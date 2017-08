Facebook Gruppe erstellen – Schritt für Schritt Anleitung

Die Möglichkeit eine Facebook Gruppe zu erstellen wurde lange Zeit unterschätzt. Stattdessen haben sich alle nur auf die Fanpage oder das eigene Profil konzentriert. Doch Facebook Gruppen sind mittlerweile sehr populär und für viele die neuen Foren, die sich sehr gut fürs Marketing und Community-Building eigenen.

Deshalb zeige ich im Folgenden Schritt für Schritt, wie man eine neue Gruppe in Facebook erstellt.



Facebook Gruppe



Bei einer Facebook Gruppe handelt es sich um ein Feature des größten Social Networks der Welt, dass es schon lange gibt. Diese Gruppen funktionieren so ähnlich wie klassische Foren, sind aber mit den Möglichkeiten von Facebook ausgestattet.

Facebook Gruppen bringen eine Reihe von Vorteilen mit sich, weshalb Website-Betreiber und Facebook Nutzer über die Erstellung einer eigenen Gruppe nachdenken sollten.

Im Folgenden gehe ich auf diese Erstellung Schritt für Schritt ein.

Schritt für Schritt Anleitung

1. „Gruppe erstellen“ starten

Als erstes musst du erstmal die Möglichkeit finden, eine Gruppe zu erstellen. Dafür gibt es verschiedene Wege.

So kannst du in Facebook oben auf das kleine Dreieck klicken und in dem sich dann öffnenden Dialog auf „Gruppe erstellen“ gehen.

Oft findet sich aber auch schon links in dem Menü ein Punkt „Gruppen“. Wenn du darauf klickst, dann gelangst du zu seiner Seite, die eine Button „Gruppe erstellen“ enthält.

Anschließend kann es mit der Gruppen-Erstellung losgehen.

2. Gruppenname, Mitglieder und Privatsphäre

Egal welchen der beiden Wege du genommen hast, anschließend öffnet sich ein Layer mit einem kleinen Formular. Darin musst du als erstes deiner neuen Gruppe einen Namen geben.

Der Name sollte das Thema deiner Gruppe sehr gut wiederspiegeln, damit Interessierte diese Gruppe finden können und sofort erkennen, um was es geht.

Des Weiteren kannst du hier bereits Mitglieder in die Gruppe hinzufügen. Mindestens eine Person muss du hinzufügen, um die Gruppe erstellen zu können.

Und als drittes gilt es die Privatsphäre-Einstellungen festzulegen. Hierbei geht es darum, was andere Nutzer in Facebook von deiner Gruppe sehen können. Bei „Öffentliche Gruppe“ kann jeder Facebooknutzer die Gruppe, die Mitglieder und die Beiträge darin sehen.

Bei „Geschlossene Gruppe“ können andere nur die Gruppe selbst und die Mitglieder sehen, aber nicht die in der Gruppe verfassten Beiträge.

Bei „Geheime Gruppe“ ist diese Gruppe von anderen Nutzern weder zu sehen und auch nicht über die Facebook Suche zu finden, noch sind die Mitglieder oder die Beiträge für andere Nutzer sichtbar.

Mit einem Häkchen bei „Zu Favoriten hinzufügen“ wird die Gruppe weiter oben in der linken Sidebar angezeigt.

3. Symbol auswählen

Im dritten Schritt wählst du ein Symbol für deine Gruppe aus. Das ist kein Muss, kann das Thema deiner Gruppe aber nochmal unterstreichen und so leichter erkennbar machen.

4. Titelbild hochladen

Anschließend ist die neue Facebook Gruppe schon erstellt, aber es gibt noch ein paar Dinge zu tun. So gilt es ein Titelbild hochzuladen, welches zum Thema der Gruppe passt.

Also Größe empfiehlt sich 820 x 250 Pixel, damit das Titelbild auf Desktop und Mobile gibt aussieht. Aber natürlich kann man auch größere Fotos/Bilder einfügen. Minimal sollten es 400 x 150 Pixel sein.

Allerdings scheint hier Facebook regelmäßig die Größe des angezeigten Titelbildes zu ändern, so dass man immer mal wieder schauen sollte, ob es so noch passt.

5. Infos hinzufügen

Damit Facebook-Nutzer deine Gruppe finden (wenn du diese nicht geheim gemacht hast), solltest du eine Beschreibung eingeben, die das Thema deiner Gruppe gut beschreibt.

Zudem solltest du ein paar passende Keywords eingeben und ggf. deinen Standort angeben, falls dies für die Gruppe (z.B. reale Treffen) sinnvoll ist.

6. Mitglieder einladen

Bisher gibt es nicht viele Mitglieder in deiner Facebook Gruppe. Deshalb wird dir auf der rechten Seite angeboten nach Facebook-Nutzern zu suchen und diese der Gruppe hinzuzufügen. Es werden auch schon Mitglieder vorgeschlagen.

Allerdings sollte man das in der Regel nicht tun. Nur wenn man vorher mit diesen Personen gesprochen und deren Einverständnis eingeholt hat, sollte man diese der Gruppe hinzufügen.

In den meisten Fällen wird man dagegen die Facebook Gruppe bewerben, zum Beispiel im eigenen Blog, und auf diese Weise neue Mitglieder gewinnen.

7. Facebook Gruppe mit Seite verbinden

Zum Abschluss noch ein Praxis-Tipp. Damit die Besucher der eigenen Facebook Seite auch die Gruppe finden, sollte man beides verknüpfen. Zudem kann man nach der Verknüpfung als Seite in der eigenen Facebook Gruppe posten. Ansonsten ist das nur mit einem Profil möglich.

Dazu einfach links auf der eigene Facebook Seite auf Gruppen gehen. (Falls der Tab noch nicht vorhanden ist, einfach in die „Einstellungen > Seite bearbeiten“ gehen und dort den Tab „Gruppen“ aktivieren.)

Hier findet man den Button „Deine Gruppe verknüpfen“. Damit kann man eine eigene Facebook Gruppe mit der eigenen Seite verknüpfen und die Gruppe auf diese Weise promoten.

Zudem wird in der Gruppe wiederum die verknüpften Facebook Seite im Header verlinkt. Gruppen-Besucher gelangen auf dieser Weise einfacher zur dazugehörigen Facebook-Seite.

Mitglieder für Facebook Gruppen gewinnen

Ich selber möchte in Zukunft auch auf Facebook Gruppen setzen und werde deshalb demnächst über Tipps und meine Erfahrunge bei der Gewinnung von Mitgliedern berichten.