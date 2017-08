Website-Preis kalkulieren – Die wichtigsten Faktoren

Wenn man im Internet mit einer eigenen Website starten will, stellt sich oft die Frage, ob man die Website selber bauen oder kaufen sollte.

Das hängt von vielen Faktoren ab, wobei ich lieber selber meine Websites aufbaue. Doch auch dann kommt irgendwann vielleicht der Punkt, wo man eine Website verkaufen will.

In diesem Artikel geht es darum, was die wichtigsten Faktoren für die Kalkulation des Website-Preises sind.



Warum den Preis einer Website kalkulieren?



Wie oben schon angedeutet, gibt es 2 Anwendungsfälle in der Praxis. Zum einen haben viele nicht das Know How, die Zeit oder Motivation eine Website von Null selber aufzubauen. Diese Personen kaufen lieber bereits etablierte Websites und führen diese weiter.

Doch für den Kauf muss man wissen, was eine Website wert ist und wie viel es sich lohnt dafür auszugeben.

Der andere Fall ist, dass man selber eine etablierte Website besitzt und diese verkaufen möchte. Auch hier geht es darum zu wissen, welchen Preis man verlangen kann.

Natürlich handelt es sich hierbei um einen Käufer- bzw. Verkäufermarkt. Das heißt, dass der zu erzielende bzw. zu zahlende Preis immer davon abhängt, was die anderen Marktteilnehmer bieten bzw. verlangen.

Dennoch ist es sehr sinnvoll selber zu kalkulieren, was eine Website wert ist, um mit realistischen Erwartungen in eine Verhandlung zu gehen.

Die wichtigsten Faktoren

Um den Website-Preis kalkulieren zu können, sollte man die wichtigsten Faktoren dafür kennen. Der Preis ergibt sich schließlich aus verschiedenen Aspekten.

Genau danach habe ich meine Leser gefragt. Ich wollte von ihnen wissen, welchen Faktor sie für den wichtigsten halten, um den Wert einer Website zu bestimmten. Mehr als 500 Leser haben an dieser Umfrage teilgenommen und ihre Meinung beigesteuert.

Hier seht ihr das Ergebnis:

Was ist das wichtigste Kriterium für die Preis-Kalkulation einer Website? eine Mischung aus allem (33%, 170 Stimmen)

die bisherigen Einnahmen (29%, 145 Stimmen)

die Besuchzahlen (19%, 97 Stimmen)

die möglichen Einnahmen (18%, 89 Stimmen)

die Backlinks (1%, 7 Stimmen) Teilnehmerzahl: 508 (1 Stimmen)

Fangen wir mal mit den Einzelfaktoren an.

28% der Umfrageteilnehmer haben angegeben, dass die bisherigen Einnahmen der wichtigste Faktor bei der Preis-Bestimmung sind. Das ist zugegebenermaßen ein wichtiger Faktor, schließlich bekommt der Käufer der Website seine Ausgaben über diese Website-Einahmen wieder rein.

Allerdings ist es auch nicht ganz so einfach. Was ist, wenn der bisherige Betreiber Linkverkauf einsetzt und damit gutes Geld verdient? Mir wäre es zu riskant diese Einnahmequelle weiter einzusetzen.

Und was ist, wenn der Verkäufer nur wenig Ahnung von der Monetarisierung einer Website hat? Man selber könnte die Einnahmen in diesem Fall nach dem Kauf deutlich steigern.

Es ist also wichtig, dass man sich genau anschaut, wie die Website monetarisiert ist und dementsprechend die Einnahmen beurteilt. Vor allem gilt es die zukünftig möglichen Einnahmen einzuschätzen. Genau die haben 17% der Umfrageteilnehmer als wichtigsten Faktor angegeben. Das sehe ich im Grunde auch so, allerdings sind das auch nur Schätzungen.

Die Besucherzahlen halten 19% der Leser für den wichtigsten Faktor, um den Preis einer Website zu definieren. Das ist allerdings meiner Meinung nach nur bedingt der Fall. Schließlich ist Besucher nicht gleich Besucher. So verdiene ich mit meinen Nischenwebsites mehr als manch ein Videospiele-Blog, der ein Vielfaches meiner Besucherzahlen hat.

Der Grund dafür liegt einfach in der unterschiedlichen Monetarisierbarkeit von Themen und den unterschiedlichen Intentionen der Besucher. Auf einer kleinen, sehr spezialisierten Website, wo ich attraktive Produkte anbiete und die Besucher bereits mit einem Kaufinteresse ankommen, verdiene ich mehr, als bei einem Blog über ein nicht so gut monetarisierbares Thema und Besucher, die einfach nur kostenlose Infos wollen. Deshalb sollte man die Besucherzahlen genauer analysieren und einordnen.

Die vorhandenen Backlinks halten nur 1% der Leser für den wichtigsten Faktor. Das sehe ich ähnlich, auch wenn ein gutes Backlink-Profil natürlich viel Wert ist.

Die meisten Leser (33%) haben dagegen angegeben, dass eine Mischung aus allem für sie das wichtigste ist. Im Grunde würde ich mir hier anschließen, denn es macht nicht viel Sinn nur einen einzelnen Faktor losgelöst von den anderen zu betrachten. Nur wenn man sich ein Gesamtbild der Website macht, angefangen von den Einnahmen und dem Traffic, über Backlinks bis hin zu den zukünftigen Potentialen, Möglichkeiten und anderen Faktoren, kann man eine Website wirklich fundiert beurteilen.

Eine genauere Übersicht zu den einzelnen Faktoren erhaltet ihr in meinem Artikel Wert eines Blogs oder einer Website berechnen.

Es gibt nicht den EINEN Preis

Und dennoch muss ich zum Schluss nochmal darauf hinweisen, dass es den EINEN Preis nicht gibt.

Das liegt auf der einen Seite daran, dass man die verschiedenen Faktoren unterschiedlich bewerten kann. Fragt man 10 erfahrene Website-Betreiber zu ihrer Schätzung, was man mit einer bestimmten Website verdienen kann, so wird man 10 unterschiedliche Antworten bekommen.

Auf der anderen Seite ist es halt, wie oben schon geschrieben, ein Sache zwischen Käufer und Verkäufer. Nur weil ich einen Betrag X ermittelt habe, heißt das noch lange nicht, dass dies mein Gegenüber genauso sieht. So kann dieser z.B. mehr verlangen, aber es kann auch vorkommen, dass er weniger Geld haben will.

Der ermittelte Website-Preis ist also nur eine Annäherung, die einem selber dabei helfen soll, in einer Verhandlung mit einem Käufer bzw. Verkäufer besser argumentieren zu können und nicht über demn Tisch gezogen zu werden.