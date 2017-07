Junge Existenzgründer – Was man beachten sollte und praktische Tipps

Viele stellen sich Existenzgründer eher erfahren und älter vor, aber das ist heute nicht mehr ausschließlich so.

Immer mehr junge Existenzgründer gehen mit tollen Ideen und einer Menge Enthusiasmus an den Start.

Worauf junge Gründer achten sollten, nützliche praktische Tipps und interessante Erfahrungsberichte, erfahrt ihr im Folgenden.



Junge Existenzgründer



Als junger Mensch zu gründen ist heute natürlich sehr gut möglich, viel eher als das früher der Fall war. Die Einstiegsbarrieren sind niedriger, vor allem im Internet. Hier kann man heutzutage ohne große finanzielle Investition oder Kredite ein eigenes Business aufbauen.

Dennoch sollte man einiges beachten, denn auch online handelt es sich um ein richtiges Business. Und da oft die berufliche Erfahrung und das Know How bei jungen Gründern fehlt, sollte man besonders vorsichtig und aufmerksam sein, um diverse Fallstricke und daraus z.B. resultierende finanzielle Schwierigkeiten zu vermeiden.

Deshalb möchte ich euch in diesem Artikel einige Tipps geben.

Die richtigen Erwartungen sind wichtig

Online findet man immer wieder tolle Erfolgsgeschichten, die sehr motivieren und inspirieren. Das Potential gerade im Internet ist groß und oft passen die dortigen Möglichkeiten auch zu den Interessen und Hobbys der jungen Gründer.

Visionen und große Ziele sind dabei richtig und wichtig, allerdings muss man auch einen gesunden Realitätssinn mitbringen, denn die Selbstständigkeit ist auch online ein langer Weg. Hier wird man in den allermeisten Fällen nicht über Nacht erfolgreich.

Stattdessen ist der Normalfall, dass es ein hartes Business und kein Spaziergang ist. Man braucht Ausdauer, viel Energie und ein wenig Glück.

Tipps für junge Gründer

Zuerst muss man sagen, dass Jung nicht gleich Jung ist. So ist es z.B. kein Problem nach dem Abschluss der Schule oder dem Studium als Volljährige/r zu gründen. Ab 18 gibt es keine besonderen Anforderungen oder Einschränkungen für die Selbstständigkeit.

Allerdings haben solch junge Menschen oft nur geringe finanzielle Rücklagen, wenn überhaupt. Zudem fehlt es meist an hilfreichen Business-Kontakten und es gibt wenig Erfahrungen, sowohl im fachlichen, als auch im kaufmännischen Bereich.

Stattdessen bringen junge Existenzgründer oft besondere und kreative Ideen mit. Sie sind noch nicht so sehr in etablierten Denkmustern gefangen, die vielleicht das Risiko mindern, aber dafür auch die Innovation hemmen.

Dennoch muss man als junger Gründer ein paar wichtige Punkte beachten:

Gründungsphase ernst nehmen

Oft wird in der großen Motivation das Fachliche angegangen, aber die sonstigen Aspekte einer Gründung vernachlässigt. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden, da es sonst zu Ärger und größeren Problemen kommen kann.

Dazu gehört unter anderem, dass man den Markt analysiert. Eine gute Idee ist zwar sehr verlockend, aber es kann durchaus sein, dass es schon etwas ähnliches gibt oder man gar nicht genug potentielle Kunden dafür findet.

Ganz wichtig während der Gründung (und natürlich auch danach) sind die rechtlichen Anforderungen, die so eine Gründung mit sich bringen. Für die meisten Online-Business-Gründungen halten sich diese aber in Grenzen.

Eine sehr gute Idee ist es, sich erfahrene Partner für das eigene Business zu suchen. Das kann z.B. ein Steuerberater oder auch ein Business-Angel sein. Auf jeden Fall sollte man die eigenen fehlenden Erfahrungen und das teils noch fehlende Know How durch gute Partner ausgleichen. Zudem kommt dem Networking eine wichtige Rolle zu.

Ein häufiges Problem gegenüber potentiellen Kunden ist die Außenwirkung junger Gründer. Gerade traditionelle Unternehmen nehmen junge Gründer oft nicht ernst. Deshalb sollte man es üben sicher und überzeugend aufzutreten. Zudem kann es z.B. Sinn machen vor allem Kunden anzusprechen, die eine junge Zielgruppe haben. Diese vertrauen auch eher jungen Gründern.

Als junger Gründer hat man meist noch keine eigene Familie und auch die sonstigen Verpflichtungen halten sich in Grenzen. Das sollte man nutzen und z.B. in eine große Stadt umziehen oder sogar ins Ausland gehen, wenn das Sinn macht.

Wie schon geschrieben, wird ein Business nicht über Nacht erfolgreich. Die erste Phase geringer Einnahmen übersteht man natürlich umso besser, je niedriger die eigenen Kosten sind.

Das sind einige der wichtigen Punkte, die man als junger Gründer beachten sollte.

Bei minderjährigen Gründern ist das nochmal anders. Auch diese können gründen, aber hier gibt es doch einiges mehr zu beachten, da man noch nicht voll geschäftsfähig ist.

Nebenberufliche Gründung als guter Einstieg

Für junge Menschen ist die nebenberufliche Gründung eine interessante Alternative gegenüber dem direkten Sprung ins kalte Wasser der Vollzeit-Selbstständigkeit. Hier kann man die eigene fehlende Erfahrung, das benötigte kaufmännische Know How und mehr sammeln.

Aber auch hier gibt es einige Dinge, die beachtet werden müssen. Das gilt z.B. auch für die Gründung neben dem Studium.

In meinen Augen ist die nebenberufliche Selbstständigkeit gerade für junge Menschen ein sehr guter Einstieg, denn so können sie sich an das Leben als Selbstständiger gewöhnen. Nach und nach kann man aus diesem dann ein Hauptbusiness machen oder man merkt, dass es nichts für einen ist, denn nicht jeder ist für die Selbstständigkeit geboren.

Anlaufstellen

Es gibt viele Anlaufstellen und Informationsquellen für Gründer und diese sind natürlich auch für junge Existenzgründer interessant.

Zudem gibt es spezielle Facebook Gruppen, wie z.B. die Gruppe Junge Gründer, in der man sich mit anderen jungen Menschen austauschen kann.

Interessante Wettbewerbe, wie z.B. startupteens.de, oder verschiedene studentische Gründungsinitiativen sind ebenfalls interessante Anlaufstellen, um Informationen, Know How und Kontakte zu sammeln.

Erfahrungsberichte

Ich habe in der Vergangenheit mit vielen Gründern Interviews geführt und darunter waren auch einige junge Gründer. Hier ein paar Beispiele mit interessanten Einblicken:

Natürlich freue ich mich auch über eure Erfahrungen als junge Gründer. Wenn ihr weitere Informationen oder Tipps habt, dann hinterlasst doch bitte einen Kommentar.