Google-Rankings kostenlos prüfen – SEO-Tool-Check: Rankalyst

Ob die vielen Tipps und Maßnahmen zur Suchmaschinen-Optimierung wirklich was bringen, kann man nur herausfinden, wenn man die eigenen Google-Rankings verfolgt.

Doch das ist gar nicht so einfach, denn kostenlose Tools für den Ranking-Check sind dünn gesät, besonders wenn es ein regelmäßiger Check sein soll.

Im Folgenden stelle ich Rankalyst vor, welches es ermöglicht kostenlos die eigenen Google-Rankings zu prüfen und deren Entwicklung zu verfolgen.



Warum sollte man seine Google-Rankings prüfen?



Wer eine Website professionell betreibt, möchte mit dieser in der Regel bei Google recht weit vorn stehen bei wichtigen und passenden Suchbegriffen. Doch das ist meist nicht so einfach, weshalb aktiv Suchmaschinenoptimierung betrieben wird, um weiter nach oben zu klettern. Allein durch gute Inhalte kommt man heute nämlich nicht immer zum Erfolg. SEO-Maßnahmen sind deshalb unvermeidlich.

Das mache ich z.B. bei meinen Nischenwebsites und auch bei meinem neuen Blog.

Doch die Maßnahmen allein sind nicht ausreichend. Man muss deren Auswirkungen verfolgen, um einschätzen zu können, was diese gebracht haben und wie man am besten weitermacht. Ohne Prüfung der Ranking-Entwicklung wird es sonst nämlich ein Blindflug und das ist nicht zu empfehlen.

Rankings-Check mit Profi-Tools

Um die Auswirkung der eigenen SEO-Maßnahmen zu beurteilen sollte man deshalb die Entwicklung der Rankings in Google verfolgen. Also wo steht die eigene Website für welche Suchbegriffe in den Google-Suchergebnissen. Je weiter oben, umso besser.

Mit Hilfe von Profitools wie SISTRIX oder XOVI ist das kein Problem. Diese Tools bieten unter anderem sehr ausführliche und aussagekräftige Rankings-Analysen, die teilweise täglich zeigen, welche Rankings sich verbessert haben, welche sich verschlechtert haben und so weiter.

Doch so gut diese Tools sind, sie haben gerade für Einsteiger einen großen Nachteil. Sie sind recht teuer. Wer seine erste Website aufbaut, möchte nicht (und kann oft auch gar nicht) 100 Euro pro Monat für so ein Tool bezahlen. Das lohnt sich eigentlich erst, wenn man wirklich gute Einnahmen hat.

Kostenloser Ranking-Check mit Rankalyst

Deshalb finde ich solche Angebote wie von Rankalyst* sehr interessant. Das Online-SEO-Tool bietet einen kostenlosen Tarif an, mit dem man regelmäßige Rankings-Checks durchführen kann. Das bedeutet im Detail, dass man damit bis zu 10 Keywords täglich automatisch prüfen kann. (Leser von Selbstaendig-im-Netz.de bekommen 15 Keywords gratis.)

Dazu registriert man sich auf rankalyst.de und wählt den Tarif „MINI“ aus. Dieser ist dauerhaft kostenlos und bietet die Möglichkeit ein Projekt und bis zu 10 Keywords zu tracken. Übrigens muss man für den kostenlosen Tarif keine Zahlungsdaten hinterlegen.

Danach legt man ein neues Projekt an, was die eigene Website ist, die man in Google prüfen möchte. Ich habe es testweise mal für meinen neuen Brettspiel-Blog gemacht. Ist das erledigt, gibt man die gewünschten Keywords ein, die das Tools prüfen soll.

Da man hier auf 10 Keywords beschränkt ist, sollte man sich auf die wichtigsten Suchbegriffe konzentrieren, für die man gefunden werden will. Das sind meist 1-3 Hauptkeywords, die in der Regel sehr umkämpft sind. Der Rest sind dann konkretere Suchanfragen, die einzelne wichtige Artikel oder Seiten der eigenen Website betreffen.

Hier sehr ihr ein Keyword-Set für meinen Brettspiel-Blog. Ich habe dabei noch nicht alle 10 möglichen Keywords ausgenutzt.

Nachdem man seine Keywords angelegt hat, die man natürlich auch jederzeit löschen oder ändern kann, beginnt das Tool mit der Analyse der Rankings. Einmal täglich werden diese geprüft.

Rankingverlauf

Daraus ergibt sich dann mit der Zeit ein Ranking-Verlauf, den man verfolgen und mit den eigenen vorgenommenen SEO-Maßnahmen vergleichen kann:

Über einen längeren Zeitraum kann man so die Entwicklung der eigenen Website bei wichtigen Keywords verfolgen. Klar sollte dabei aber auch sein, dass die maximal 10 Keywords natürlich nur ein Ausschnitt aus dem Gesamtbild sind. Blogs und Websites ranken mit der Zeit für hunderte oder tausende Longtail-Keywords, die alle Besucher bringen.

Dass man dieses Gesamtbild nicht mit der Prüfung von 10 Keywords 1:1 abbilden kann, ist klar. Aber es hilft sehr wichtige Keywords/Seiten zu tracken und man kann auf diese Weise die Veränderungen von einzelnen Rankings genau verfolgen, wenn man z.B. einen wichtigen Artikel optimiert hat.

Es wird übrigens auch die Entwicklung aller Rankings in den Top 10 verfolgt. So kann man bei besonders wichtigen Keywords sehen, wie sich die Konkurrenz entwickelt:

Weitere Funktionen und Tarife von Rankalyst

Rankalyst bietet über den kostenlosen Tarif hinaus einen größeren Funktionsumfang, der dann aber Geld kostet.

Das betrifft vor allem die Anzahl der anlegbaren Projekte (Websites) und die Zahl der zu trackenden Keywords. Im Tarif „SILBER“ sind es z.B. belieb viele Projekte und insgesamt bis zu 250 Keywords. Zudem kann man hier bis zu 5 Wettbewerber pro Projekt anlegen und vergleichen.

Die Bezahl-Tarife bieten zudem die Möglichkeit jederzeit manuell eine Rankings-Aktualisierung für einzelne Keywords anzustoßen. Und ab dem „SILBER“-Tarif gibt es auch eine API, die eine Übernahme der Ranking-Daten in eigene Tools ermöglicht.

Positiv finde ich übrigens den Umzugsservice. Hat man vorher ein anderes Ranking-Tools benutzt, hilft einem das Team dabei die Ranking-Daten in Rankalyst zu importieren, so dass man nicht bei Null anfängt.

Jedes der kostenpflichtigen Pakete kann man übrigens 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen.

Fazit

Rankalyst* hat mich positiv überrascht. Nicht nur finde ich den kostenlosen Tarif sehr gut, mit dem man die wichtigsten Rankings eines eigenen kleinen Projektes dauerhaft tracken kann (SiN-Leser bekommen übrigens 15 statt nur 10 Gratis-Keywords). Ich finde auch die Preise der anderen Tarife sehr gut.

So kostet der schon erwähnte „SILBER“-Tarif mit unbegrenzten Projekten und 250 Keywords nur 17,50 Euro netto pro Monat. Das ist ein Preis, den sich auch Einsteiger durchaus leisten können. Den „BRONZE“-Tarif mit 75 Keywords gibt es schon für 11,50 Euro netto pro Monat.

Rankalyst sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man die Rankings der eigenen Website prüfen möchte.