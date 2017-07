Schon lange habe ich eine Artikelserie zu YouTube in der Planung und nun ist es endlich soweit.

Mit dem YouTube Guide für Blog- und Website-Betreiber möchte ich eine umfangreiche und nützliche Anleitung erstellen, damit ihr Videos auf YouTube für euren Business-Erfolg nutzen könnt.

Im Folgenden stelle ich die neue Artikelserie vor, erkläre warum YouTube so interessant ist und was ihr alles in der Serie erwarten könnt.

Zudem freue ich mich auf eure Fragen und euer Feedback, um diese Serie so hilfreich und praxisnah wie möglich zu machen.



YouTube Guide



Ich selber bin kein Vollzeit-YouTuber, nutze YouTube aber seit einigen Jahren, um Videos für meine Blogs und Websites zu hosten.

In dieser Zeit habe ich mich intensiv mit den verschiedenen Aspekten von YouTube beschäftigt und deshalb dachte ich, es wäre an der Zeit eine Artikelserie dazu zu verfassen.

Darin möchte ich Einsteigern Schritt für Schritt zeigen, wie Sie anfangen und auf was sie alles achten sollten.

Da das Thema sehr umfangreich ist, habe ich erstmal mit 17 Artikeln in diesem Guide geplant. Das kann sich im Verlauf der Artikelserie aber noch geringfügig ändern.

Was lernt ihr in diesem YouTube Guide?

Diese Artikelserie richtet sich vor allem an Einsteiger, die mit YouTube starten wollen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr vorhabt ein YouTuber zu werden oder ob ihr „nur“ ergänzend zu eurem Blog oder eurer Website Videos auf YouTube veröffentlichen wollt.

Die einzelnen Schritte, die wichtigen Informationen und die praktischen Tipps sind für alle hilfreich, die sich mit YouTube beschäftigen wollen.

Hier das vorläufige Inhaltsverzeichnis meiner Artikelserie:

Einleitung

Dabei handelt es sich um diesen Artikel, in dem ich die Artikelserie vorstelle und ihr das Inhaltsverzeichnis findet. Warum sollte man YouTube nutzen?

Bevor es an die praktische Umsetzung geht, beschäftige ich mich erstmal mit den Möglichkeiten von YouTube. Zudem gehe ich auf den Aufwand und die möglichen Kosten ein. So findest du das perfekte Thema für deinen YouTube-Kanal

Wie bei anderen Medien auch, gilt es zu Beginn erstmal ein optimales Thema für den eigenen YouTube-Kanal zu finden. Hier zeige ich, wie man dabei am besten vorgeht und welche Faktoren es zu beachten gilt. Das YouTube-Backend im Detail

YouTube bietet Videomachern eine Menge Möglichkeiten, aber für Einsteiger ist das alles erstmal recht unübersichtlich. Hier zeige ich, was es im YouTube-Backend alles gibt und wofür das sinnvoll ist. So baust du deinen YouTube-Kanal optimal auf

Der eigene Kanal ist das Herzstück der eigenen YouTube-Strategie, weshalb man hier möglichst sorgfältig vorgehen sollte. Schritt für Schritt zeige ich, wie ihr euren Kanal optimal aufbaut. Rechtliche Fallstricke auf YouTube

Auch auf YouTube gibt es einige rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten, auf die ich hier genauer eingehe, denn sonst kann es Abmahnungen und Sperrungen geben. Inhalte für deine YouTube-Videos planen

Einfach mal ein paar Videos aufnehmen ist meist nicht der optimale Weg. Hier erfahrt ihr, wie ihr Inhalte für eure Videos plant, die bei den Zuschauern sehr gut ankommen. So nimmst du deine Videos optimal auf

Nun geht es endlich an die Erstellung eigener Videos. Welche technische Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und welche Möglichkeiten es gibt, erfahrt ihr in diesem Artikel. Videobearbeitung Schritt für Schritt

Mit der Aufnahme der Videos ist es noch nicht getan. In der Regel ist eine Nachbearbeitung notwendig und ich zeige hier, mit welcher Software das geht und worauf ihr dabei achten solltet. Thumbnails, Infokarten, Abspann und mehr

Beim Hochladen der Videos auf YouTube kann man eine Menge Optimierungen vornehmen. Warum Thumbnails, Infokarten, Abspann und andere Dinge so nützlich sind, erfahrt ihr hier. So gewinnst du mehr YouTube-Abonnenten

Das ist eines der Probleme, vor dem viele neue YouTuber stehen. Ich gebe Tipps, wie man neue Abonnenten gewinnt und so die Zahl der Videoaufrufe deutlich steigert. Video SEO 101

YouTube selbst ist eine Suchmaschine, aber auch in der Google-Suche tauchen YouTube-Videos auf. Wie man die eigenen Video optimiert, um da ganz oben zu stehen, erfahrt ihr in diesem Teil der Serie. Marketing für deine YouTube-Videos

Neben SEO ist es natürlich wichtig weitere Marketing-Maßnahmen vorzunehmen, damit die eigenen Videos möglichst viele Menschen erreichen. Deshalb erfahrt hier ihr hier, wie das geht. Videos in Website oder Blog einbinden

Als Blog- oder Website-Betreiber macht es Sinn, die eigene Videos auch auf den eigenen Seiten einzubinden. Dabei sollte man aber die eine oder andere Sache beachten. Der richtige Umgang mit der YouTube-Community

Der Umgangston in der YouTube-Community ist nicht immer der beste. Was ihr tun könnt, um Trolle und Co. fern zu halten, erkläre ich hier ausführlich. Geld verdienen mit Youtube

Zu guter Letzt wollen viele von euch natürlich auch Geld mit YouTube verdienen. Die Voraussetzungen dafür haben wir in den vorherigen Artikeln geschaffen und nun zeige ich, wie genau es geht. YouTube-Analytics nutzen – So geht’s

Statistiken mögen vielleicht langweilig klingen, aber man kann aus den YouTube-Analytics-Daten eine Menge lernen, um den eigenen Kanal noch erfolgreicher zu machen.

Fragen und Feedback

Das habe ich also für meine Artikelserie geplant. Es wird ein sehr umfangreicher YouTube Guide, in dem ich eine Menge Know How packen werde.

Damit aber auch wirklich alle Fragen von Nutzern beantwortet werden, bitte ich euch diese an mich zu mailen (info@selbstaendig-im-netz.de). Wenn ihr also ein konkretes Problem habt oder eine bestimmte Frage, dann sendet diese an mich. Ich beantworte diese im Rahmen meiner Artikelserie.

Bis nächste Woche, wenn es mit der Frage losgeht, „Warum sollte man Youtube nutzen?“