Fotos machen und im Blog einsetzen – Blog Case Study Teil 5

Fotos sind ein mächtiges Werkzeug für Website- und Blog-Betreiber, aber bisher hat sich das bei meinen Websites nicht so wirklich in großem Umfang angeboten. Das hat sich mit meinem Brettspiel-Blog geändert.

Warum ich Fotos dort nutze, wie ich dabei vorgehe und welche Technik ich einsetze, erfahrt ihr in meiner heutigen Case Study.

Zudem gibt es Tipps, Erfahrungen und natürlich auch wieder Einblicke in die Ranking- und Traffic-Entwicklung.

Teile der Blog Case Study:

1. Idee, Start und erster Traffic

2. Suchmaschinenoptimierung, Backlinks und mehr

3. Artikelideen, Inhaltsplanung, zeitlose Artikel und mehr

4. Social Networks Werbung und Traffic-Entwicklung





Fotos in Blogs und auf Websites



Werbung

Warum sollte man sich überhaupt die Mühe machen Fotos für die eigene Website oder den eigenen Blog zu machen? Schließlich kostet das Zeit und man benötigt zudem eine gute Kamera.

Die Bedeutung von Fotos ist im Internet heute größer als je zuvor. Das Internet wird immer schneller und so ist es für die Nutzer meist kein Problem Websites mit vielen Fotos anzuschauen. Das sollte man nutzen, denn Fotos bringen einige Vorteile:

So eignen sich Fotos sehr gut, um Sachverhalte zu erklären bzw. bei der Erklärung zu unterstützen. Gerade wenn es um Produkte geht, kann man auf Fotos eigentlich nicht verzichten.

zu unterstützen. Gerade wenn es um Produkte geht, kann man auf Fotos eigentlich nicht verzichten. Ganz wichtig ist auch die Funktion von Fotos eine bestimmte Stimmung (Mood) zu erzeugen. Fotos können bestimmte Emotionen erzeugen und damit die Wirkung des Textes deutlich verstärken.

zu erzeugen. Fotos können bestimmte Emotionen erzeugen und damit die Wirkung des Textes deutlich verstärken. Es ist erwiesen, dass Postings mit Fotos auf Social Media Plattformen wie Facebook oder Twitter deutlich besser ankommen und mehr Reichweite erzielen, als nur Text. Ganz zu schweigen von Plattformen wie Pinterest oder Instagram, wo es ausschließlich um Fotos geht.

Plattformen wie Facebook oder Twitter deutlich besser ankommen und mehr Reichweite erzielen, als nur Text. Ganz zu schweigen von Plattformen wie Pinterest oder Instagram, wo es ausschließlich um Fotos geht. Nicht zuletzt helfen Fotos auf der eigenen Website auch bei der Suchmaschinenoptimierung. Mit bestimmten SEO-Maßnahmen kann man Fotos optimieren und damit der Website insgesamt zu besseren Rankings verhelfen.

Alles in allem sollte man Fotos immer nutzen, wenn man die Möglichkeit dafür hat.

So nutze ich Fotos in meinem Brettspiel-Blog

Im Gegenatz zu vielen meiner anderen Blogs, wo ich eher selten die Möglichkeit habe Fotos einzubauen, bieten sich bei meinem Brettspiel-Blog viele Möglichkeiten für den Einsatz von Fotos.

Im Vordergrund stehen dabei natürlich Produktfotos von Brettspielen, die ich selber habe und vorstelle. Und da die Ausstattung solcher Brettspiele immer besser wird (z.B. Miniaturen), bieten sich auch sehr schon Motive zum Fotografieren.

Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten Fotos in meinem Blog einzusetzen.

Werbung

So mache ich Produkt-Fotos

Die Produktfotos stehen in meinem Blog abenteuer-brettspiele.de im Vordergrund. Regelmäßig stelle ich neue oder ältere Brettspiele vor und dazu gibt es dann natürlich auch viele Fotos von mir.

In der Vergangenheit habe ich die Fotos entweder mit einer digitalen Kompaktkamera von Panasonic gemacht, die nicht schlecht war, aber auch nicht optimal (und zudem mittlerweile kaputt). Oder ich habe meine Digitalkamera von Samsung (NX1000) benutzt. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Bridge Kamera, die schon gute Fotos gemacht hat, aber mit der ich auch nicht zu 100% zufrieden war.

Aus diesem Grund, und weil ich es auch für andere Arbeitsaufgaben gebraucht habe, leistete ich mir vor kurzem eine neue digitale Spiegelreflexkamera. Es handelt sich um die EOS 700D von Canon*.

Diese ist nicht wirklich günstig, macht aber sehr, sehr gute Aufnahmen, gerade auch in Räumen, was bei der Produktfotografie natürlich von Vorteil ist. Hier habe ich die EOS 700D ausführlich vorgestellt.

Die Fotos der Brettspiele mache ich in unserem Wintergarten. Dort gibt es eine gute natürlich Beleuchtung und man muss kein künstliches Licht einschalten, wie sonst im Haus. Und so ist derzeit auch erstmal keine zusätzliche Beleuchtung beim Fotografieren notwendig.

Hier ein paar Beispiel-Fotos, die ich mit meiner neuen Kamera gemacht habe (anklicken für größeres Bild):

Ganz besonders haben es mir dabei Nahaufnahmen das Spielmaterials angetan. Diese sorgen meiner Meinung nach für besonders viel Stimmung und zeigen schöne Details. Ich will keinen trockenen Buchhalter-Blog haben, sondern meine Begeisterung für Brettspiele nach außen tragen. Dafür eigenen sich unter anderem solche Fotos natürlich sehr gut.

