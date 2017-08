Ein weiterer häufiger Grund, warum Patreon-Kampagnen scheitern, ist eine fehlenden Einzigartigkeit. Der 50. Podcast über PS4 und XBox One Spiele? Dieser wird nicht gerade gute Chancen haben, auf Patreon viele Unterstützer zu finden.

Bietet man dagegen etwas Besonderes an, was es in dieser Form auf Patreon noch nicht gibt, dann sind die Chancen höher Personen zu finden, die das toll finden und es finanziell unterstützen.