Immer wieder hört man, dass Newsletter eines der wichtigsten Online-Marketing-Instrumente überhaupt sind.

Doch wie viele nutzen überhaupt einen eigenen Newsletter und wie viele halten davon eher nichts? Genau das schaue ich mir im Folgenden an.

Zudem erfahrt ihr, auf was ich in Zukunft vor allem setzen werde.



Wie viele nutzen wirklich eigene Newsletter?



Da ich mich das auch des öfteren gefragt habe, startete ich vor einer Weile eine kleine Umfrage hier auf selbstaendig-im-netz.de.

Ich habe die Leser meines Blogs gefragt, ob sie einen E-Mail Newsletter anbieten oder dies zumindest vorhaben. Oder ob sie diesen vielleicht auch schon wieder eingestellt haben.

An der Umfrage haben fast 200 Leser teilgenommen, was für recht verlässliche Ergebnisse sorgen sollte.

Hier seht ihr das Resultat der Umfrage:

Bietest du einen Newsletter auf deinem Blog/deiner Website an? Ja. (51%, 101 Stimmen)

Das habe ich vor. (35%, 69 Stimmen)

Nein. (11%, 22 Stimmen)

Nicht mehr. (3%, 5 Stimmen) Teilnehmerzahl: 197 (1 Stimmen)

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hat angegeben, dass sie einen eigenen Newsletter anbieten. Das ist eine sehr hohe Zahl, mit der ich so gar nicht gerechnet habe. Aber es zeigt, dass Newsletter auch heute noch weit verbreitet sind.

Immerhin weitere 35% der Teilnehmer planen einen eigenen Newsletter. Hier sind sicher die Vorteile bereits bekannt, aber an der Umsetzung hakt es noch. Es ist doch ein gewisser Aufwand und eine gute Planung notwendig, um Erfolge damit zu erzielen.

Lediglich 11% haben das nichts vor, was eine erstaunlich niedrige Zahl in meinen Augen ist. Trotz Social Media Zeitalter ist die gute alte E-Mail noch immer sehr beliebt.

3% der Umfrageteilnehmer hatte mal einen Newsletter im Einsatz, hat diesen aber auf Eis gelegt. Über die Gründe kann ich nur spekulieren, aber die geringe Zahl zeigt schon, dass sich das Newsletter-Marketing in vielen Fällen lohnt.

Unter dem Strich finde ich das Umfrageergebnis sehr eindeutig. Newsletter sind weiterhin ein wichtiges Marketing-Instrument für Selbstständige.

Auf was ich in Zukunft setzen werde

Ich selber betreibe mehrere Newsletter, bei denen jeweils zwischen 1.000 und 5.000 Abonnenten angemeldet sind. Das ist zwar verglichen mit anderen Listen nicht viel, aber dafür sind es gut gepflegte Gruppen. Leider komme ich nicht so regelmäßig dazu Newsletter zu versenden, wie ich das gern würde. Schließlich soll die Qualität stimmen und wirklich Mehrwert geboten werden.

Das wird eine wichtige Aufgabe für mich in den kommenden Monaten sein. Aber ich habe noch andere Pläne, die mit dem E-Mails in Verbindung stehen.

Ich plane den Aufbau von E-Mail-Kursen auf Autoresponder-Basis. CleverReach, der Newsletter-Service meiner Wahl, bietet hier nicht nur eine gute Lösung für Serien-Mails an, mit denen man z.B. kleine Kurse in mehreren Teilen nach und nach an die Abonnenten versenden kann. Mittlerweile gibt es auch das Automations-Tool THEA, welches wirklich perfekt abgestimmte und flexible Marketing Maßnahmen erlaubt.

Dazu kann man in einem visuellen Editor Workflow-Ketten erstellen, die automatisch bestimmte Entscheidungen treffen und passende Maßnahmen für jeden Abonnenten auslösen.

So kann man z.B. mit einer Newsletter-Anmeldung oder einem Produktverkauf starten und eine Mail versenden. Je nach Ereignis und/oder Reaktion der Person (z.B. Mail geöffnet, etwas angeklickt …) kann man weitere bestimmte Mails versenden. Wenn/dann Verknüpfungen sind z.B. möglich, um genau das zu senden, was für den Empfänger aktuell das passendste ist, oder diesen z.B. aus dem Verteiler zu löschen.

Auf diese Weise erhoffe ich mir eine bessere Ansprache interessierter Abonnenten und zudem eine Automatisierung bestimmter Marketing-Maßnahmen.

