Vor einigen Monaten hatte ich mal einen Beitrag entdeckt, in dem die Rede davon war, dass Notizbücher den Kopf frei machen und so indirekt für seelische Gesundheit sorgen, während Todo-Listen das genaue Gegenteil bewirken sollen. Sie verursachen Stress und setzten unnötig unter Druck.

Da ist was dran, dachte ich mir und startete den Selbstversuch. Schluss mit langen Listen, die man eh nicht abarbeiten kann, her mit dem Notizbuch für frische Ideen und allgemeine Gedanken.

Ob das geklappt hat und was genau dahinter steckt, erfahrt ihr in diesem Artikel.



Der Markt aus Planern und Notizbüchern



Werbung

Der Markt der Notizbücher, Todo-Apps und Klebezettel ist gigantisch. Das hat nichts mehr mit sinnvoller Ordnung zu tun, das ist Konsum wie überall sonst auch in unserer Gesellschaft.

Ständig werden neue Systeme oder Auflistungsmöglichkeiten erfunden, die angeblich noch besser und effizienter funktionieren. Fertige Notizbücher, umfangreiche Apps oder neue Trends wie vor kurzem das Bullet Journal. Alles nur Kommerz, um immer wieder neue Produkte zu verkaufen, die im Grunde aber niemand benötigt, weil jeder Zettel und jede simple Notizen App bereits ausreicht, wenn wir mal ehrlich sind.

Doch um Konsum geht es nicht, er brachte mich nur dazu umzudenken und es einfach mal anders zu probieren. Wozu denn der ganze Stress mit einer Todo-Liste?

Weg von Fertiglösungen

Im Zuge dieser Idee und in dem Bewusstsein, mit all den Apps und Büchern im Grunde nur ein Teil der Konsumgesellschaft zu sein, entschloss ich mich darauf zu verzichten. Unter anderem auch deshalb, weil ich wirklich merkte zu sehr nach Todo-Listen zu arbeiten. Jeden Tag füllte sich der Zettel auf dem Schreibtisch nur immer mehr, jeden Tag wurde weniger abgehakt und im Grunde war ich nur noch hinterher die vielen Aufgaben zu erledigen, weil ich mir einfach immer zu viel vornahm.

Damit sollte nun Schluss sein. Auch deshalb, weil ich diese Zettelwirtschaft verhindern wollte und einfach kein Freund von Apps in diesem Bereich bin. Vielmehr wollte ich lernen, mir das Wichtigste wieder zu merken, das Unwichtige dagegen bewusst vergessen und alles andere in einem Notizbuch festzuhalten. Als Gedankenordnung, nicht als klassische Todo-Liste.

Ein befreiendes Gefühl

Als erstes besorgte ich mir also ein einfaches kleines Heft. Nichts was schon als Notizbuch verkauft wurde, einfach ein kleines Büchlein mit Linienpapier und genügend Seiten, um es nicht gleich morgen ersetzten zu müssen.

Vorgenommen hatte ich mir, nur noch das zu notieren was wichtig ist und was ich gebrauchen kann. Keine einfachen Todo-Listen mehr, keine Aufgaben, die einfach nur erfüllt werden müssen. Schnell sammelten sich Nischenideen, schnell wurden aus Ideen Skizzen und Prototypen, schnell füllte sich das Buch mit Plänen für die nahe und ferne Zukunft. Was kann ich an meiner Website verbessern, wie könnte ein neues eBook oder eine überarbeitete Fassung aussehen? Solche Dinge notierte ich mir völlig frei, wann immer sie mir in den Sinn kamen.

Werbung

Das führte dazu, dass ein echtes Feeling dafür aufkam. Beim Spaziergang im Wald mit dem Hund, zückte ich dann das kleine Notizbuch aus meiner Hosentasche und notierte mir rasch eine Idee, die mir spontan eingefallen war. Es hatte etwas befreiendes und gleichzeitig fokussierte ich mich viel mehr auf die wesentlichen Dinge. Statt einfach nur alles aufzuschreiben, konzentrierte ich mich auf echte Einfälle und Stichwörter. Nichts was es abzuarbeiten galt, sondern Gedankengänge und Spinnereien, die von einem Punkt zum nächsten führten und durch das aufschreiben herauskamen und sich formten.

Viel Freiheit und Kraft

Schlussendlich bin ich nun tatsächlich dabei geblieben. Weil Notizbücher wirklich befreien. Weil Todo-Listen tatsächlich Stress verursachen. Zumindest in meinem Selbstversuch war dem so und zumindest in meinem Fall half mir das Notizbuch wieder meinen Fokus zu finden und zu behalten.

Gute Ideen sind entstanden, neuen Einfälle wurden notiert, immer und überall, wann immer sie mir in den Sinn kamen. Ich hetzte keinen Listen mehr hinterher, die irgendwann eh zu umfangreich werden, um sie abzuarbeiten. Was erledigt werden muss, habe ich nun wieder im Kopf und was ich vergesse, war mit meiner neuen Sichtweise eben nicht wichtig genug. Das funktioniert und nach einigen Wochen vergisst man auch nahezu nichts mehr. Langfristiges spinne im im Notizbuch zusammen und verwebe dort Stichwörter mit Prototypen oder tatsächlichen Einfällen. Das Notizbuch fungiert dabei wie eine Art Mindmap, in der Ideen zusammengetragen werden und dann, früher oder später, ein großes Ganzes ergeben. Und wo wir gerade von Mindmaps reden, auch die lassen sich dort mal eben auf der Bank beim Spaziergang zeichnen. Weil dort ein ganz anderes kreatives Zentrum herrscht. Und weil das Notizbuch nun immer dabei ist.

Vor allem hilft das Notizbuch mir aber, auf Todo-Listen zu verzichten und dies wiederum hilft dem eigenem Empfinden. Es gibt keinen stumpfen Plan mehr, der abgearbeitet werden muss. Es gibt nur noch Notizen und Ideen, die aufgeschrieben und festhalten werden. Mir hat all das wirklich geholfen, mich wieder auf das zu konzentrieren was wirklich wichtig ist. Wieder kreativ sein zu können und nicht nur rudimentär irgendwelchen Punkten hinterherzurennen.

Meine Empfehlung

Probiert es einfach mal einen Monat lang aus. Hört auf Zettel zu schreiben und Todo-Listen zu erstellen. Schreibt das, was euch wichtig ist, in ein persönliches Notizbuch. Reduziert euch auf das Wesentliche. Vielleicht geht es euch dann ganz genau so wie mir und vielleicht spürt auch ihr wieder die Freiheit und kreative Kraft, die so ein Notizbuch mit sich bringt oder bringen kann und die klassische Todo-Listen, zumindest manchmal, im Keim ersticken.

Und jetzt interessiert mich, wie ihre eure Notizen aufschreibt? Klassische Zettelwirtschaft, moderne Apps und Listen? Sagt es mir doch mal in den Kommentaren und lasst uns diskutieren was sinnvoller ist.