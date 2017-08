Ein Domain-Wechsel kann mit der Zeit durchaus notwendig und sinnvoll werden, bringt aber ein paar Herausforderungen und Risiken mit sich.

Wann man bei der eigenen Website über einen Domainwechsel nachdenken sollte und auf was man dabei achten muss, erfahrt ihr im Folgenden.

Zudem berichte ich über meine eigenen Erfahrungen.



Meine Domain-Wechsel Erfahrungen



Als ich mich für einen Domain-Wechsel bei einer meiner erfolgreichsten Nischenwebsites entschieden habe, war ich schon etwas besorgt. Diese bringt mir gute dreitstellige Einnahmen im Monat und natürlich hatte ich Angst, dass diese einbrechen würden, wenn der Wechsel der Domain nicht klappt.

Deshalb habe ich mich vorher auch sehr intensiv informiert und penibel die einzelnen Schritte vorgenommen. Leider ist Google bei so etwas nicht gerade schnell und so musste ich lange Zeit warten, um das Ergebnis des Domain-Wechsels beurteilen zu können.

Der Wechsel der Domain verlief aber positiv und so bringt mir die Website auch weiterhin gute Einnahmen.

Wann macht ein Domain-Wechsel Sinn?

Unter Domain-Wechsel verstehe ich allein den Austausch der Domain. Die Website selbst ändert sich nicht und es gibt auch keinen Umzug zu einem anderen Hoster. Es wird also lediglich die alte Domain gegen die neue Domain getauscht.

Das klingt nicht kompliziert, birgt aber einige Risiken. Schließlich kennt Google die eigene Website unter der alten Domain und wenn wir nicht die richtigen Maßnahmen vornehmen, dann denkt Google die Website gibt es nicht mehr und sieht die neue Domain als komplett neue Website an. Das würde starke Ranking-Verluste und damit auch Trafficeinbußen bedeuten.

Damit es soweit nicht kommt, gebe ich im Folgenden 5 wichtige Tipps, die ihr bei einem Domain-Wechsel beachten solltet.

Warum ein Domain-Wechsel Sinn machen kann

Warum sollte man überhaupt die Domain wechseln? Schließlich ist es doch nicht mehr so wichtig, wie die Domain lautet. Für die Rankings in Google spielt diese kaum noch eine Rolle und es zählen ja vor allem die Inhalte.

Das ist grundsätzlich richtig und deshalb sollte ein Wechsel der Domain auch gut überlegt sein. Aber es gibt Situationen, in denen das durchaus notwendig und sinnvoll ist.

Wenn man z.B. den Firmennamen ändert und der alte Name in der Domain steckt, sollte man über einen Wechsel nachdenken. Ebenso kann es rechtliche Gründe geben, wenn es z.B. Probleme mit einer anderen Marke gibt. Auch dann ist so ein Wechsel selten zu vermeiden.

Nicht zuletzt kann sich mit den Jahren einfach der inhaltliche Schwerpunkt so stark ändern oder die alte Domain zu eng/limitiert gewählt worden sein, dass ein Domainwechsel Vorteile bringt.

Ein Domain-Wechsel ist allerdings nicht ohne Risiko und dauert seine Zeit. Deshalb solltet ihr die neue Domain sehr gut wählen und sicherstellen, dass diese dann auf lange Sicht die richtige ist.

5 Tipps für den Domain-Wechsel

Um den Domainwechsel möglichst ohne Rankingverluste und Traffic-Einbußen durchzuführen, gebe ich im Folgenden 5 Praxis-Tipps, die ihr beachten solltet. Eine neue Domain solltet ihr natürlich bereits registriert haben.

