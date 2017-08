Ich bin leidenschaftlicher Koch und deshalb habe ich schon mehr als einmal darüber nachgedacht einen Food-Blog zu starten.

Doch sind Food-Blogs überhaupt noch eine interessante Nische oder ist der Trend schon wieder vorbei? Dieser Frage gehe ich im Folgenden nach.



Sind Food-Blogs immer noch eine interessante Nische?



Food-Blogs sind vor einigen Jahren ein großes Thema geworden. So um 2012/2013 gab es da einen regelrechten Boom, was zu vielen neuen Blogs rund ums Essen geführt hat.

Doch ist dies nur ein zeitweiliger Trend gewesen oder eine dauerhafte Branche? Klar ist, dass das Essen an sich und im Speziellen das Kochen auch in Zukunft ein wichtiges Thema bleiben wird. Schließlich essen wir jeden Tag und entsprechend ist auch das Interesse an neuen Rezepten groß.

Dennoch stellt sich die Frage, ob es sich heute noch lohnt einen Foodblog zu starten? Dieser Trend ist einfach nicht mehr neu und es gibt nun mittlerweile schon eine ganze Menge Food-Blogs da draußen, so dass die Konkurrenz stark ist. Legt man also heute mit einem neuen Food-Blog los, so wird man es erstmal schwer haben, gegen die große Konkurrenz bestehen zu können.

Im Folgenden seht ihr eine Konkurrenz-Analyse für den Suchbegriff „Rezepte“ in Google.de mit meinem Lieblingstool Market Samurai*:

Hier kann man gut sehen, dass für solch allgemeinen Suchbegriffe die Konkurrenz sehr stark ist.

Dagegen sieht es für Nischen im diesem Bereich schon anders aus. Hier die Konkurrenz für „Südtirol Rezepte“:

Hier sieht die Konkurrenz schon deutlich machbarer aus.

Deshalb bieten sich Nischen innerhalb des „Food“-Themas an, sich von anderen abzusetzen und etwas Neues zu erschaffen. Zudem werden Videos immer wichtiger und da gibt es auch auf dem deutschen Markt noch viel Potential.

Vom Gefühl her würde ich sagen, dass noch Potential für neue Food-Blogs da ist, auch wenn es sicher kein Selbstläufer ist.

Eure Meinung

Vor einer Weile habe ich euch gefragt, was ihr von Food Blogs haltet. Über 400 Teilnehmer haben an der Umfrage teilgenommen und für interessante Ergebnisse gesorgt.

Was haltet ihr von Food-Blogs? Sehr interessante Nische. (37%, 160 Stimmen)

Ich will mehr darüber wissen. (25%, 109 Stimmen)

Ich will nur essen, aber nicht darüber bloggen. (23%, 100 Stimmen)

Ich bin erfolgreicher Food-Blogger. (9%, 40 Stimmen)

Das ist nur ein Trend der vorüber geht. (5%, 22 Stimmen) Teilnehmerzahl: 431 (1 Stimmen)

Gut ein Drittel ist der Meinung, dass Food Blogs eine sehr interesssante Nische sind. Für viele besteht hier also ein großes Potential, aber nur wenige scheinen es aktiv umgesetzt zu haben. Nur 9% der Teilnehmer gibt an, dass sie selbst erfolgreiche Food-Blogger sind. Das sind aber immer 40 Teilnehmer!

Ein Viertel möchte gern mehr über Food-Blogs wissen, vielleicht auch um selbst einen zu starten.

Nicht so spannend findet das Thema allerdings ebenfalls rund ein Drittel. 23% essen lieber, als darüber zu bloggen. ;-) Weitere 5% sind der Meinung, dass es sich nur um einen Trend handelt, der vorbei geht. Das sind aber recht wenige, was meine Vermutung unterstreicht, dass es ein Thema ist, was bleiben wird.

Alles in allem zeigen eure Antworten, dass es ein interessanter Themenbereich ist, der aber nicht jedem liegt und schon gar nicht automatisch zum Erfolg führt.

Entwicklung des Interesses

Um mir ein genaueres Bild der Entwicklung zu machen, habe ich mir auf Google Trends bestimmte Begriffe rund um Food-Blogs angeschaut.

Daran kann man sehen, wie sich das Interesse der Internet-Nutzer an diesem Thema verändert hat?

Das Interesse an „Food Blogs“ …

Der folgende Chart zeigt das Interesse auf Google.de für mehrere „Food Blog“-Begriffe an.





Hier sieht man sehr gut, wann der große Hype in diesem Bereich begonnen hat und dass dieser nun auch schon wieder etwas abgeflacht ist. Allerdings muss man dabei auch bedenken, dass hier von den Nutzern nach sehr, sehr vielen Long Tail Suchbegriffen gesucht wird. Dennoch gibt die Kurve einen Eindruck davon, wie sich das Interesse an Food-Blogs generell entwickelt hat.

Das Interesse an „Rezept Videos“ …

Meine Vermutung war, dass sich vieles in den letzten Jahren auf YouTube verlagert hat, da Videos natürlich gerade für Rezepte sehr gut geeignet sind.





Im Chart ist zumindest zu erkennen, dass auch im Videobereich das Thema Rezepte sehr wichtig ist. Abgelöst hat es die Blogs aber eher nicht, sondern ergänzt.

Das Interesse an „Rezept“ …

Hier muss man vorsichtig sein, da „Rezept“ auch eine andere Bedeutung haben kann. Dennoch zeigt der folgende Chart, dass das grundsätzliche Interesse daran wohl nicht zurückgegangen, sondern eher gestiegen ist.





Erkenntnisse

Was lernen wir nun daraus? Food-Blogs sind meiner Meinung nach immer noch eine sehr interessante Nische. Allerdings muss man einige Dinge beachten.

So sollte man sich eine Nische suchen, die noch nicht so stark belegt ist. Damit geht man der großen Konkurrenz etwas aus dem Weg und kann sich in speziellen Bereichen einen Namen aufbauen. Vom Suchvolumen her sollte das immer noch ausreichend sein.

Klar ist auch, dass Video und Social Media hier immer wichtiger geworden sind. Deshalb kommt man um Videos auf YouTube und Facebook sicher nicht herum. Zudem sind Plattformen wie Instagram bei einem so visuellen Thema sehr wichtig geworden.

Zum Abschluss habe ich noch einen interessenten Google Trend Chart, der zeigt, wie sich das Suchverhalten mit der Zeit ändern kann. Der Begriff „Kochrezepte“ war vor vielen Jahren noch sehr geläufig. Heute wird danach deutlich seltener gesucht. Das bedeutet allerdings nicht, dass es ein unwichtiger Suchbegriff ist, aber Zeiten ändern sich. Das sollte man bedenken, wenn man z.B. die Domain für den eigenen Food-Blog wählt.





Feedback

Ich würde mich über eure Meinung dazu freuen. Was haltet ihr von der Food-Blog Nische und gibt es weitere Infos oder Statistiken, die ihr beisteuern wollt?