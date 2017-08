Endlich ein großer YouTuber sein. Den eigenen Videokurs erfolgreich auf Udemy anbieten. Als Autor eines Romans oder Fachbuchs hunderte Bewertungen und Verkäufe auf Amazon generieren.

Klingt alles nicht schlecht, oder? Ist auch sicherlich nicht verkehrt, nur hin und wieder dann doch der falsche Ansatz und/oder unrealistisch. Denn nicht immer sind die großen Portale so eine gute Wahl. Nicht immer ist euer Produkt oder eure Dienstleitung auf solchen Plattformen wirklich gut aufgehoben.

Genau darum soll es heute gehen. Ich zeige euch, warum große Portale nicht immer der Weg zum Erfolg sind.



Verkauft euch nicht unter Wert



Den größten Fehler, den viele auf derartigen Portalen begehen ist, dass sie sich schlicht und einfach unter ihrem Wert verkaufen. Während jeder Verlag die eigenen eBooks für 5 bis 10 Euro anbietet, sind es bei Self Publishern via Amazon meist nur 2,99, oft auch nur 99 Cent. Das verkauft sich dann zwar ein wenig, deckt aber nur selten die anfänglichen Kosten für den Buchsatz oder das Lektorat.

Anderes Beispiel: Während ein Videokurs oder Fachbuch auf der eigenen Website gutes Geld einbringen kann, ist dies auf entsprechenden Plattformen meist nicht einmal ansatzweise zu erreichen. Zu viel Konkurrenz, zu viel Preiskampf. Und YouTuber sein ist ja schön und gut, doch um dort wirklich genügend Geld zu verdienen, um auch davon leben zu können, braucht es dann doch wieder Produktplatzierungen und Millionen von Aufrufen.

Der Einfachheit dieser Plattformen halber, verkaufen sich viele unter Wert und es entsteht eine Art Billigkultur. Euer Videokurs ist teurer als die anderen, also kauft ihn dort niemand mehr. Euer eBook soll in die Charts einsteigen, also muss es kostenlos oder für 99 Cent angeboten werden, denn sonst wird das nichts.



(Hier z.B. die Zahl der Neuerscheinungen auf Amazon in der Kategorie „Krimis & Thriller“)

Große Portale erreichen zwar die Masse, doch damit seid ihr auch an deren Preisgestaltungen und Regeln gebunden. Durch den enormen Druck und die vielen Mitbewerber, verkaufen sich viele deshalb unter ihrem tatsächlichen Wert und machen sich zu einem von vielen, statt herauszustechen.

Der Profi mit der eigenen Website

Nischen sind hier ein schönes Beispiel. Sehr spezielle eBooks oder Videokurse haben einfach ihren Preis. Weil die Zielgruppe klein ist, weil der Aufwand entsprechend groß ausfällt, oder aus sonst einem Grund.

Auf den bekannten Portalen etablieren sich aber nicht nur Preise, auch die Aufmachung gleicht schnell dem Standard und Klicks oder ähnliches rücken in den Fokus. Auf der eigenen Website nicht. Hier seid ihr der Chef, ihr seid der Profi, ihr verkauft eure Leistung und zwar wie ihr wollt. Wer euch findet, sucht danach und ist bereit oft auch etwas mehr auszugeben, wenn er denn findet was er sich erhofft hat.

Ein schönes Beispiel hier ist auch mein eigenes Buch WordPress Performance. Ein großer Erfolg und zwar von Anfang an. Verdient habe ich im Direktverkauf aber weit mehr als jetzt über Amazon. Der Trugschluss war, dass sich das Buch via Amazon quasi von selbst verkauft, weil dort ja die Masse ist. Dem ist aber nicht so und Amazon bekommt ebenfalls noch einen Anteil der Einnahmen ab.

Bei Videos ist es oft dasselbe. Klar könnt ihr YouTube als Hoster verwenden und die Videos dann in eure Website integrieren, wo weitere Angebote locken. Doch auf YouTube selbst einen Erfolg zu feiern, das ist was ganz anderes und nicht unbedingt das Ziel der Sache. Zumal ihr dort wieder nur einer von vielen seid und euch an die Regeln für viele Klicks halten müsst, sonst wird es gleich wieder schwierig. Und was ist auf YouTube seit Jahren besonders erfolgreich? Genau, der gleiche Mist der nachmittags im TV läuft. Alternativen gibt es allerdings kaum. Dailymotion wäre hier sehr ähnlich, konzentriert sich aber eher auf den französischen Markt. Für das Hosting gibt es dagegen Vimeo oder Wistia, wobei sich ersteres vornehmlich an Filmemacher bzw. Künstler richtet und letzteres ganz klar an Unternehmen.