Weiterleitung Wenn die alte Domain noch in eurem Besitz ist, dann ist es sehr wichtig eine Weiterleitung von der alten auf die neue Domain einzurichten. Doch macht dies nicht einfach in den Hosting-Einstellung eures Hosters, sondern nutzt dafür die .htaccess-Datei auf eurem Server/Webspace. Mit dem folgenden Code richtet ihr eine Weiterleitung ein. Natürlich müsst ihr die Domainnamen für euren Fall anpassen: RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} (www\.)?alte-domain.de RewriteRule (.*) http://www.neue-domain.de/$1 [R=301,L] Es gibt noch andere htacess-Zeilen, die für diesen Zweck empfohlen werden. Hier hängt es vom Hoster und den Einstellungen auf eurem Server ab, was funktioniert. Wenn es gar nicht funktioniert, dann solltet ihr euch an euren Hoster wenden, der euch dabei sicher weiterhelfen kann. Auf jeden Fall solltet ihr testen, ob eure Homepage, aber auch die Unterseiten korrekt weitergeleitet werden. Google Search Console Anschließend gilt es Google über die Umstellung der Domain zu informieren. Dazu geht ihr in die Google Search Console, in der eure alte Domain bereits hinterlegt ist. Hier legt ihr auch die neue Domain an und geht danach bei der alten Domain auf das Zahnrad oben rechts und klickt dort auf „Adressänderung“. Die folgenden 4 Schritte müsst ihr nun durchgehen und dann ist auch dieser Schritt abgeschlossen. Interne Links Nun geht es an die Feinarbeit. Solltet ihr interne Links auf eurer Website mit der alten Domain eingebaut haben, solltet ihr diese ändern und die neue Domain dort eintragen. Bei sehr großen WordPress-Websites empfielt es sich ein Plugin wie „Search and Replace“ zu nutzen, wo man direkt in der Datenbank die alte gegen die neue Domain austauschen kann (vorher ein Backup der Datenbank machen!). Achtet darauf, dass nicht in irgendwelchen anderen Plugins ebenfalls die alte Domain hinterlegt ist. So muss man z.B. bei Sitemap-Plugins die kompletten Daten neu generieren lassen. Und auch im CMS selbst muss manchmal die Domain geändert werden. Das ist z.B. bei WordPress der Fall, wo unter „Einstellungen > Allgemein“ die Domain geändert werden muss. Backlinks Sinnvoll und nützlich ist es auch die Backlinks von anderen Websites anzupassen, soweit das möglich ist. Gerade bei wichtigen Backlinks sollte man die Betreiber der Websites anschreiben Das Gros der Backlinks wird man aber nicht ändern können, aber das ist auch nicht unbedingt notwendig. Google kann die Backlinks schon recht gut zuordnen und damit bleibt auch deren Wirkung erhalten. Dennoch sollte man nach dem Wechsel für neue Backlinks sorgen, um auch für die neue Domains eine Reihe von Backlinks zu haben. Rankings „Fire and Forget“ ist hier sicher nicht die richtige Methode. Stattdessen gilt es die Umstellung zu überwachen. Mit Ranking-Tools, wie Sistrix*, XOVI* oder anderen, kann man die Rankings der alten und der neuen Domain überwachen und schauen, was damit passiert. Auf jeden Fall sollte man erstmal nicht in Panik verfallen, denn die Rankings werden kurz einbrechen, bevor sie wieder steigen. Vorübergehend wird es sogar doppelte Rankings geben. Im Idealfall sollte die neue Domain ungefähr auf die alte Rankings zurückkommen, auch wenn es bei so einem Domainwechsel immer auch kleine Verluste geben kann.

Wie lange dauert ein Domain-Wechsel?

Ach wäre das schön, wenn so ein Domainwechsel innerhalb von 24 Stunden vollzogen wäre. Leider ist Google bei solchen Sachen echt langsam, was sicher seine Gründe haben wird. Allerdings führt das dazu, dass man mit Sorgen vor dem Rechner sitzt und seine Rankings beobachtet.

Bis zu 3 Monate kann es nach Aussage von Experten und Google selbst dauern, bis alle Eigenschaften einer alten Domain auf eine neue Domain übertragen wurden. Das ist ein ganz schön langer Zeitraum und in dieser Zeit hat oft weder die alte, noch die neue Domains gute Rankings, so dass Trafficrückgänge wahrscheinlich sein.

Es macht also durchaus Sinn so eine Domainumstellung nicht gerade in die Hauptsaison des eigenen Business zu legen.