Aber natürlich mache ich auch Gesamtaufnahmen vom gesamten Spielbrett oder der Schachtel. Schließlich gehört das bei einem Review auch dazu.

Sonstige Fotos

Neben den Fotos einzelner Spiele, die sicher den Hauptanteil ausmachen, gibt es noch weitere Fotos, die ich nutze.

So nehme ich immer mal wieder bei Spielrunden Fotos mit meinem Smartphone auf, um diese gleich auf Twitter zu teilen. Hier lohnt es sich nicht den Umweg über die Digitalkamera zu nehmen.

Auf der Messe SPIEL in Essen werde ich dieses Jahr auch dabei sein. Es handelt sich um die größte Gesellschaftsspielmesse der Welt und dort werden jedes Jahr hunderte neue Brettspiele veröffentlicht. Dort werde ich sicher auch Fotos machen, wenn es denn erlaubt ist.

Ansonsten gibt es in Zukunft auch mal Fotos von Zubehör, wie Spieltischen oder ähnliches. Möglichkeiten gibt es jedenfalls viele.

Fotos nutzen

Natürlich baue ich die gemachten Fotos dann in meinen Artikeln und Seiten in meinem Blog ein. Doch damit sollte man sich nicht begnügen.

Vor allem auf Social Media Plattformen wie Pinterest, Twitter und Facebook baue ich meine Fotos ebenfalls ein, mitsamt etwas Text und Links zu den betreffenden Blog-Artikeln.

In Zukunft plane ich auch Instagram für meinen Brettspiel-Blog zu nutzen. Und man könnte mit einer Reihe von Fotos auch Videos gestalten. Auch das habe ich bei dem einen oder anderen schon gesehen.

Fazit zu Fotos

Mir macht es sehr viel Spaß Fotos für meinen Blog zu machen und diese einzubauen, auch wenn ich sicher kein professioneller Fotograf bin und diese an meinen Fotos was auszusetzen hätten. Aber es geht mir nicht darum perfekt zu sein und mit den gemachten Fotos bin ich unter den Brettspiel-Bloggern schon vorn dabei.

Meine Fotos tragen einen großen Anteil daran, dass mein Blog optisch so ansprechend wirkt und sicher haben sie auch ihren Anteil an der sehr positiven Entwicklung meines Blogs.

Neue Artikel auf meinem Blog

Das aktuelle Sommer-Wetter hat genauso wenig dazu beigetragen viele Artikel zu veröffentlichen, wie mein zweiwöchiger Familienurlaub im Juli.

Deshalb sind nur 6 Artikel in den letzten gut 4 Wochen erschienen, was deutlich unter meinem angepeilten Schnitt von 2-3 pro Woche liegt.

Ich bin mir aber sicher, dass es ab Herbst wieder deutlich mehr werden. Dann beginnt wieder die Zeit, wo man lieber drin ist und Zeit mit Spielen verbringt.

Ranking- und Traffic-Entwicklung

Die Rankings meines Brettspiel-Blogs schwanken immer noch etwas. Aktuell ist die Position bei den Hauptkeywords (z.B. Brettspiel) wieder deutlich schlechter. Allerdings spielt es keine Rolle, ob mein Blog für so ein Hauptkeyword auf Seite 3 oder Seite 7 in Google steht. In beiden Fällen gibt es keinen Traffic von Google. Aber natürlich setze ich alles daran, auch für diese wichtigen Keywords in den Top 10 zu landen. Es braucht Zeit.

Dagegen bringen vielen Longtail-Keywords guten Traffic auf meinen Blog. Hier ein paar Beispiel-Rankings:

„Besten Brettspiele“ = 20

„Brettspiel Angebote“ = 3

„Brettspiel News“ = 4

„Kickstarter Brettspiele“ = 5

„2 Personen Spiele“ = 6

„Brettspiel eBay“ = 11

Zum Thema Brettspiel eBay habe ich übrigens erst letztens einen Artikel veröffentlicht. Da ging es mit den Rankings sehr schnell.

Insgesamt entwickelt sich der Traffic weiterhin sehr gut. Besonders in Anbetracht der Jahreszeit und der Temperaturen ist der stete Anstieg der Besucher von Google nicht hoch genug zu bewerten.

Zudem habe ich in letzter Zeit nicht so viele Artikel veröffentlicht.

Hier seht ihr die wöchentliche Traffic-Entwicklung von der Google-Suche seit dem Start des Blogs:

Damit kann ich mehr als zufrieden sein.

Und hier ein Chart mit dem gesamten Traffic meines Blog, auch wenn hier Social Media Werbung und Besucher von hier dabei sind:

Hier sieht man deutlich mehr Schwankungen, was z.B. an Werbeschaltungen auf Facebook und besonders gut laufenden Social Media Posts lag. Aber auch Besucher von hier, die meine Case Studies lesen, fließen hier mit ein.

Deshalb schaue ich mir eigentlich sonst nur die Entwicklung der Google-Besucherzahlen an.

Alles in allem läuft also alles nach Plan und ich kann den Herbst und Winter gar nicht abwarten. :-)

So geht es weiter

In einem Monat gehe ich in meinem nächsten Case Study Artikel auf die WordPress-Plugins ein, die ich in meinem Blog einsetze. Ich zeige welche das sind und gehe auf wichtige Einstellungen ein.