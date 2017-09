Es geht weiter mit meiner Videoserie über 101 Traffic Tipps für Einsteiger. Im vierten Video behandle ich die Tipps 31 bis 40.

Darin geht es unter anderem um die Nutzung von Frage und Antwort Portalen und ich gehe darauf ein, wie man am besten die eigenen Google Rankings analysiert, um mehr Besucher anzulocken.

Viel Spaß mit dem Video und wie immer freue ich mich über Feedback.

Traffic-Tipp-Video 4 von 10



Nach und nach arbeite ich mich durch meine Tipps für mehr Traffic.

Auch diesmal gibt es in meinem Video wieder 10 Tipps, die gerade Einsteiger nutzen können, um mehr Besucher anzulocken.

So spreche ich zum Beispiel über das Storytelling und warum das so wichtig ist. Ebenso geht es um Geheimnisse und wie man am besten Gewinnspiele veranstaltet.

All diese Tipps sind natürlich nur Vorschläge und ihr solltet testen, in wie weit diese für eure Website nützlich sind. Aber wichtig ist es eben wirklich aktiv zu werden und immer wieder etwas zur Traffic-Steigerung zu tun. Einfach nur rumsitzen und auf mehr Besucher hoffen, hilft nicht.

Hier nun mein viertes Video in dieser Serie.

Ich freue mich über euer Feedback und natürlich auch über Abos in meinem YouTube-Kanal und das Teilen des Videos auf Facebook und Co.

Weitere Traffic-Tipps

Diese Tipps stammen aus meinem Artikel 101 Traffic Tipps für Einsteiger. Aber viele mögen so etwas lieber als Video.

Im nächsten Video widme ich mich unter anderem Tipps rund um hochwertige Inhalte, Infografiken und kostenlose Downloads.