Ohne Bildbearbeitungsprogramme kommen Blogger und Website-Betreiber heute kaum noch aus.

Fotos und Bilder sind für den Erfolg im Internet mittlerweile sehr wichtig und sollten nicht vernachlässigt werden.

Deshalb stelle ich im Folgenden interessante Bildbearbeitungsprogramme vor und gehe darauf ein, was ich tagtäglich einsetze.



Bildbearbeitungsprogramme für Blogger und Website-Betreiber



Ich nutze Bildbearbeitungsprogramme schon sehr lange. Seitdem ich als Webdesigner selbstständig bin, waren diese Tools natürlich sehr wichtig. Aber auch als Blogger und Website-Betreiber vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht ein Bildbearbeitungsprogramm einsetze.

Damit designe ich z.B. eigene Layouts und Logos für meine Websites, erstelle und bearbeite Screenshots und Grafiken für meinen Blog, optimiere eigene Fotos und so weiter. Ich habe so ein Tool also täglich im Einsatz und in der Vergangenheit auch viele ausprobiert.

Es gibt eine Vielzahl an Bildbearbeitungsprogrammen für Windows, die Vor- und Nachteile mit sich bringen. Im Folgenden stelle ich einige interessante Vertreter vor, die für Gründer und Selbstständige interessant sind. Wichtig ist aber bei allen, dass man diese erstmal testet, bevor man ggf. Geld ausgibt.

Adobe Photoshop CC

Hierbei handelt es sich um den Platzhirsch im Segment der Bildbearbeitungsprogramme. Schon in meinem Job vor meiner Selbstständigkeit arbeitete ich mit dieser Software, insgesamt nun also seit mehr als 16 Jahren. Auch heute nutze ich natürlich nicht alle Möglichkeiten, die diese Profi-Software bietet, aber das was ich damit machen will, funktioniert sehr gut. Und ich habe mich in den vielen Jahren einfach an die Workflows gewöhnt.

Lange Zeit habe ich allerdings Photoshop CS2 genutzt, da ich es günstig bekommen konnte und die Funktionen völlig ausreichend für mich waren. Zudem waren die aktuellen Versionen früher eigentlich unbezahlbar für Blogger.

Mittlerweile hat Adobe aber auf ein Abo-Modell umgestellt. Zu Anfang war ich skeptisch, aber mittlerweile bekommt man Photoshop CC (inkl. Lightroom) für 11,89 Euro im Monat inkl. MwSt.. Das ist auch für Gründer bezahlbar. Allerdings lohnt sich das nur, wenn man die Software mehrmals wöchentlich benutzt. Schließlich summieren sich die Kosten mit der Zeit doch zu einem größeren Betrag.

Besonders gut gefallen mir die gute Usability der Software und die einfache Nutzung der Grundfunktionen. Darüber hinaus gibt es zudem so viele Profi-Funktionen, dass man eigentlich für alle Zwecke eine Lösung findet. Von zusätzlichen Addons ganz zu schweigen.

weitere Informationen

5/5

Bewertung des Tools

Photoshop Elements

Der kleine Bruder von Photoshop CC trägt den Namen Photoshop Elements. Hier wurden bewusst viele Profifunktionen entfernt und der Schwerpunkt auf die Bildnachbearbeitung gelegt.

Das heißt aber nicht, dass man hiermit nicht auch Grafiken erstellen und Layouts entwickeln kann. So unterstützt auch diese Software z.B. Ebenen. Allerdings sind bestimmte Effekte hinzugekommen, die speziell zur Fotobearbeitung gedacht sind.

Ein großer Vorteil von Photoshop Elements ist, dass man hier nur einmalig Geld bezahlen muss. Aktuell liegt der Preis bei rund 70 Euro. Das können sich sicher auch Gründer leisten und sie bekommen dafür eine Software, die alles mitbringt, was man als Blogger oder Website-Betreiber tagtäglich braucht.

Für professionelle Grafiker und anspruchsvollere Nutzer ist die Software dagegen nicht geeignet. Stattdessen müssen diese auf den großen Bruder oder eine der anderen Alternativen zurückgreifen.

weitere Informationen

3/5

Bewertung des Tools

GIMP

Ebenfalls ein Klassiker ist GIMP. Dieses kostenlose Bildbearbeitungsprogramm gibt es schon ewig und für viele war es der Einstieg in diese Software-Kategorie.

Ich habe das Tool auch mal eine zeitlang genutzt, kam aber mit der damals nicht wirklich intuitiven Oberfläche einfach nicht zurecht. Der Funktionsumfang an sich kann sich aber sehen lassen und deckt die für Blogger und Website-Betreiber notwendigen Dinge ab.

Mittlerweile wurde auch die Oberfläche überarbeitet und diese ist meiner Meinung nach besser geworden, wenn auch noch lange nicht perfekt.

Nichts desto Trotz muss man sich erstmal an die Oberfläche gewöhnen und lernen, wo die Funktionen zu finden sind und wie die Workflows funktionieren. Aber das ist ja bei jeder Software so.

GIMP gibt es für Windows und Mac zum Download. Bei vielen Linux-Distributionen ist sie zudem schon von Hause aus dabei.

weitere Informationen

3/5

Bewertung des Tools

PhotoDirector

Von Cyberlink stammt die Bildbearbeitungssoftware PhotoDirector, die interessant ist. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Bearbeitung von Fotos, für die es diverse spezielle Funktionen gibt.