Selbständig sein und trotzdem die Massen erreichen

Vielmehr gilt es schlussendlich geschickt eine eigene Plattform aufzubauen und dennoch die Massen zu mobilisieren. YouTube nicht als Einnahmequelle, sondern als Marketinginstrument verstehen, um seine Zielgruppe zu erweitern.

Wie Peer es mit dem Nischenseiten eBook handhabt. Auf YouTube erscheinen viele clevere Videos oder Analysen bezüglich Nischenseiten, doch das eigentliche eBook, mit dem gesammelten Wissen über Aufbau, Verwaltung und mehr, verkauft er über die Website und nutzt dafür auch nicht Amazon, sondern Digistore, die weit weniger Auflagen und Regeln bezüglich Preisgestaltung oder Gebühren besitzen. So teilt er sein Wissen zwar auch auf YouTube, verkauft den großen Ratgeber aber trotzdem auf dem eigenen Blog und zwar zu einem fairen, aber dem Aufwand und Nutzen entsprechenden Preis.

Fachbücher sind nun einmal teuer, weil sie speziell sind und viel Arbeit in ihnen steckt. Das könnt ihr auf eurer Website erklären, eure Nutzer dafür sensibilisieren, doch wer bei Amazon, YouTube und Co sucht, der interessiert sich nicht für euch als Profi, der will nur schnell und günstig Ergebnisse sehen, die er dann auch noch nach Preis oder Bewertungen sortiert. Zumindest ist das meistens so.

Große Portale sind daher nicht immer der Weg zum Erfolg, denn dort seid ihr nur einer von vielen. Was ihr anbietet, gibt es meist schon. Euren Mehrwert zu vermitteln, gelingt nicht so einfach. Auf einer eigenen Website ist dies deutlich einfacher. Hier stellt ihr euch vor, präsentiert euer Angebot und die Konkurrenz mag zwar da sein, aber nicht in der Form, in der ihr präsent seid. Außerdem bleibt am Ende mehr übrig und ihr habt den direkten Kontakt zu euren Kunden und Nutzern, mitsamt E-Mail Adressen, Zahlungsdaten und/oder weiteren Angaben für zukünftige Bewerbungen und Angebote. Das alles ist nicht zu unterschätzen.

Seid Unternehmer, nicht Nutzer des Portals

Die Moral von der Geschichte ist schlussendlich, dass ihr euch unbedingt etwas Eigenes aufbauen solltet, statt auf fremde Dienste zu setzten. Selbst als YouTuber, vor allem als kleinerer, habt ihr blitzschnell Probleme, wenn YouTube euren Kanal mal sperren sollte. Wenn ihr nebenher aber die eigene Website betreibt, einen eigenen Shop etc. seid ihr von dem Portal unabhängiger und nutzt es als Sprungbrett für eigene Ideen.

Bei den Let’s Playern baut sich das Team rund um Pietsmiet gerade zum Beispiel ein eigenes Videoportal auf. Weil es sich mit Werbeschaltungen mittlerweile rentiert und weil YouTube eben nur bedingt funktioniert und schwankende Einnahmen und fehlende Transparenz nicht gerade eine Vertrauensbasis schaffen.

Versteht ihr? Das große Portal erreicht zwar immer die Masse, doch dort seid ihr auch nie besonders viel wert, sondern nur einer von vielen. Ich sage am Ende nicht, dass große Portale pauschal negativ sind oder nie funktionieren. Ich sage nur, dass ihr euch nicht allein darauf verlassen solltet, bzw. dass diese für EUCH oder gar für IMMER funktionieren.

Denn am Ende ist nicht der YouTuber der Gewinner, sondern YouTube selbst. Der YouTuber ist nur ein Nutzer, ohne echten Einfluss auf das System. Und deshalb macht es fast immer Sinn, sich etwas Eigenes aufzubauen.