war und ist noch viel Luft nach oben.

Auf welche Probleme bist du dabei bisher gestoßen?

Ich würde mal sagen, viele.

Von Abmahnungen aus Unerfahrenheit, bis hin zu Überlastung und Selbstzweifel. Es ist nicht immer einfach nebenberuflich selbstständig zu sein, denn im Endeffekt muss man das gleiche leisten, wie jeder Unternehmer, nur eben in einem Bruchteil der Zeit.

Wie nutzt du das Internet für deine nebenberufliche Selbstständigkeit?

So gesehen nutze ich das Internet eigentlich für alles. :-) In erster Linie natürlich für den direkten Verkauf meiner Schmuckstücke in meinem Onlineshop. Ich probiere immer wieder neues aus und optimiere viel, um meinen Shop immer besser und übersichtlicher zu gestalten.

Auch soziale Netzwerke sind für mich sehr wichtig, um dort meine Arbeiten zu zeigen und darauf aufmerksam zu machen. Ladengeschäfte, die meinen Schmuck verkaufen wollen, werden durch meine Internetseite aufmerksam auf mich oder werden von mir gefunden und kontaktiert.

Doch auch Fortbildungen und ähnliches realisiere ich sehr oft im Netz. Du siehst, ich bin sehr viel im Internet unterwegs. :-)

Was hat sich ganz anders entwickelt, als du das vorher erwartest hast?

Ich glaube meine ganze Selbstständigkeit hat sich anders entwickelt, als gedacht. Als ich damit angefangen habe und ein Kleinunternehmen eröffnet habe, habe ich dies in erste Linie gemacht, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein und das ganze Mal anzutesten.

Dass meine handgemachten Schmuckstücke so gut ankommen, habe ich mir ganz am Anfang nicht ausgemalt. Es ist toll zu wissen, dass das, was ich mit meinen Händen fertige und in das ich auch so viel Liebe und Energie stecke, von Leuten wertgeschätzt wird.

Wie gehst du mit der zusätzlichen Belastung (Zeit und Arbeit) um?

Mal mehr, mal weniger gut. Organisation ist im Endeffekt alles, aber es gibt so Wochen wo alles auf einmal kommt und dann muss ich einfach abwägen was wichtiger ist und Dinge auch verschieben. Das fällt mir nicht immer leicht denn ich bin sehr perfektionistisch. Zusätzlich hilft mir mein Lebensgefährte wirklich sehr viel. Es gibt eben Tage in denen ich nicht dazu komme alles selbst zu erledigen und da springt er mit ein, übernimmt Bürotätigkeiten oder kocht für mich, da ich sonst wahrscheinlich verhunger würde. :-)

Was ich ebenfalls lernen musste, ist mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Ja, ich liebe das was ich tue, aber trotzdem musste ich lernen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich mal nicht am Sonntag spät abends noch E-Mails bearbeitet habe.

Wie findest du die Zeit für deinen Nebenjob und muss darunter etwas anderes leiden?

„Leiden“ würde ich nun nicht sagen. Es gibt einfach Prioritäten und Aktivitäten, die sich verschoben haben. Ich lese zum Beispiel leidenschaftlich gern, komme jedoch im Moment nicht mehr dazu mich abends in Ruhe hinzusetzen und ein Buch zu lesen. So bin ich eben auf Hörbücher umgeschwenkt, um mein Hobby nicht aufgeben zu müssen.

In der Tat leidet manchmal der Haushalt. So kann es schon mal vorkommen, dass ich es abends nicht mehr schaffe zu kochen oder sonstige tägliche Haushaltsarbeiten zu erledigen aber es gibt doch so viel toller und wichtigere Dinge zu erledigen. ;) Ich denke Arbeitsteilung ist da einfach alles und manche Dinge muss man einfach ein wenig gelassener nehmen.

Was bringt dir die nebenberufliche Selbstständigkeit für Vorteile?

Ich glaube man kann sagen, dass ich ausgeglichener bin. In meinem Hauptberuf arbeite ich hauptsächlich am Computer. Durch mein Nebengewerbe arbeite ich viel mit meinen Händen und habe den direkten Kontakt zu Kunden, den ich sonst nicht hätte. Zudem lerne ich einfach in jeder Hinsicht unheimlich viel dazu, und ich bin ein Mensch der gerne lernt und etwas erreicht.

Zum Schluss würde ich mich über deine wichtigsten Tipps für die nebenberufliche Selbstständigkeit freuen.

Als erstes würde ich sagen, man muss lernen auch mal Nein zu sagen. Nicht immer kann man es allen recht machen und das erfordert auch mal ein „Nein“.

Als zweites würde ich sagen muss man lernen, dass man nicht alles allein schaffen kann. Konzentration auf das was man gut kann, ist wichtig. Es bringt nichts wenn man 20 Stunden in einem Flyer versenkt, gestalterisch aber eigentlich überhaupt nicht kreativ ist. Diese Zeit kann man wesentlich besser in genau das investieren, was man gut kann und zwar richtig gut.

Das wichtigste jedoch denke ich, ist Durchhaltevermögen und Geduld. Ja, das fällt mir persönlich auch oftmals noch sehr schwer. Es gibt Monate in denen läuft es einfach komplett anders als geplant und man kann es sich nicht erklären warum plötzlich Umsatz ausbleibt oder sonstiges. Da heißt durchhalten und nicht aufgeben. Denn das wichtigste bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit ist, sich selbst einzugestehen , dass manches vielleicht einfach länger dauert, als bei einem Startup oder jemandem der Vollzeit gründet. Also nicht den Kopf hängen lassen wenn es bei einem einfach ein wenig länger dauert. Dann bleibt der Erfolg sicherlich auch nicht aus. :-)

Danke für das Interview