Darüber hinaus bietet das Tool viele Vorlagen, Objekt-Profile und RAW-Support. Die Oberfläche ist angenehm aufgeräumt und hat mir sofort gefallen.

Wer regelmäßig Fotos nachbearbeiten muss und diese für seine Website vorbereiten oder verändern will, kann sich PhotoDirector mal anschauen. Allerdings fehlen hier speziellere Grafikdesign-Funktionen, was es doch etwas einschränkt.

Windows und Mac werden unterstützt. Eine kostenlose Testversion ist verfügbar.

weitere Informationen

3/5

Bewertung des Tools

Corel PaintShop Pro

Eine vollwertige Alternative zu Photoshop will das Tool PaintShop Pro sein. Ähnlich wie das große Vorbild gibt es hier nicht nur eine Vielzahl an Funktionen zur Bild/Foto-Bearbeitung, sondern darüber hinaus auch umfangreiche Features für die Grafikerstellung und -bearbeitung.

Die Benutzeroberfläche ist aufgeräumt und Funktionen, wie ein innovatives Beschnittwerkzeug, sehen gut aus. Weitere Funktionen wie Verlauffilter, Soforteffekte, Schärfentiefe und vieles mehr, hinterlassen einen sehr guten Eindruck. Natürlich werden auch Ebenen unterstützt und es gibt z.B. eine HDR-Funktion.

Sehr schön sind unter anderem auch die vielen Exportfunktion, mit deren Hilfe man die Bilder auch für den Einsatz auf Websites optimieren kann.

Alles in allem macht die Software einen sehr guten Eindruck. Die kostenlose Testversion bietet ausreichend Gelegenheit sich die Software anzuschauen. Für rund 70 kann man sich die Software zulegen, die deutlich mehr kann als Photoshop Elements.

weitere Informationen

4/5

Bewertung des Tools

Paint.net

Ein einfacher Name, aber keinesfalls ein einfaches Programm. Das kostenlose Paint.net bietet deutlich mehr, als man erstmal vermuten würde.

Das Bildbearbeitungsprogramm für Windows bringt neben den Basisfunktionen zur Grafik- und Bildbearbeitung auch eine Reihe zusätzliche Effekte mit. Unter anderem werden auch Ebenen unterstützt, was für eine professionellere Arbeit unerlässlich ist.

Die Oberfläche ist sehr Windows-Like, was es relativ leicht macht sich darin zurechtzufinden. Zudem ist das Programm schnell und bietet alle grundlegenden Funktionen, um einfache Grafiken zu erstellen und Fotos zu bearbeiten.

Zudem ist es kostenlos, was für Gründer natürlich auch ein starkes Argument ist. Leider fehlen spezielle Web-Exportfunktionen, so dass man da z.B. mit einem WordPress-Plugin bei der Optimierung nachhelfen muss. Auch bei den spezielleren Filtern und Funktionen muss man hier Abstriche machen.

weitere Informationen

3/5

Bewertung des Tools

Affinity Photo

Ein sehr interessantes Bildbearbeitungs-Tool ist Affinity Photo. Die Software ist für Mac und Windows erhältlich und bietet umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten für Fotos.

So wird z.B. RAW unterstützt und natürlich auch die verschiedenen Farbräume, wie RGB, CMYK oder LAB. Neben vielen anderen wird auch das PDF-Dateiformat unterstützt.

Schon die Oberfläche wirkt sehr modern und aufgeräumt. Entsprechend schnell findet man sich hier zurecht.

Viele Filter, HDR-Kombination, 360° Bild Unterstützung, Makros, Stapelverarbeitung und vieles mehr bringt die aktuelle Version mit. Damit kann man nicht nur Fotos umfangreich nachbearbeiten, sondern auch grafische Gestaltungen vornehmen. Natürlich gibt es auch einen umfangreichen Ebenen-Support und vielfältige Export-Optionen.

Alles in allem der wohl beste Photoshop-Konkurrent, der hier vorgestellten Programme. Und das zu einem sehr günstigen Preis von rund 50 Euro. Eine kostenlose 10-tägige Testversion steht auch zur Verfügung.

weitere Informationen

5/5

Bewertung des Tools

Photo Pos Pro

Das letzte Bildbearbeitungsprogramm, welches ich hier vorstellen möchte, ist Photo Pos Pro. Es handelt sich um ein Programm, um Fotos zu bearbeiten.

Dafür bringt es eine Reihe von Filtern und Funktionen mit, die dabei vor allem Einsteigern sehr gut helfen.

Nebend dem integrierten RAW-Support, gibt es z.B. viele Text-Effekte, automatische Möglichkeiten Hintergründe und Objekte zu entfernen und mehr. Allerdings beschränkt sich die Hauptfunktionalität auf die Bildbearbeitung, so dass man in Richtung Design nicht viel machen kann.

Die Export-Optionen sind ebenfalls etwas eingeschränkt, so dass ich dieses Tool auch nur eingeschränkt empfehlen kann.

weitere Informationen

3/5

Bewertung des Tools

Was sind eure Lieblings-Bildbearbeitungsprogramme?

Mit den vorgestellten Tools hat man schon eine große Auswahl, unter denen man sich sein Lieblings-Tool aussuchen kann.

Mich würde dennoch sehr interessieren, welche Bildbearbeitungsprogramme ihr nutzt und wie zufrieden ihr damit seid.