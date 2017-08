So viel Zeit investiere ich pro Woche in meine Blogs und Websites

Immer wieder werde ich von Lesern gefragt, wie viel Zeit ich pro Woche in meine Blogs und Websites investiere.

Viele sind überrascht, wie regelmäßig gerade hier im Blog Artikel erscheinen und dass ich aber auch noch viele andere Projekte betreibe.

Im Folgenden gehe ich deshalb darauf ein, in welche meiner Projekte ich im Schnitt wie viel Zeit pro Woche stecke und wie sich meine Zeiteinteilung in den letzten Monaten geändert hat.

Zudem werte ich eure Antworten dazu ebenfalls aus.



Zeitaufwand für Blogs und Websites



Werbung

Auf eine Leserfrage bzgl. meiner Arbeitszeit habe ich bereits in einem Video geantwortet. Aber heute möchte ich noch genauer werden und einen Blick darauf werfen, wie viel Zeit ich pro Woche in einzelne Internet-Projekte investiere.

Dabei gehe ich zunächst allgemein auf meine Zeiteinteilung ein und was sich daran in den letzten Monaten geändert hat. Anschließend schaue ich mir dann konkrete Zahlen von mir, aber auch von euch an.

Meine neue Zeitaufteilung

Ich bin nun seit mehr als 11 Jahren selbstständig und betreibe auch fast so lange eigene Blogs und Websites. An meiner Zeiteinteilung hat sich in den Jahren vieles geändert.

So habe ich in den vergangenen Monaten den größten Teil meiner Webdesign-Kunden abgegeben. Ich hatte ja als Webdesigner angefangen und nur nebenbei einen eigenen Blog und die eine oder andere Website betrieben. Doch meine Blogs und Websites wurden immer zahlreicher und erfolgreicher und ich habe immer mehr Zeit dort reingesteckt. Auf der anderen Seite hatte ich keine Lust mehr auf Kundenaufträge und habe dies immer mehr zurück gefahren.

Nun war es Zeit alte Zöpfe abzuschneiden und deshalb habe ich meine Website-Kunden an andere Dienstleister abgegeben, was etwas gedauert hat. Ich habe zwar in den letzten Jahren nicht mehr so viel mit Kundenaufträgen zu tun gehabt, aber dennoch ist es deutlich merkbar für mich, dass ich mich nun allein auf meine eigenen Projekte konzentrieren kann.

Eine weitere Veränderung hat ebenfalls in den letzten Monaten stattgefunden. Bisher habe ich mich hauptsächlich um selbstaendig-im-netz.de gekümmert, da dies auch meine Haupteinnahmequelle ist. Das hat aber dazu geführt, dass ich nicht dazu gekommen bin, mich um viele andere Projekte zu kümmern, die mir ebenfalls am Herz liegen.

Werbung

Und so habe ich nach reiflicher Überlegung, und auch nach Analyse des Inhalts und der Entwicklung von „Selbständig im Netz“, entschieden, dass ich mich da etwas zurücknehme und mehr Zeit in andere Projekte stecken möchte.

Das bedeutet konkret, dass es mittlerweile weniger Artikel pro Woche hier im Blog gibt, aber dafür sind es meist hochwertigere. Früher habe ich oft noch einen Artikel und noch einen Artikel geschrieben, nur um auf 2 oder 3 Beiträge pro Tag zu kommen. Nun bin ich mit einem Artikel pro Tag zufrieden, wenn dieser hochwertig und lesenswert ist.

Als Ergebnis habe ich nun mehr Zeit für die Artikel hier im Blog, aber auch für andere Projekt. Das hat sich sehr positiv auf meine Arbeit und meine Zufriedenheit ausgewirkt.

So viel Zeit investiere ich pro Woche in meine Blogs und Websites

In den letzten Wochen habe ich genauer darauf geachtet, wie viel Zeit ich in meine einzelnen Blogs und Websites investiere.

Hier seht ihr, viel viele Stunden pro Woche ich im Schnitt in die Projekte stecke:

Projekt Stunden pro Woche Selbstaendig-im-Netz.de 20 Stunden Blogprojekt.de 4 Stunden Affiliate-Marketing-Tipps.de 4 Stunden andere Blogs 2 Stunden Nischenwebsites 2 Stunden SiN-Forum.de 1 Stunde Abenteuer-Brettspiele.de 5 Stunden (meist Abends oder am WE) Summe ca. 38 Stunden pro Woche

Die restliche Arbeitszeit (einige Stunden pro Woche) geht für Verwaltungsaufgaben, Mails, Rechnungen und so weiter drauf.

Gerade auf meine anderen Blogs und meine Nischenwebsites hat sich die Änderung meiner Zeiteinteilung positiv ausgewirkt. Ich komme nun regelmäßig dazu etwas für meine bestehenden Nischenwebsites zu tun und auch meine anderen Blogs, die ich einfach sehr gern betreibe (z.B. webhosting-guide.de) bekommen wieder regelmäßiger neue Inhalte.

Überstunden und Co.

Früher habe ich viele Überstunden gemacht. Es war fast schon zwanghaft noch einen Artikel mehr zu schreiben, was in der Summe eher für mehr Masse, als für Klasse in meinen Blogs gesorgt hat.

Da ich aber seit ein paar Jahren wieder mehr Wert auf Freizeit und Hobbys lege und auch mein externes Büro mit dabei hilft, wirklich Feierabend zu machen, wollte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren.

Seit Anfang des Jahres betreibe ich zudem einen Brettspiel-Blog, zu dem ich hier im Blog auch eine monatliche Fallstudie veröffentliche. Diesen pflege ich meist nach der Arbeit oder am Wochenende vom Heimbüro aus, aber es ist halt auch ein großes Hobby von mir und macht mir viel Spaß.

Allerdings bin ich auch an diesen Blog vernüftig heran gegeben. 2-3 Artikel pro Woche sind da mein Ziel. Nochmal in die „Immer mehr“-Spirale wollte ich nicht hinein geraten.

So viel Zeit investiert ihr in eure Websites

Vor einer Weile habe ich meine Leser gefragt, wie viel Zeit diese in ihre Websites stecken. Dabei ging es besonders um all jene, die nebenberuflich Websites betreiben. An dieser Umfrage haben sich 151 Leser beteiligt.

Hier sehr ihr das Ergebnis:

Wie viel Zeit investierst du nebenberuflich pro Woche in deine Website/s? mehr als 10 Stunden (26%, 39 Stimmen)

3-4 Stunden (23%, 35 Stimmen)

5-6 Stunden (12%, 18 Stimmen)

bis zu einer Stunde (11%, 17 Stimmen)

1-2 Stunden (11%, 16 Stimmen)

7-8 Stunden (9%, 14 Stimmen)

9-10 Stunden (8%, 12 Stimmen) Teilnehmerzahl: 151 (1 Stimmen)

Loading ... Loading ...

26% der Teilnehmer geben an, dass sie mehr als 10 Stunden pro Woche in ihre Websites stecken, was besonders dann bemerkenswert ist, wenn diese nebenberuflich betrieben werden.

Immerhin 23% investieren 3 bis 4 Stunden in der Woche, während weitere 12% 5 bis 6 Stunden dort hineinstecken.

Nicht so viele (insgesamt 22%) investieren lediglich bis zu 2 Stunden in der Woche, was nicht so viel ist. Allerdings reicht das z.B. für die Pflege von Nischenwebsites durchaus aus.

Dieses Umfrageergebnis zeigt meiner Meinung nach sehr gut, dass Websites und Blogs für alle möglichen Zeit-Ressourcen geeignet sind. Man muss halt das richtige Internetprojekt für die eigenen zeitlichen Reserven finden. So macht es wenig Sinn einen Blogs zu starten, wenn man nur 1 Stunde in der Woche Zeit hat. Da ist eine Nischenwebsite eher geeignet.

Zeiteinteilung im Fluss

Meine aktuelle Zeiteinteilung ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Diese hat sich mit der Zeit entwickelt und durch eine regelmäßige Anpassung der Schwerpunkte und neue neue Ideen wird sich diese in Zukunft auch weiterhin verändern.

Das ist ja gerade das Schöne an der Selbstständigkeit. Man kann selber planen, wo man Schwerpunkte setzt und welche Änderungen man vornimmt. Man hat es selber in der Hand.

Das sorgt zudem Abwechslung und neue Herausforderungen. Nur noch Routine und immer das Gleiche würde ich nicht ertragen.